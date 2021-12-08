黃寶龍曾演童年方展博 繼承爺爺書店 無悔做童星 剖白退出原因

黃寶龍這名字大家可能覺得陌生，但若果提到「童年方展博」，相信不少80後都知道是神劇《大時代》劉青雲的角色。當年的「童年方展博」眨眨眼41歲，繼承了爺爺的祖業經營「精神書局」賣書；日前播出的《星期日檔案》便請來黃寶龍和一樣童星出身的莫凱謙剖白當童星的經驗、得著和退下來的原因。