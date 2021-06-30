大叔的愛｜黃德斌演萌爆大叔全城讚好 曾揚言：近年都係接出面工作 離無綫唔憂做
撰文：東方新地｜圖片：東方新地、黃德斌微博
黃德斌低潮期曾嘗試轉行
黃德斌做Model入行，初初兼職做，開始轉全職，因做咗一年開始覺得好似唔係好穩陣，從而轉行報讀藝訓班。訪問中，他表示：「無話要發明星夢，嗰時講生存咋嘛，邊好似依家咁講夢想、理想。嗰時個年代係，父母教落你唔讀書唔緊要，你有一技之長，喺社會搵到食就得㗎嘞!」
德斌就話當年由Model 轉做藝員的過程好簡單：「去電視台攞張form填，去考，跟住收你，咁㗎咋！而訓練班嘅老師淨係教你點演戲、演員道德係點。」三言兩語透露當年轉行經過。
92、93年離開咗TVB 幾年，97年先返TVB，由畢業去到《真情》差不多十年先至攞到「越南」呢個角色，其後他與無綫簽約5年，德斌話：「完咗約之後就多謝你五年嚟嘅合作啦，唔再續約嘞，咁咪出去囉!」
黃德斌感謝金牌監製戚其義
他指：「嗰時咁啱電影低潮，都經歷過啲大片嘅，幕前唔夠嘢做，咪做埋幕後。無工開嘞，曾經想轉行，但係轉唔到，因為年紀又唔細嘞，都已經三十歲。」收入不夠過活下，他表示曾兼職過一段日子以求搵多個錢，不過德斌就話多得金牌監製戚其義，佢之後先入番無綫做。
只求做好角色 不求曝光
當時德斌再次離開無綫，他說：「依家嘅平台多咗，發展空間已經唔同咗，可以同多啲唔同嘅人合作，嘗試多啲唔同嘅嘢，我希望可以係咁。近呢幾年嘅工作，大部分都係出面嘅工作，而唔係TVB嘅工作，喺出面可能會同多啲唔同嘅人合作。」
對於電影《 逆流大叔 》叫好叫座，德斌指攝時無信心部戲會爆紅，坦言：「我由一開始接套戲個名叫《 萬水千山中男》睇個大綱，原來講幾個大叔嘅勵志故事，有意義，咁我一定要拍。都市小品唔係咁容易有投資者去拍，加上見到吳鎮宇，又有舞台王子潘燦良，最up and coming嘅胡子彤，我覺得呢個組合又幾特別，更加會去做！」
黃德斌 愛的宣言冧老婆
當年「雙喜臨門」的黃德斌，除咗有份擔演的小品電影《逆流大叔》票房衝破1,300萬事業旗開得勝，同拍拖十三年的圈外女友黃美恩 (Joyce) 感情亦開花結果，9月8日 在金鐘一間酒店舉行Cocktail Party註冊拉埋天窗。展開人生新一頁，黃德斌冇選擇大排筵席，只在酒店舉行簡單而隆重的婚宴，與一班至親好友慶祝人生大事，黃德斌愛的宣言亦簡單直接：「佢好了解我！婚前婚後大家都係互相欣賞，遷就，信任和尊重。」