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季前賽 | 黃定謙演劇中唯一奸角 曾做廚師幫補演員生計 幸得伯樂廖啟智賞識

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ViuTV劇集《季前賽》除了有MIRROR和ERROR人氣王擔綱演出之外，與癡漢籃球隊打對台的翰林大學隊員亦備受觀眾的注意。其中飾演翰林大學隊員王俊銘的黃定謙由一出場就開始chok住個兇人樣，被網民指他像極後生版邵仲衡，導演更開live表示黃定謙是劇中唯一奸角！現年26歲的黃定謙原來已經出道6年，曾試鏡逾200次，幸得廖啟智為伯樂才正式在演藝路上起步。

黃定謙飾演奸角 導演指：仲衰過Ian

黃定謙在ViuTV劇集《季前賽》中飾演翰林大學隊員王俊銘，在第一集一出場開始就開始chok住個兇人樣，句句串到入心入肺。《季前賽》導演曾經開直播表示，黃定謙飾演的王俊銘性格最不討好之餘，更是全套劇唯一的奸角，還要比陳卓賢Ian的角色更差勁。不少網民都指黃定謙黑口黑面的時候，同後生版「丁孝蟹」邵仲衡一模一樣樣！

黃定謙 黃定謙一出場已經黑口黑面。
黃定謙一出場已經黑口黑面。（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
黃定謙 句句都串到入心。
句句都串到入心。（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
黃定謙 有人更話黑口黑面嘅黃定謙同後生版「丁孝蟹」邵仲衡一模一樣樣
有人更話黑口黑面嘅黃定謙同後生版「丁孝蟹」邵仲衡一模一樣樣（圖片來源：ViuTV《季前賽》截圖）
黃定謙 又真係有幾分似！
黃定謙同邵仲衡（圖）又真係有幾分似！（圖片來源：[email protected] Channel TV截圖）

《無限斜棟有限公司》中表現亮眼

去年黃定謙在《無限斜棟有限公司》中飾演保鏢「李展翹」一角，周旋於Ian陳卓賢、盧慧敏的三角關係之中，表現亦相當亮眼。黃定謙在劇中有別以往「小鮮肉」的形象，特意留鬚展示出男人味的一面，憑該劇成功上位。

黃定謙 黃定謙在劇中有別以往「小鮮肉」的形象，特意留鬚展示出男人味的一面，表現亮眼。
黃定謙在劇中有別以往「小鮮肉」的形象，特意留鬚展示出男人味的一面，表現亮眼。（圖片來源：ViuTV《無限斜棟有限公司》劇照）

17歲決定入行 曾試鏡逾200次

現年26歲的黃定謙畢業於港浸會大學電影學院表演系，黃定謙在17歲的時候已經立志要成為演員。黃定謙曾經在訪問中透露，自己入行以來曾經試過試鏡逾200次都未能中選，為了堅持自己的演員夢，不但由臨時演員做起，更曾經參與幕後工作，他曾經在ViuTV電視劇《三一如三》擔任剪接助理。

黃定謙 黃定謙曾經在訪問中透露，自己入行以來曾經試過試鏡逾200次都未能中選。
黃定謙曾經在訪問中透露，自己入行以來曾經試過試鏡逾200次都未能中選。（圖片來源：[email protected]

曾做廚師幫補演員生計

黃定謙在接受傳媒訪問中表示，自己的目標是希望可以當一個有人生閱歷的演員。因為剛入行時收入並不穩定，為了維持生計，他曾經做過幕後剪接、售貨、廚師等兼職。他表示入行以來，疫情期間為最難熬的日子。他表示在拍攝《無限斜棟有限公司》之前，曾經做過7個月廚師，因為租金昂貴，所以除了交通開支之外，都節衣縮食，曾經更試過因為戶口太少錢而未能提錢。

雖然經歷過不少艱難日子，但他表示從立志要做演員開始，就沒有想過要放棄，就算要兼職做其他工作也好，自己亦不會放棄演員的職業。

黃定謙
（圖片來源：[email protected]

幸得伯樂廖啟智賞識

入行後一直未能遇到好機會的黃定謙，在浸大讀書時期遇上廖啟智，亦有幸在廖啟智的推薦下參演電影《點五步》，正式開始他的演藝之路。黃定謙表示廖啟智是他的老師和伯樂，兩人每次同台合作的時候，智叔都會輕易帶他進入角色狀態。他表示他會將啟蒙恩師智叔的種種教導銘記於心，無論飾演任何角色都會全力以赴，務求讓觀眾看見不同形象的自己。

黃定謙 幸得伯樂廖啟智賞識，黃定謙在演員之路上才開始變得順利。
幸得伯樂廖啟智賞識，黃定謙在演員之路上才開始變得順利。（圖片來源：[email protected]
黃定謙 與黃秋生合作的《淪落人》亦獲得不少好評。
與黃秋生合作的《淪落人》亦獲得不少好評。（圖片來源：[email protected]
黃定謙 黃定謙在《一級指控》中飾演與鮑起靜相依為命的大學生，鮑姐在戲外都好錫黃定謙。
黃定謙在《一級指控》中飾演與鮑起靜相依為命的大學生，鮑姐在戲外都好錫黃定謙。（圖片來源：[email protected]

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圖片來源：[email protected]、ViuTV《季前賽》截圖、ViuTV《無限斜棟有限公司》劇照、ViuTV提供、[email protected] Channel TV截圖

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