《酒杯敲鋼琴》黃寶欣獨力抗癌哽咽憶述：打標靶很痛苦

多年前憑與鄭敬基合唱《酒杯敲鋼琴》走紅的歌手黃寶欣，5年前參與無綫節目《流行經典50年》一度復出，並聯同八位同輩歌手在伊館舉行了兩場演唱會，之後又突然人間蒸發。最近黃寶欣推出翻唱靚聲專輯《Reflash》，接受商台梁泰來主持節目《星光背後》訪問時，自爆兩年前開完騷後，發現患癌症，她經歷手術、化療及標靶治療終於康復，重燃自己對唱歌的一團火，並請來好友蔡濟文出山開金口。