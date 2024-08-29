40歲黃心妙晒出浴照講心聲 懶理haters負評keep住我行我素

40歲黃心妙經常在社交平台分享自己去旅行的靚相，早前佢更無懼日本「巨大地震」警示，照帶住全家齊齊飛去旅行，引起網民熱議。而除咗旅行照外，黃心妙派福利的頻率亦十分密！日前佢就喺社交平台晒出新相，除咗大騷事業線外，仲連出浴照都大方分享埋，性感指數爆燈！

