黃寶欣自爆消失兩年 患大病感孤獨 兩度落淚：曾想過放棄自己

前輩級歌手黃寶欣現身港台《香江暖流》其中一個環節「我們的 VIP」做嘉賓，久未露面的她自爆近兩年消聲匿跡的原因，原來她經歷了一場大病，更曾因為一對子女不在身邊，萌生做傻事的念頭，幸得親友支持度過困境，重生後的她更珍惜身邊的一切。