《酒杯敲鋼琴》黃寶欣獨力抗癌哽咽憶述：打標靶很痛苦
隱瞞家人患癌匿埋喊
56歲的黃寶欣今年再度活躍幕前，早前曾上無綫節目《思家大戰》，近日更入錄音室灌錄最新專輯。黃寶欣近日接受傳媒訪問時，憶述起兩年前抗癌之路，透露2019年當時9月開完騷，12月往美加旅行順便做身體檢查時發現患癌症，最初好驚、好難過，在收到報告第二日，若無其事跟女兒到日本旅行，原本想獨自面對病患，不時匿埋喊，但一次跟醫生通電話時卻被女兒聽見，女兒好驚好擔心。
哽咽憶述打標靶很痛苦
旅行期間黃寶欣曾在浸溫泉沖涼時突然暈倒，失去知覺昏迷了數分鐘，令女兒非常擔心。黃寶欣在訪問中多次哽咽，又透露抗癌期間曾萌生自殺念頭：「化療時我還是充滿鬥志，但之後要打標靶很痛苦。雖然仔女在美國工作讀書也會輪流返香港陪我，但當他們一走，我就很辛苦及孤獨，自覺兩腳一伸也不會影響任何人，當沒存在價值時，生存還為了甚麼？不過慶幸仔女很快回來，就沒事。」
獲好友獻聲
現時黃寶欣已抗癌成功，再度復出再錄專輯《Reflash》，成功邀請好友蔡濟文獻聲合唱《大會堂演奏廳》，黃寶欣承認當年是聽從蔡濟文的意見才轉行退出娛樂圈，更大爆《流行經典50年》監製曾找蔡濟文上節目多次遭拒，因為蔡濟文現時是生意人，面對鏡頭感壓力。黃寶欣稱在一次飯局中與他相遇，便邀請他合唱，當時蔡濟文的反應是擘大個口，隨後因為她承諾不需宣傳及做訪問，蔡濟文才爽快答應。
相關文章：黃寶欣收埋自己兩年
黃寶欣早前現身港台《香江暖流》其中一個環節「我們的 VIP」做嘉賓，一開始就被問及為何消失兩年，她解釋因為患了一場大病：「近兩年社會難過，自己更難過，因為大病了一場，要經歷長時間的治療和休息。一路以來我都報喜不報憂，好positive，有病都唔想同朋友講，而家完咗呢件事有好多得著，呢個疫情後最緊要係珍惜，珍惜任何嘅自由，同朋友之間嘅愛……我仲發現食唔到嘢係好慘好辛苦。」
仔女不在身邊感孤寂
講到自己的病情，黃寶欣兩度哽咽，眼淚不自覺流下來，她指一對子女在外國生活，幸好疫情期間胞姊由美國回來陪她完成療程，雖然兒子亦有返港，但當個仔要走時，她感到非常孤寂，更自爆曾有尋死的念頭︰「我真係諗過死，覺得自己冇存在價值，仔女已經唔需要我，好似冇人再需要自己。」後來子女輪流回港相伴，加上朋友的鼓勵，黃寶欣終於釋懷並積極面對。
好友陳永業扮唔知惰
原來黃寶欣與節目主持陳永業相識多年，近年二人經常結伴欣賞音樂會，黃寶欣患病初期竟然冇話畀對方知，不過陳永業反過來向黃寶欣道歉，表示自己早知道她患病，但因尊重對方不希望透露情況而裝作不知情。黃寶欣表示從來沒有擔心自己的病不能治癒，現在健康狀況轉好，她亦積極學習陶藝及重拾唱歌興趣，走出低谷。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
讀者留言