黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」質問係咪真材實料 老闆娘10字霸氣反擊
黃建東突擊「土瓜灣謝安琪」街坊：平日著鬆身衫
黃建東見到全城熱搜呢位「土瓜灣謝安琪」，就主動出撃去搵佢，佢表示大家已經4年無見到！首先黃建東捉咗附近啲街坊做街訪，問吓佢哋有無幫襯過老闆娘的大牌檔，有街坊就表示原來老闆娘唔係日日都咁「暴乳」，係著鬆身衫工作。
老闆緊身瑜珈褲小背心現身
黃建東到餐廳時，「土瓜灣謝安琪」以小背心瑜珈褲現身，熱情招呼黃建東。黃建東問到點睇「土瓜灣謝安琪」呢個名，老闆娘就謙虛表示謝安琪靚佢好多，又靚又有實力實在係抬舉咗佢，點可以同佢比。問到剪綵相條白色裙，老闆娘就話平日好少咁著，而且件衫原來係特登訂造。
老闆娘原來係單身？！身材堅定流
黃建東再問到老闆娘感情狀況時，老闆娘表示好似無咩人會欣賞佢呢種「惡霸的女性」，人哋都會驚佢，佢比較男性化同強勢。講到身材堅唔堅，老闆娘就話自己又唔係明星，最緊要係身體健康，仲用官腔方式回應「真定假就大家自己睇啦！」最後老闆娘叫大家唔好將注意力放喺佢身材上！
去片：
全城熱搜大牌檔火辣女子！
早前Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」有網民po出2張照片，問「有冇師兄幫趁過呢間？唔計老闆娘，啲食物同環境點？老闆娘梗係正啦！」而照片中係TVB藝人黃建東與一位身材非常火辣女子的剪綵相。討論一出，隨即引起網民熱討，想搵出火辣女子「如果老闆娘着到咁坐陣一定排長龍」、「要去幫襯！」、「吓！咁正！邊度嚟？」、「佢哋招牌菜大包夾腸同青筋球」、「是賣大包嗎」、「個女人衣著完全唔配合食肆」、「周中師傅望緊乳定乳豬」。
TVB藝人黃建東：火辣女子係老闆娘嚟
TVB藝人黃建東後來亦得知事件，指原來係2019年的事，當時佢去做剪綵嘉賓，指呢位「土瓜灣謝安琪」就係呢間餐廳的老闆娘嚟，仲話招呼好嘢食掂，仲特登po多幾張相益網民！
食物質素意見兩極 竟俾食客喺場內「吞雲吐霧」？
其後亦有網民回應真係有幫襯過，不過似乎麻麻地，仲話竟然允許食客喺場內「吞雲吐霧」？！「食過一次，食物質素我個人覺得吾錯，不過價錢吾平，環境又嘈，坐得又迫，而且竟然容許食客係入面食煙，無下次」、「價錢唔平，好嘈，煙霧瀰漫，多人大大聲講粗口，食物質素同價錢唔成正比」、「千奇唔好去，好難食，公司聚會食過一次，食物好重口味，碗碟洗完好似冇洗咁，全部油淋淋，食完一次個胃唔舒服左三日」。
網民力撐好食：土瓜灣區食晚飯，三甲內
都有人大讚好好食「個人認為，土瓜灣區食晚飯，三甲內，脆皮豬手，豉油王鵝腸，土窯雞，脆皮牛肋骨」、「其實幾好食，食過一次，可以試吓」、「聽過做廚房既朋友話佢對廚房啲出品好有要求」、「土瓜灣。有啲可以。。有啲麻麻。。有內地餐廳feel同老闆娘都係，叫完菜有大啤酒杯裝嘅檸檬茶話老闆請飲。飲唔哂唔準走係咪免費就唔知嘞。但我地唔係熟客。熱情得有啲老尷。我試過羊腩煲幾百蚊2个人食。足料好味。」
大爆老闆娘有「土瓜灣謝安琪」之稱餐牌有兩頁係自拍相
仲有網民大爆原來老闆娘係有「土瓜灣謝安琪」之稱，其餐廳的餐牌仲有兩頁係自拍照「佢餐牌入面其中兩頁，全部都係佢嘅自拍照」不過有人就指老闆真人似乎無相中咁精緻「見過真人，容又假，典型北嫂膠面，賣相不甚可口，睇見都縮，不建議食用」「事頭婆全身都係假嘢」「佢真人好嚴肅」
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