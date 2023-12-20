黃心妙極速走出喪父之痛 IG洗版式曬性感旅行照遭網民狠批不孝

黃心穎（Jacqueline）與RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）於今年10月底低調成婚轟動娛樂圈，當時黃心穎在婚禮上與中醫爸爸黃沛霖攬到實跳舞，父女情令人為之動容，然而卻於本月14日突然傳出黃爸爸已離世的消息，終年75歲。黃心穎早前向傳媒證實了爸爸的死訊，並坦言一家人都好傷心，暫不想作任何回應，但她的二家姐黃心妙近日卻瘋狂在IG洗版式公開日本旅行照，因此被轟不孝……