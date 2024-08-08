黃庭鋒奧運主持表現盡收好評 學歷背景起底 曾任體育老師帶隊拎冠軍
黃庭鋒分享即時傳譯2大難度
黃庭鋒憶起當晚未做獨家訪問之前，主持和前輩們提議他聽聽早田希娜和教練的對話，惟當時現場聲音嘈雜和很多歡呼聲，故只聽到零碎字眼，無法清楚聽到內容。對於即時傳譯，他坦言確實有難度：「雖然單對單嘅訪問清晰好多，但因為即時翻譯，好容易會唔記得，首先你要記得佢講嘅嘢；第二係有陣時佢講得好快，真係會好難，會miss咗重點。」
庭鋒直言當時代入了運動員的心情，形容恍如置身現場觀賞該場比賽一樣：「好代入佢講嘅嘢，同埋佢都好清晰咁講咗自己嘅傷勢，或者係八強四強嗰啲心情，所以就好易link up到。」說到最困難之處，他指本身以為可以一邊看片一記低內容：「佢繼續播片，我可以睇住咁去講，點知個鏡頭突然間就落咗廠，我就冇得成日咁望住，所以嗰吓就真係全憑記憶。」
黃庭鋒學歷背景起底 曾任體育老師帶隊領冠軍
黃庭鋒於大學時期曾到日本當一年交流生，他指該年完成了N2日語考試，一直想考N1進階試，可惜沒有時間溫書；另外，庭鋒多年前曾在J2節目《#後生仔傾吓偈》中大爆曾有日本女友。
黃庭鋒（Telford）除了精於日語，亦操得一口流利英語、普通話。他於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒。Telford曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。Telford本來有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但因要應付考試及有感英國球壇競爭太大選擇放棄。不過Telford並未因而放棄「體育路」，他返回香港後曾當了兩年國際學校體育老師，其中Telford為新加坡國際學校擔任體育老師時，不但帶領該校足球隊首度踢入學界，更成功幫校隊贏得港西區學界冠軍殊榮，認真厲害！2018年，他半工讀進修中文大學體育系文學碩士學位，是一位非常努力的全方位藝人。
Telford正式加入TVB後第一份工作，正是為2016年巴西里約奧運擔任主持工作，之後於2022年北京冬奧又獲派擔任外景主持；更奇妙的是，Telford於2008年為TVB擔任兼職期間，亦為當年的奧運盛事擔任資料搜集及譯名工作，與奧運可相當有緣之餘，亦顯示了Telford在主持體育節目及大型運動盛事方面的資深專業面。