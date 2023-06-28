黃家強5大「我是憤怒」事件回顧 鬧肥媽未算勁 大鬧錶行最經典！

近日黃家駒遺作風波，黃家強與肥媽為「記憶戰」各執一詞，肥媽昨午（27日）在Facebook發文反擊，更堅決表明：「我肥媽唔需要抽水！」同時2008年的展覽被翻出，證明手稿存在，對此黃家強在周三清晨再度出Po向肥媽道歉，黃家強認錯後，事情似乎告一段落！