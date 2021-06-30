大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔全城讚好 曾揚言：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做

ViuTV《大叔的愛》黃德斌、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的三角HeHe情夠晒出位，當中黃德斌演的萌爆大叔，對住Edan便露出懷春少女表情，首集一招噴射式示愛更成為熱話，外界對黃德斌能放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔，無不感到驚喜﹗黃德斌曾接受《東地》專訪，大談在演藝圈無工開的日子如何逆流而上，及表白離巢娘家無綫的原因。

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、黃德斌微博