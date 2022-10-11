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《酒杯敲鋼琴》黃寶欣獨力抗癌哽咽憶述：打標靶很痛苦

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多年前憑與鄭敬基合唱《酒杯敲鋼琴》走紅的歌手黃寶欣，5年前參與無綫節目《流行經典50年》一度復出，並聯同八位同輩歌手在伊館舉行了兩場演唱會，之後又突然人間蒸發。最近黃寶欣推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，接受商台梁泰來主持節目《星光背後》訪問時，自爆兩年前開完騷後，發現患癌症，她經歷手術、化療及標靶治療終於康復，重燃自己對唱歌的一團火，並請來好友蔡濟文出山開金口。

黃寶欣 現身電台節目《星光背後》黃寶欣憶述抗癌經過，更坦言單身6年拒絕再覓第二春。
黃寶欣在電台節目《星光背後》憶述抗癌經過，更坦言單身6年拒絕再覓第二春。（圖片來源：[email protected]

隱瞞家人患癌匿埋喊

56歲的黃寶欣今年再度活躍幕前，早前曾上無綫節目《思家大戰》，近日更入錄音室灌錄最新專輯。黃寶欣近日接受傳媒訪問時，憶述起兩年前抗癌之路，透露2019年當時9月開完騷，12月往美加旅行順便做身體檢查時發現患癌症，最初好驚、好難過，在收到報告第二日，若無其事跟女兒到日本旅行，原本想獨自面對病患，不時匿埋喊，但一次跟醫生通電話時卻被女兒聽見，女兒好驚好擔心。

黃寶欣 最近推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，黃寶欣馬不停蹄四出宣傳。
最近推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，黃寶欣馬不停蹄四出宣傳。（圖片來源：[email protected]
黃寶欣 渡過難關後黃寶欣決心在相隔30年再推出專輯。
度過難關後，黃寶欣決心在相隔30年再推出專輯。 （圖片來源：專輯封面海報）

哽咽憶述打標靶很痛苦

旅行期間黃寶欣曾在浸溫泉沖涼時突然暈倒，失去知覺昏迷了數分鐘，令女兒非常擔心。黃寶欣在訪問中多次哽咽，又透露抗癌期間曾萌生自殺念頭：「化療時我還是充滿鬥志，但之後要打標靶很痛苦。雖然仔女在美國工作讀書也會輪流返香港陪我，但當他們一走，我就很辛苦及孤獨，自覺兩腳一伸也不會影響任何人，當沒存在價值時，生存還為了甚麼？不過慶幸仔女很快回來，就沒事。」

黃寶欣 黃寶欣回憶2019年9月開完這個騷後，做身體檢查時發現患上癌症。
黃寶欣回憶2019年9月開完這個騷後，做身體檢查時發現患上癌症。 (圖片來源:演唱會宣傳海報)
黃寶欣 重新出發的黃寶欣，早前曾參與無綫節目《思家大戰》，與其他嘉賓大玩特玩。
重新出發的黃寶欣，早前曾參與無綫節目《思家大戰》，與其他嘉賓大玩特玩。 (圖片來源:[email protected]無綫娛樂新聞台影片截圖)

獲好友獻聲

現時黃寶欣已抗癌成功，再度復出再錄專輯《Reflash》，成功邀請好友蔡濟文獻聲合唱《大會堂演奏廳》，黃寶欣承認當年是聽從蔡濟文的意見才轉行退出娛樂圈，更大爆《流行經典50年》監製曾找蔡濟文上節目多次遭拒，因為蔡濟文現時是生意人，面對鏡頭感壓力。黃寶欣稱在一次飯局中與他相遇，便邀請他合唱，當時蔡濟文的反應是擘大個口，隨後因為她承諾不需宣傳及做訪問，蔡濟文才爽快答應。

黃寶欣 多年未有露面的蔡濟文，18年曾現身黃翊搞的好友聚會。
多年未有露面的蔡濟文，2018年曾現身黃翊搞的好友聚會。（圖片來源：[email protected]黃翊）
黃寶欣 當年的歌手難得聚埋一齊，大家又認到幾多個?
當年的歌手難得聚埋一齊，大家又認到幾多個？（圖片來源：[email protected]黃翊）
黃寶欣 黃寶欣與鄭敬基當年憑一首〈酒杯敲鋼琴〉唱到街知巷聞。
黃寶欣與鄭敬基當年憑一首《酒杯敲鋼琴》唱到街知巷聞。（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃寶欣 19年12月，黃寶欣曾現身與李婉華一起做電台節目狀態不錯。
2019年12月，黃寶欣曾與李婉華一起做電台節目，狀態不錯。 （圖片來源：[email protected]
黃寶欣 黃寶欣除唱歌了得，她曾加入過亞視、賣過保險、亦搞過美容，不過最成功反而是17年離婚後開舖賣蛋撻，更成為九龍城打卡熱點。
黃寶欣除唱歌了得，她曾加入過亞視、賣過保險、亦搞過美容，不過最成功反而是2017年離婚後開舖賣蛋撻，更成為九龍城打卡熱點。（圖片來源：新傳媒資料庫）

相關文章：黃寶欣收埋自己兩年

黃寶欣早前現身港台《香江暖流》其中一個環節「我們的 VIP」做嘉賓，一開始就被問及為何消失兩年，她解釋因為患了一場大病：「近兩年社會難過，自己更難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。一路以來我都報喜不報憂，好positive，有病都唔想同朋友講，而家完咗呢件事有好多得著，呢個疫情後最緊要係珍惜，珍惜任何嘅自由，同朋友之間嘅愛……我仲發現食唔到嘢係好慘好辛苦。」

黃寶欣上港台節目解釋近兩年唔見人的原因。
黃寶欣上港台節目解釋近兩年唔見人的原因。（圖片來源：《香江暖流》影片截圖）
原來好友陳永業一早就知黃寶欣患病，不過扮不知情。
原來好友陳永業一早就知黃寶欣患病，不過扮不知情。（圖片來源：《香江暖流》影片截圖）

仔女不在身邊感孤寂

講到自己的病情，黃寶欣兩度哽咽，眼淚不自覺流下來，她指一對子女在外國生活，幸好疫情期間胞姊由美國回來陪她完成療程，雖然兒子亦有返港，但當個仔要走時，她感到非常孤寂，更自爆曾有尋死的念頭︰「我真係諗過死，覺得自己冇存在價值，仔女已經唔需要我，好似冇人再需要自己。」後來子女輪流回港相伴，加上朋友的鼓勵，黃寶欣終於釋懷並積極面對。

黃寶欣講到自己的患病經過，一度哽咽。
黃寶欣講到自己的患病經過，一度哽咽。（圖片來源：《香江暖流》影片截圖）
黃寶欣哭著說患病後有很大得著，學懂了珍惜朋友、珍惜自由：「原來我身邊有好多天使，喺我病情最嚴重時會義不容辭地出現、鼓勵同陪伴我。」
黃寶欣哭著說患病後有很大得著，學懂了珍惜朋友、珍惜自由：「原來我身邊有好多天使，喺我病情最嚴重時會義不容辭地出現、鼓勵同陪伴我。」（圖片來源：《香江暖流》影片截圖）

好友陳永業扮唔知惰

原來黃寶欣與節目主持陳永業相識多年，近年二人經常結伴欣賞音樂會，黃寶欣患病初期竟然冇話畀對方知，不過陳永業反過來向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況而裝作不知情。黃寶欣表示從來沒有擔心自己的病不能治癒，現在健康狀況轉好，她亦積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，走出低谷。

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]無綫娛樂新聞台影片截圖、港姐《香江暖流》影片截圖、新傳媒資料庫、[email protected]李婉華

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