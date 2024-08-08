黃庭鋒 日文

黃庭鋒奧運主持表現盡收好評 學歷背景起底 曾任體育老師帶隊拎冠軍

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無綫奧運今屆無論駐巴黎特派專員、及專業評述及主持，均贏得不少正評，日前「奧運之星」之一的黃庭鋒，又因為有亮眼表現而贏盡讚賞。日本乒乓球選手早田希娜在單人戰中擊敗南韓勁敵申裕斌贏得銅牌後，以日文接受了無綫的獨家訪問，當晚有份坐廠主持的庭鋒，即為相關訪問即時傳譯，內容大致是早田透露自己其實是瞄著金牌而來的，奈何因為手部傷患問題，影響了技術及整體表現，所以對於最終能奪得銅牌已覺難能可貴。網民對於庭鋒的即時傳譯讚不絕口，除了讚他翻譯準確，還讚他日文顏值俱佳好屈機！
黃庭鋒 日文 網民對於庭鋒的即時傳譯讚不絕口，除了讚他翻譯準確，還讚他日文顏值俱佳好屈機！（圖片來源：TVB）
網民對於庭鋒的即時傳譯讚不絕口，除了讚他翻譯準確，還讚他日文顏值俱佳好屈機！（圖片來源：TVB
黃庭鋒 日文 本乒乓球選手早田希娜以日文接受了無綫的獨家訪問，當晚有份坐廠主持的庭鋒，即為相關訪問即時傳譯。（圖片來源：TVB）
本乒乓球選手早田希娜以日文接受了無綫的獨家訪問，當晚有份坐廠主持的庭鋒，即為相關訪問即時傳譯。（圖片來源：TVB

黃庭鋒分享即時傳譯2大難度

黃庭鋒憶起當晚未做獨家訪問之前，主持和前輩們提議他聽聽早田希娜和教練的對話，惟當時現場聲音嘈雜和很多歡呼聲，故只聽到零碎字眼，無法清楚聽到內容。對於即時傳譯，他坦言確實有難度：「雖然單對單嘅訪問清晰好多，但因為即時翻譯，好容易會唔記得，首先你要記得佢講嘅嘢；第二係有陣時佢講得好快，真係會好難，會miss咗重點。」

庭鋒直言當時代入了運動員的心情，形容恍如置身現場觀賞該場比賽一樣：「好代入佢講嘅嘢，同埋佢都好清晰咁講咗自己嘅傷勢，或者係八強四強嗰啲心情，所以就好易link up到。」說到最困難之處，他指本身以為可以一邊看片一記低內容：「佢繼續播片，我可以睇住咁去講，點知個鏡頭突然間就落咗廠，我就冇得成日咁望住，所以嗰吓就真係全憑記憶。」

黃庭鋒 日文 庭鋒直言當時代入了運動員的心情，形容恍如置身現場觀賞該場比賽一樣。（圖片來源：TVB）
庭鋒直言當時代入了運動員的心情，形容恍如置身現場觀賞該場比賽一樣。（圖片來源：TVB

黃庭鋒學歷背景起底 曾任體育老師帶隊領冠軍

黃庭鋒於大學時期曾到日本當一年交流生，他指該年完成了N2日語考試，一直想考N1進階試，可惜沒有時間溫書；另外，庭鋒多年前曾在J2節目《#後生仔傾吓偈》中大爆曾有日本女友。

黃庭鋒（Telford）除了精於日語，亦操得一口流利英語、普通話。他於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒。Telford曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。Telford本來有機會前往阿士東維拉及狼隊青年軍當職業足球員，但因要應付考試及有感英國球壇競爭太大選擇放棄。不過Telford並未因而放棄「體育路」，他返回香港後曾當了兩年國際學校體育老師，其中Telford為新加坡國際學校擔任體育老師時，不但帶領該校足球隊首度踢入學界，更成功幫校隊贏得港西區學界冠軍殊榮，認真厲害！2018年，他半工讀進修中文大學體育系文學碩士學位，是一位非常努力的全方位藝人。

Telford正式加入TVB後第一份工作，正是為2016年巴西里約奧運擔任主持工作，之後於2022年北京冬奧又獲派擔任外景主持；更奇妙的是，Telford於2008年為TVB擔任兼職期間，亦為當年的奧運盛事擔任資料搜集及譯名工作，與奧運可相當有緣之餘，亦顯示了Telford在主持體育節目及大型運動盛事方面的資深專業面。

黃庭鋒 日文 黃庭鋒在2000年畢業於香港浸信會聯會小學，在校時與藝人文詠珊為小學同學。（圖片來源：黃庭鋒IG）
黃庭鋒在2000年畢業於香港浸信會聯會小學，在校時與藝人文詠珊為小學同學。（圖片來源：黃庭鋒IG）
黃庭鋒 日文 2022年北京冬奧又獲派擔任外景主持。（圖片來源：黃庭鋒IG）
2022年北京冬奧又獲派擔任外景主持。（圖片來源：黃庭鋒IG）
黃庭鋒 日文 2018年，他半工讀進修中文大學體育系文學碩士學位，是一位非常努力的全方位藝人。（圖片來源：黃庭鋒IG）
2018年，他半工讀進修中文大學體育系文學碩士學位，是一位非常努力的全方位藝人。（圖片來源：黃庭鋒IG）

圖片來源：TVB、黃庭鋒IG

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