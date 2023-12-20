黃心妙極速走出喪父之痛 IG洗版式曬性感旅行照遭網民狠批不孝
黃心妙連環曬旅行照
黃心妙雖然並非藝人，但卻言行出位風頭蓋過2位藝人姊妹黃心美及黃心穎，言行舉止都經常受外界批評。她於本月15日起行去日本東京，並連環在社交網曬一家5口的旅行照片，看來玩得十分開心。她更冒住寒冷天氣穿上黑絲大騷性感長腿，寫道「#靜靜的很療癒」、「#lettinggo」，兼公開多謝老公：「最近都怕我吃不飽穿不暖睡不好的你，我的2023再容不下一點的難過和悲傷，讓我再鬧一下情緒，2024就會好的啦。」
黃心妙遭網民狠批於爸爸離世翌日出去玩
雖然這趟旅程看起來目的明顯是散心來平伏心情，黃心妙亦在一條食飯的影片中寫上「爸，我有好好吃飯」字眼，疑向離世的爸爸喊話說會好好照顧自己，不過網民卻唔多buy，批評她在爸爸離世翌日就去旅行的做法並不妥當，又表示不解她為何還有心情吃喝玩樂，並鬧爆她喪父不應該洗版曬靚相。不過，亦有網民表示理解，指出她撐她依然要繼續生活，又表示可能她已一早訂好了機票酒店，不如就順勢去個散心旅行。
黃心妙突襲派福利 騷半球超吸睛
黃心妙日前再在社交平台上大派福利，以一件頭泳衣出鏡，除了大騷小蠻腰外，仲性感出擊騷半球，火辣程度爆表！但是黃心妙今次看起來瘦了不少，肋骨超明顯的自拍照也引起網民的關注，令大家紛紛希望黃心妙唔好再減肥喇！
黃心妙吊帶短裙甜笑騷胸
黃心妙在社交平台上分享了一張躺在床上「高炒」的相片，以吊帶低胸短裙示人嘅黃心妙大騷豐滿的上圍，除咗對鏡頭甜笑外，仲配文：「See if you can spot 5 differences（看看你能否找到 5 個不同之處）」，叫大家找不同！有網民表示：「唔好意思，為咗要找不同我放大左張圖去搵」、「對眼好忙」、「呢個角度真係冇得輸」。
黃心妙連環派福利 比堅尼騷零贅肉身材
黃心妙相隔不夠一天又在社交平台派福利，而今次的性感程度比起上一個post更進取！黃心妙以比堅尼出鏡，除咗多角度自拍騷傲人上圍外，更大騷零贅肉身材，S型曲線十分吸睛！火辣到網民齊齊大讚：「身材太好了，一啲紋都冇」、「呢個身材完全唔似生咗3個」、「呢個冬天有你就好溫暖！」
黃心妙性感水著大騷火辣身材 中門大開越露越大膽 曾遭狠批「教壞細路」
藝人黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏 (泥鯭) 今年8月入紙申請結婚，昨日 (27/10) 兩人舉行婚禮，幾位家姐都有見證呢個重要時刻！二家姐雖然已經是三個小朋友的媽媽，但依然身材Fit到漏，時不時在社交平台大騷性感身材。近日黃心妙又再PO性感水著照，今次就換上中門大開的性感水著，睇到網民都心心眼！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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