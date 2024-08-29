40歲黃心妙晒出浴照講心聲 懶理haters負評keep住我行我素
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40歲黃心妙經常在社交平台分享自己去旅行的靚相，早前佢更無懼日本「巨大地震」警示，照帶住全家齊齊飛去旅行，引起網民熱議。而除咗旅行照外，黃心妙派福利的頻率亦十分密！日前佢就喺社交平台晒出新相，除咗大騷事業線外，仲連出浴照都大方分享埋，性感指數爆燈！
黃心妙大方公開出浴照
黃心妙飛去日本後keep住在社交平台po旅行照，與網民分享靚爆嘅風景。黃心妙日前仲大派福利，驚喜晒出身穿吊帶背心裙大騷事業線嘅新相，不過就比唔上出浴相搶fo，獲網民留言激讚福利超大：「呢type真係性感到傻」「最後嗰張可以出多一輯！」「果然係辣媽」「旅行福利咁好」
黃心妙懶理haters負評
黃心妙除咗大派福利外，仲配文表示：「別人眼中的我行我素，我覺得更像是一種與世無爭，不爭一個理解，也不爭一份認同」仲hashtag埋「說到做到」懶理haters嘅負評繼續做自己，獲唔少網民留言勉勵！
黃心妙無懼「巨大地震」警報照飛大阪 IG預告：如期出發
唔少人都會趁住暑假去旅遊，而日本作為港人的旅遊聖地，更係大家去旅行的首選。但係日本宮崎縣早前就發生7.1級地震，日本氣象廳更發出咗「南海海槽地震臨時情報（巨大地震注意）」警報，並預測未來1週內可能會再發生地震，令唔少人都臨時決定取消行程！但係黃心妙就完全冇驚過，更在社交平台預告自己的大阪之旅將會如期出發……
黃心妙預告如期飛日本旅遊
40歲黃心妙十分熱愛在社交平台分享日常，早前佢就以小背心福利照發文表示：「15號準備起飛去大阪」不過黃心妙就完全冇被地震影響，更預告：「雖然有地震警報，但還是會如期出發」並在文末hashtag「#願天保佑日本平安#在收拾行李忽然想要交代一下啦」出發的決心遠超於擔心會遇上地震。
網民意見超兩極
黃心妙透露是次將會與家人一同出行，不過就引來了網民超兩極的意見：「祝福順利完成旅程」「辣媽旅遊平安」「咁你要注意安全，萬事要加倍小心啊！」「其實都已經提早發出警報了，為甚麼一定要去？」「真的夠強大，預告下週內會有巨大地震還要去」「保險公司應該好緊張」「其實去少一次旅行都唔會點嘅」
撰文：東方新地圖片來源：ig@shelbywong