黃德斌

大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔全城讚好 曾揚言：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做

東方新地 - 娛聞

ViuTV《大叔的愛》黃德斌、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）的三角HeHe情夠晒出位，當中黃德斌演的萌爆大叔，對住Edan便露出懷春少女表情，首集一招噴射式示愛更成為熱話，外界對黃德斌能放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔，無不感到驚喜﹗黃德斌曾接受《東地》專訪，大談在演藝圈無工開的日子如何逆流而上，及表白離巢娘家無綫的原因。

撰文：東方新地｜圖片：東方新地、黃德斌微博

黃德斌低潮期曾嘗試轉行

黃德斌做Model入行，初初兼職做，開始轉全職，因做咗一年開始覺得好似唔係好穩陣，從而轉行報讀藝訓班。訪問中，他表示：「無話要發明星夢，嗰時講生存咋嘛，邊好似依家咁講夢想、理想。嗰時個年代係，父母教落你唔讀書唔緊要，你有一技之長，喺社會搵到食就得㗎嘞!」

黃德斌
平日的黃德斌話不多，訪問當日發現他原來甚有幽默感，譬如說到:「咁梗係想多啲(錢)㗎，其實我入行目的都係想多啲，點知⋯⋯哈哈哈，原來唔係咁簡單就可以搵到多啲!」

黃德斌

德斌就話當年由Model 轉做藝員的過程好簡單：「去電視台攞張form填，去考，跟住收你，咁㗎咋！而訓練班嘅老師淨係教你點演戲、演員道德係點。」三言兩語透露當年轉行經過。

黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！

92、93年離開咗TVB 幾年，97年先返TVB，由畢業去到《真情》差不多十年先至攞到「越南」呢個角色，其後他與無綫簽約5年，德斌話：「完咗約之後就多謝你五年嚟嘅合作啦，唔再續約嘞，咁咪出去囉!」

電視劇《火舞黃沙》
電視劇《火舞黃沙》
電視劇《天梯》
電視劇《天梯》

黃德斌感謝金牌監製戚其義

他指：「嗰時咁啱電影低潮，都經歷過啲大片嘅，幕前唔夠嘢做，咪做埋幕後。無工開嘞，曾經想轉行，但係轉唔到，因為年紀又唔細嘞，都已經三十歲。」收入不夠過活下，他表示曾兼職過一段日子以求搵多個錢，不過德斌就話多得金牌監製戚其義，佢之後先入番無綫做。

跟金牌監製戚其義是多年好友，亦是其御用班底。《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》合作無間。說到對劇本角色的展望，「以前做好多比 較悲情嘅角色，依家希望可以做啲開心啲嘅，但先旨聲明我唔係唔做 悲情角色呀!
跟金牌監製戚其義是多年好友，亦是其御用班底。《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《天與地》合作無間。說到對劇本角色的展望，「以前做好多比 較悲情嘅角色，依家希望可以做啲開心啲嘅，但先旨聲明我唔係唔做 悲情角色呀!
指他對角色名利看得開，「睇唔開都無意思，幫到你咩?不如諗啲幫到你嘅嘢好過啦!」
指他對角色名利看得開，「睇唔開都無意思，幫到你咩?不如諗啲幫到你嘅嘢好過啦!」

只求做好角色 不求曝光

當時德斌再次離開無綫，他說：「依家嘅平台多咗，發展空間已經唔同咗，可以同多啲唔同嘅人合作，嘗試多啲唔同嘅嘢，我希望可以係咁。近呢幾年嘅工作，大部分都係出面嘅工作，而唔係TVB嘅工作，喺出面可能會同多啲唔同嘅人合作。」

黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！
黃德斌離開無綫後試過參演舞台劇。（圖片來源：黃德斌社交網）
黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！
又與不同層面人士合作！（圖片來源：黃德斌社交網）

離開 TVB之後的發展，他指要適應，要自負盈虧。至於北上是否目標之一，他則表示無特別要去北上，尤其是演員比較被動，任何地方他都想合作，還笑稱即使是印度有工作找他合作，他亦不介意！

黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！

黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！

對於電影《 逆流大叔 》叫好叫座，德斌指攝時無信心部戲會爆紅，坦言：「我由一開始接套戲個名叫《 萬水千山中男》睇個大綱，原來講幾個大叔嘅勵志故事，有意義，咁我一定要拍。都市小品唔係咁容易有投資者去拍，加上見到吳鎮宇，又有舞台王子潘燦良，最up and coming嘅胡子彤，我覺得呢個組合又幾特別，更加會去做！」

參演的《逆流大叔》勁收逾千四萬票 房，片中更演活大叔面對的中年危 機，有笑有淚。
參演的《逆流大叔》勁收逾千四萬票 房，片中更演活大叔面對的中年危 機，有笑有淚。

黃德斌：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做！

黃德斌 愛的宣言冧老婆

當年「雙喜臨門」的黃德斌，除咗有份擔演的小品電影《逆流大叔》票房衝破1,300萬事業旗開得勝，同拍拖十三年的圈外女友黃美恩 (Joyce) 感情亦開花結果，9月8日 在金鐘一間酒店舉行Cocktail Party註冊拉埋天窗。展開人生新一頁，黃德斌冇選擇大排筵席，只在酒店舉行簡單而隆重的婚宴，與一班至親好友慶祝人生大事，黃德斌愛的宣言亦簡單直接：「佢好了解我！婚前婚後大家都係互相欣賞，遷就，信任和尊重。」

黃德斌
即使未有大排筵席，亦冇傳統接新娘儀式，但婚宴簡單得來卻好有愛，同至親好友慶祝的黃生黃太，全日表現興奮，切結婚蛋糕 一刻，平日內斂的黃德斌，亦開心到擘大個口笑，升呢做人夫的他幸福滿瀉！
黃德斌
一直被指是監製戚其義愛將的黃德斌，在TVB時期拍過唔少對方大熱作品，大婚好日梗唔少得這位伯樂一齊慶祝。
黃德斌
婚宴現場放有多張黃德斌同老婆早前拍的婚紗照，證明低調的黃德斌對一生人一次的人生大事其實相當細心，精心安排給太太留個最美回憶。

 

黃德斌
拍《心戰》演劇中人格分裂的陳豪內心的邪惡心魔，更因太投入而引發抑鬱。
黃德斌
《逆流大叔》寫大叔奮鬥故事，因遇上公司裁員潮，一班大叔吳鎮宇、潘燦良、黃德斌等狂操扒龍舟出賽，戲中黃德斌更有跳海戲，他跳足17次拍水底場面，十分搏命。

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