黃庭鋒奧運主持表現盡收好評 學歷背景起底 曾任體育老師帶隊拎冠軍

無綫奧運今屆無論駐巴黎特派專員、及專業評述及主持，均贏得不少正評，日前「奧運之星」之一的黃庭鋒，又因為有亮眼表現而贏盡讚賞。日本乒乓球選手早田希娜在單人戰中擊敗南韓勁敵申裕斌贏得銅牌後，以日文接受了無綫的獨家訪問，當晚有份坐廠主持的庭鋒，即為相關訪問即時傳譯，內容大致是早田透露自己其實是瞄著金牌而來的，奈何因為手部傷患問題，影響了技術及整體表現，所以對於最終能奪得銅牌已覺難能可貴。網民對於庭鋒的即時傳譯讚不絕口，除了讚他翻譯準確，還讚他日文顏值俱佳好屈機！

