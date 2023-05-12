被指與黃建東撞樣 蔡嘉欣大方回應兼合體出鏡：兄妹相認啦

落選港姐蔡嘉欣經常於社交平台分享日常生活，每次同男朋友拍拖都會打卡大曬恩愛。不過早前為了慶祝男友生日而上傳的新相就惹來網民熱議，網民都話蔡嘉欣個樣同剛入行時相差甚遠，甚至話佢同黃建東撞樣添！面對呢個批評，蔡嘉欣決定用呢招回應，即刻令網友大讚佢相當玩得！