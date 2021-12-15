黃寶欣自爆消失兩年 患大病感孤獨 兩度落淚：曾想過放棄自己
前輩級歌手黃寶欣現身港台《香江暖流》其中一個環節「我們的 VIP」做嘉賓，久未露面的她自爆近兩年消聲匿跡的原因，原來她經歷了一場大病，更曾因為一對子女不在身邊，萌生做傻事的念頭，幸得親友支持度過困境，重生後的她更珍惜身邊的一切。
撰文：東方新地 圖片：港姐《香江暖流》影片截圖、新傳媒資料庫、[email protected]李婉華
黃寶欣收埋自己兩年
黃寶欣這次為港台節目《香江暖流》做嘉賓，一開始就被問及為何消失兩年，她解釋因為患了一場大病：「近兩年社會難過，自己更難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。一路以來我都報喜不報憂，唔會講『點解會係我？』呢D問題，我好positive，有病都唔想同朋友講，因為我想自己去處理咗先，依家完咗呢件事有好多得著，呢個疫情後最緊要係珍惜，珍惜任何嘅自由，同朋友之間嘅愛……我仲發現食唔到嘢係好慘好辛苦。」
仔女不在身邊感孤寂
講到自己的病情，黃寶欣兩度哽咽，眼淚不自覺流下來，她指一對子女在外國生活，幸好疫情期間胞姊由美國回來陪她完成療程，雖然兒子亦有返港，但當個仔要走時，她感到非常孤寂，更自爆曾有尋死的念頭︰「我真係諗過死，覺得自己冇存在價值，仔女已經唔需要我，好似冇人再需要自己。」後來子女輪流回港相伴，加上朋友的鼓勵，黃寶欣終於釋懷並積極面對。
好友陳永業扮唔知惰
原來黃寶欣與節目主持陳永業相識多年，近年二人經常結伴欣賞音樂會，黃寶欣患病初期竟然冇話畀對方知，不過陳永業反過來向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況而裝作不知情。黃寶欣表示從來沒有擔心自己的病不能治癒，現在健康狀況轉好，她亦積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，走出低谷。