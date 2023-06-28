黃家強5大「我是憤怒」事件回顧 鬧肥媽未算勁 大鬧錶行最經典！
1. 黃家強「記憶戰」認輸 向肥媽道歉！
黃家強與肥媽為「記憶戰」隔空駁火數日，曾罵肥媽「怎麼可以這樣不尊重人」，並堅稱「我的RAM還很健康」。其後肥媽圖文並茂再反擊，對於08年自己曾於報章及展覽展示家駒手稿，不少樂迷覺得家強明顯自打嘴巴，本來支持他的觀眾都感到尷尬，對此黃家強在星期三早上六點再作回應，向肥媽道歉之餘，提出對Demo卡式帶真偽的質疑，言語間似乎對掌握家駒遺物的經理人Leslie 表達不滿：
2.黃家強大鬧錶行
2009年1月，黃家強在九龍塘又一城某錶行用近30萬元買了一隻名錶，但及後他自稱手錶出現時差，行快兩分鐘，家強先後多次與錶行聯絡要求換錶都「慘食白果」。5月中旬，家強和太太到錶行理論，表現得極之勞氣。於是家強call齊記者到場，再一次向職員提出換錶的要求，職員雖然答允換錶的要求，但當他開始揀錶作更換時，很多手錶卻只得約9折，令他大感不滿，更當場勞氣得大力掟發票，又激動說：「我一定要返錢！我唔玩喇，我唔同你玩喇。」
黃家強最終揀選了4隻手錶終解決事件。不過事後有網民認為他品格低劣，又恥笑家強對機械表的功能毫無常識。
3.黃家強與黃貫中不和
黃家強與黃貫中（Paul）不和傳聞，而另一前Beyond成員葉世榮則不斷夾在中間做磨心。2013年，黃家駒逝世20週年，樂迷本期望Beyond重組，作一些紀念性表演。但黃家強在多次公開訪問中表示，Beyond已解散不會重組，也不會同台演出。家強直言：「我會介意，我勉強唔到自己，我唔想違背良心做嘢」、「對不起！沒有Beyond了！」
兩人不和的新聞愈演愈烈，2014年10月上旬，由於黃家強不停被黃貫中（Paul）及Beyond前經理人陳健添（Leslie）指罵，終於來一個大爆發。家強曾在微博寫「萬字文」反擊，大爆Beyond解散的原因，更大爆黃貫中親口對他說不想再養世榮了。家強不認同黃貫中的言論，但亦只好接受。家強在文中最後表示：「抱住問心無愧，清者自清態度，善良並非弱者，忍讓並非有愧。」四句說話作結。事後，家強所屬的唱片公司亦發聲明支持，而家強又表示將永遠離開微博。不過他的微博至今仍然存在。
4.黃家強自打嘴巴宣佈再唱「我哥」
黃家強曾聲稱自己可不用Beyond這名字生存，不過好快又自打嘴巴！2015年12月16日，內地一間手機商包起了官媒《人民日報》4個全版落廣告，將4個版面合併後，便組成了「海闊天空」4個大字，背景則是家強和家駒兩兄弟演奏的畫面，即可見到黃家強和哥哥黃家駒在舞台上「合體」。黃家強亦在其微博轉發貼文說：「21號見！」
呢張宣傳圖在社交網瘋傳，大批網民同粉絲鬧爆黃家強「發死人財」、唔尊重哥哥家駒。其後家強在微博解釋，指佩服家駒堅持理想的態度：「他一直都是我的精神導師，12月21號，我和你超時空接觸《海闊天空》。」有網友嬲爆表示：「可以以任何方式追憶家駒，但求不要加上商業味道與銅臭。」
黃家強所屬公司大岳娛樂發出聲明出來護航，指這次合作早在2015年初就決定，邀請黃家強與黃家駒隔空對唱，並邀請黃家強成為代言人，黃家強認為「如果可以推廣Beyond歌曲，又可以讓大家懷念家駒才會作出考慮」。另一位Beyond成員葉世榮，在發布會前對支持家強：「家強加油，為善最樂。」
5.黃家強與「膠駒」重聚網民一律不收貨
2015年12月21日，有關發布會終於舉行，黃家強兩兄弟上演一幕離奇「隔空對唱」，最經典一幕莫過於黃家強與假貨「膠駒」相擁，令粉絲大感失望！其後黃家強作出回應，指那個假家駒是家駒大陸模仿大賽的冠軍，自己事後看回近鏡也覺得不像，但意義上已達到。他希望大家向好的方面去想一下，他跟手機品牌付出的誠意和捐款。網民一律不收貨，大罵黃家強「永遠『消費』我哥」、「走騙千里」。
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