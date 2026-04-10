44歲TVB男星公開點評外國女星身材 火速刪帖遭網民狂轟：典型噁男口衰到咁
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44歲TVB藝人黃建東日前在社交平台貼出美國演員Lana Condor的相片，並公開評論對方身材，引發網民強烈不滿。黃建東在帖文中寫道「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有。原來真係好緊要」，暗諷女演員胸型問題，言論一出即遭網民狂轟口衰。事件曝光後黃建東火速刪除帖文，但網民早已截圖保存證據，批評聲浪持續發酵。
黃建東公開點評女星身材惹眾怒
黃建東在社交平台分享28歲美國演員Lana Condor的相片，並配上極具爭議性的留言。他寫道「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有。原來真係好緊要」，明顯是在暗諷對方的胸型和身材。這番言論立即引起網民關注，有人質疑作為公眾人物竟然可以如此隨意評論女性身材。事件迅速在網絡上發酵，多名網民紛紛截圖保存證據，批評黃建東的不當行為。
網民狂轟黃建東「口衰到咁」
網民對黃建東的言論感到極度憤怒，紛紛在社交平台上譴責他的行為。有網民直斥「雖然係個講唔出名嘅un星，但作為公眾人物咁樣去評論一個女性身材，暗諷人地唔戴bra所以胸型咁樣，把口衰到咁」。另有網民質疑「邊度嚟嘅錯覺你可以隨意評論女性身材？」更有人形容他是「典型噁男，自己又唔係好但對女仔指指點點」、「真係諗唔名點解做為公眾人物點解可以蠢到上網咁講」。網民普遍認為黃建東作為同業藝人，竟然如此踩低女性身材，心地極差。甚至有網民覺得黃建東的帳號應該要俾公司管理：「佢都係交密碼俾公司啦！」
44歲黃建東憑搞笑形象入屋
黃建東現年44歲，香港先生出身的TVB藝人，於2011年落選香港先生後加入TVB。十多年來他默默耕耘，近年憑著扮嘢功力和口才而嶄露頭角，成功以搞笑形象入屋。過去他曾因搞笑角色而失去身材管理，一度發福凸腩，但近日他出演熱播劇《正義女神》時，竟被發現暴瘦30磅，兩頰凹陷，引起網民對他健康的關注。黃建東在《正義女神》中飾演法官角色，演技備受認同。
Lana Condor曾演《X戰警》系列電影
被黃建東評論身材的Lana Condor現年28歲，曾用名陳彤蘭，生於越南芹苴市，在美國伊利諾州芝加哥長大。她於2016年憑藉在超級英雄電影《X戰警：天啟》中飾演「歡歡」一角正式出道，其後亦有參與多部作品。出道十年的她日前現身Fashion Trust U.S. 2026活動成為焦點。
圖片來源：threads、IG@derekwong726、IG@lanacondor資料或影片來源：原文刊於新假期