黃寶龍曾演童年方展博 繼承爺爺書店 無悔做童星 剖白退出原因
黃寶龍這名字大家可能覺得陌生，但若果提到「童年方展博」，相信不少80後都知道是神劇《大時代》劉青雲的角色。當年的「童年方展博」眨眨眼41歲，繼承了爺爺的祖業經營「精神書局」賣書；日前播出的《星期日檔案》便請來黃寶龍和一樣童星出身的莫凱謙剖白當童星的經驗、得著和退下來的原因。
撰文：東方新地｜圖片：無綫片段截圖、[email protected]
黃寶龍 當童星參與經典作品感光榮
「童年方展博」黃寶龍童年時眼大大、活潑可愛而且演出生鬼，獲派演不少經典劇集，如《大時代》、《西遊記》和《射鵰英雄傳》等，他接受《星期日檔案》記者專訪，談及年來的經歷，原來黃寶龍7歲開始當童星，兒時對讀書冇興趣，卻在童星這行找到自己的快樂，認為自己擁有與別不同的童年，這些經驗和回憶可貴；參與到經典的演出更覺光榮和榮幸。
16歲時退下火線 後繼承祖業
據知黃寶龍18歲時已娶妻兼育有一子，不過2013年因性格不合離婚，兒子由前妻撫養，現時41歲的他亦已找到伴侶幸福滿滿，曾經營賣化妝品、賣衫和開洗衣店，至2015年繼承祖業，接掌了爺爺留下來的「精神書局」，自小與書無緣的他，自此與書為伴。受訪時被問到為何當年會退出童星行列，他表示至中學年代有感合作單位要求較高、愈拍愈有挫敗感，認為自己「冇天份」最後結束童星生涯。
《殘皓一丁》莫凱謙童年被欺凌 校園生活不愉快
黃寶龍在偶然機會下，與因參加無綫選秀節目《殘酷一丁》而打響名堂的莫凱謙成為朋友，莫凱謙當年以6歲之齡參加選秀，老積表現亦為觀眾所受落，不過現年23歲的莫凱謙，提起當童星後的生活，卻表示曾遇欺凌，校園生活並不愉快，且名字前一定會與節目名或童星二字掛勾，有包袱感到吃力又乏力。兩位不同年代的「童星」一同接受訪問，均認為「童星」就像普通小朋友的課外活動，曾經追逐的「明星夢」，認為盡力實踐過、嘗試過便無悔！