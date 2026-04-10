44歲TVB男星公開點評外國女星身材 火速刪帖遭網民狂轟：典型噁男口衰到咁

44歲TVB藝人黃建東日前在社交平台貼出美國演員Lana Condor的相片，並公開評論對方身材，引發網民強烈不滿。黃建東在帖文中寫道「睇完呢張相，我就明白點解女性內衣店長做長有。原來真係好緊要」，暗諷女演員胸型問題，言論一出即遭網民狂轟口衰。事件曝光後黃建東火速刪除帖文，但網民早已截圖保存證據，批評聲浪持續發酵。