黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」質問係咪真材實料 老闆娘10字霸氣反擊

早前Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」有位網民出Post詢問大家有沒有幫襯過一間大牌檔，相中是一間大牌檔的剪綵照片，焦點是放在TVB藝人黃建東以及一位穿著白色裙非常火辣女子，引起熱議，唔少網民火速將她起底，原來是大牌檔的老闆娘，更被稱「土瓜灣謝安琪」，近日黃建東拍片突擊介紹老闆娘…