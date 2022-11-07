季前賽 | 黃定謙演劇中唯一奸角 曾做廚師幫補演員生計 幸得伯樂廖啟智賞識
黃定謙飾演奸角 導演指：仲衰過Ian
黃定謙在ViuTV劇集《季前賽》中飾演翰林大學隊員王俊銘，在第一集一出場開始就開始chok住個兇人樣，句句串到入心入肺。《季前賽》導演曾經開直播表示，黃定謙飾演的王俊銘性格最不討好之餘，更是全套劇唯一的奸角，還要比陳卓賢Ian的角色更差勁。不少網民都指黃定謙黑口黑面的時候，同後生版「丁孝蟹」邵仲衡一模一樣樣！
《無限斜棟有限公司》中表現亮眼
去年黃定謙在《無限斜棟有限公司》中飾演保鏢「李展翹」一角，周旋於Ian陳卓賢、盧慧敏的三角關係之中，表現亦相當亮眼。黃定謙在劇中有別以往「小鮮肉」的形象，特意留鬚展示出男人味的一面，憑該劇成功上位。
17歲決定入行 曾試鏡逾200次
現年26歲的黃定謙畢業於港浸會大學電影學院表演系，黃定謙在17歲的時候已經立志要成為演員。黃定謙曾經在訪問中透露，自己入行以來曾經試過試鏡逾200次都未能中選，為了堅持自己的演員夢，不但由臨時演員做起，更曾經參與幕後工作，他曾經在ViuTV電視劇《三一如三》擔任剪接助理。
曾做廚師幫補演員生計
黃定謙在接受傳媒訪問中表示，自己的目標是希望可以當一個有人生閱歷的演員。因為剛入行時收入並不穩定，為了維持生計，他曾經做過幕後剪接、售貨、廚師等兼職。他表示入行以來，疫情期間為最難熬的日子。他表示在拍攝《無限斜棟有限公司》之前，曾經做過7個月廚師，因為租金昂貴，所以除了交通開支之外，都節衣縮食，曾經更試過因為戶口太少錢而未能提錢。
雖然經歷過不少艱難日子，但他表示從立志要做演員開始，就沒有想過要放棄，就算要兼職做其他工作也好，自己亦不會放棄演員的職業。
幸得伯樂廖啟智賞識
入行後一直未能遇到好機會的黃定謙，在浸大讀書時期遇上廖啟智，亦有幸在廖啟智的推薦下參演電影《點五步》，正式開始他的演藝之路。黃定謙表示廖啟智是他的老師和伯樂，兩人每次同台合作的時候，智叔都會輕易帶他進入角色狀態。他表示他會將啟蒙恩師智叔的種種教導銘記於心，無論飾演任何角色都會全力以赴，務求讓觀眾看見不同形象的自己。
常見問題
《季前賽》女主角YoYo將與邊位成員有感情線？
全劇 20集的《季前賽》女主角是首次參演電視劇的《全民造星4》葛綽瑤Yoyo，在劇中飾演軍醫⋯⋯按此看劇情介紹
《季前賽》劇情與《男兒當入樽》有關連嗎？
早前曾經有傳過《季前賽》與日本經典漫畫作品《男兒當入樽》有幾分相似，不過照記者會上嘅內容嚟睇，似乎出入都非常之大⋯⋯按此看角色介紹；《季前賽》第一周劇情相當精彩，按此看分集劇情以及精彩劇照
讀者留言