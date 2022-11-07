季前賽 | 黃定謙演劇中唯一奸角 曾做廚師幫補演員生計 幸得伯樂廖啟智賞識

ViuTV劇集《季前賽》除了有MIRROR和ERROR人氣王擔綱演出之外，與癡漢籃球隊打對台的翰林大學隊員亦備受觀眾的注意。其中飾演翰林大學隊員王俊銘的黃定謙由一出場就開始chok住個兇人樣，被網民指他像極後生版邵仲衡，導演更開live表示黃定謙是劇中唯一奸角！現年26歲的黃定謙原來已經出道6年，曾試鏡逾200次，幸得廖啟智為伯樂才正式在演藝路上起步。