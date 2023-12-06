黃建東 土瓜灣謝安琪

黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」質問係咪真材實料 老闆娘10字霸氣反擊

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早前Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」有位網民出Post詢問大家有沒有幫襯過一間大牌檔，相中是一間大牌檔的剪綵照片，焦點是放在TVB藝人黃建東以及一位穿著白色裙非常火辣女子，引起熱議，唔少網民火速將她起底，原來是大牌檔的老闆娘，更被稱「土瓜灣謝安琪」，近日黃建東拍片突擊介紹老闆娘…

黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪
（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
這位身材勁出眾的女子被網民稱她為「土瓜灣謝安琪」。（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong ）

黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」街坊：平日著鬆身衫

黃建東見到全城熱搜呢位「土瓜灣謝安琪」，就主動出撃去搵佢，佢表示大家已經4年無見到！首先黃建東捉咗附近啲街坊做街訪，問吓佢哋有無幫襯過老闆娘的大牌檔，有街坊就表示原來老闆娘唔係日日都咁「暴乳」，係著鬆身衫工作。

黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪
（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）

老闆緊身瑜珈褲小背心現身

黃建東到餐廳時，「土瓜灣謝安琪」以小背心瑜珈褲現身，熱情招呼黃建東。黃建東問到點睇「土瓜灣謝安琪」呢個名，老闆娘就謙虛表示謝安琪靚佢好多，又靚又有實力實在係抬舉咗佢，點可以同佢比。問到剪綵相條白色裙，老闆娘就話平日好少咁著，而且件衫原來係特登訂造。

黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」
黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 老闆著小背心
老闆著小背心（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 加疑似瑜珈褲
加疑似瑜珈褲（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 黃建東問到剪綵相條白色裙，老闆娘就話平日好少咁著
黃建東問到剪綵相條白色裙，老闆娘就話平日好少咁著（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）

老闆娘原來係單身？！身材堅定流

黃建東再問到老闆娘感情狀況時，老闆娘表示好似無咩人會欣賞佢呢種「惡霸的女性」，人哋都會驚佢，佢比較男性化同強勢。講到身材堅唔堅，老闆娘就話自己又唔係明星，最緊要係身體健康，仲用官腔方式回應「真定假就大家自己睇啦！」最後老闆娘叫大家唔好將注意力放喺佢身材上！

黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 老闆娘表示好似無咩人會欣賞佢呢種「惡霸的女性」
老闆娘表示好似無咩人會欣賞佢呢種「惡霸的女性」（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 老闆回應身材堅定流時以「官腔方式」回應「真定假就大家自己睇啦！」
老闆回應身材堅定流時以「官腔方式」回應「真定假就大家自己睇啦！」（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 土瓜灣謝安琪 最後老闆娘叫大家唔好將注意力放喺佢身材上！
最後老闆娘叫大家唔好將注意力放喺佢身材上！（圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official ）

去片：

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 這位身材勁出眾的女子被網民稱她為「土瓜灣謝安琪」，更有網民關注周中師傅的雙眼望緊咩位置！
有網民關注周中師傅的雙眼望緊咩位置！（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong）

全城熱搜大牌檔火辣女子！

早前Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」有網民po出2張照片，問「有冇師兄幫趁過呢間？唔計老闆娘，啲食物同環境點？老闆娘梗係正啦！」而照片中係TVB藝人黃建東與一位身材非常火辣女子的剪綵相。討論一出，隨即引起網民熱討，想搵出火辣女子「如果老闆娘着到咁坐陣一定排長龍」、「要去幫襯！」、「吓！咁正！邊度嚟？」、「佢哋招牌菜大包夾腸同青筋球」、「是賣大包嗎」、「個女人衣著完全唔配合食肆」、「周中師傅望緊乳定乳豬」。

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong ）

TVB藝人黃建東：火辣女子係老闆娘嚟

TVB藝人黃建東後來亦得知事件，指原來係2019年的事，當時佢去做剪綵嘉賓，指呢位「土瓜灣謝安琪」就係呢間餐廳的老闆娘嚟，仲話招呼好嘢食掂，仲特登po多幾張相益網民！

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong ）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：fb＠黃建東 Derek Wong ）

食物質素意見兩極 竟俾食客喺場內「吞雲吐霧」？

其後亦有網民回應真係有幫襯過，不過似乎麻麻地，仲話竟然允許食客喺場內「吞雲吐霧」？！「食過一次，食物質素我個人覺得吾錯，不過價錢吾平，環境又嘈，坐得又迫，而且竟然容許食客係入面食煙，無下次」、「價錢唔平，好嘈，煙霧瀰漫，多人大大聲講粗口，食物質素同價錢唔成正比」、「千奇唔好去，好難食，公司聚會食過一次，食物好重口味，碗碟洗完好似冇洗咁，全部油淋淋，食完一次個胃唔舒服左三日」。

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：fb＠香港茶餐廳及美食關注組 ）

網民力撐好食：土瓜灣區食晚飯，三甲內

都有人大讚好好食「個人認為，土瓜灣區食晚飯，三甲內，脆皮豬手，豉油王鵝腸，土窯雞，脆皮牛肋骨」、「其實幾好食，食過一次，可以試吓」、「聽過做廚房既朋友話佢對廚房啲出品好有要求」、「土瓜灣。有啲可以。。有啲麻麻。。有內地餐廳feel同老闆娘都係，叫完菜有大啤酒杯裝嘅檸檬茶話老闆請飲。飲唔哂唔準走係咪免費就唔知嘞。但我地唔係熟客。熱情得有啲老尷。我試過羊腩煲幾百蚊2个人食。足料好味。」

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔
（圖片來源：openrice照片）

大爆老闆娘有「土瓜灣謝安琪」之稱餐牌有兩頁係自拍相

仲有網民大爆原來老闆娘係有「土瓜灣謝安琪」之稱，其餐廳的餐牌仲有兩頁係自拍照「佢餐牌入面其中兩頁，全部都係佢嘅自拍照」不過有人就指老闆真人似乎無相中咁精緻「見過真人，容又假，典型北嫂膠面，賣相不甚可口，睇見都縮，不建議食用」「事頭婆全身都係假嘢」「佢真人好嚴肅」

黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 睇返open rice食客po出的相中，餐牌入面又真係有老闆娘靚相！
睇返open rice食客po出的相中，餐牌入面又真係有老闆娘靚相！（圖片來源：openrice照片）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 老闆娘工作時都非常少布！
老闆娘工作時都非常少布！（圖片來源：facebook影片截圖）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 老闆娘工作時都非常少布！
老闆娘工作時都非常少布！（圖片來源：facebook影片截圖）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 唔知「土瓜灣謝安琪」呢個朵係點嚟！
唔知「土瓜灣謝安琪」呢個朵係點嚟！（圖片來源：ig＠kaytse）
黃建東 土瓜灣謝安琪 黃建東 大牌檔 大家覺得有似嗎？
大家覺得有似嗎？（圖片來源：ig＠kaytse）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部分內容轉載 New Monday）圖片來源：youtube＠DerekWong726 Official、fb＠黃建東 Derek Wong、fb＠香港茶餐廳及美食關注組、openrice照片、facebook影片截圖、ig＠kaytse

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