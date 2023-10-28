黃心妙性感水著大騷火辣身材 中門大開越露越大膽 曾遭狠批「教壞細路」

藝人黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏 (泥鯭) 今年8月入紙申請結婚，昨日 (27/10) 兩人舉行婚禮，幾位家姐都有見證呢個重要時刻！二家姐雖然已經是三個小朋友的媽媽，但依然身材Fit到漏，時不時在社交平台大騷性感身材。近日黃心妙又再PO性感水著照，今次就換上中門大開的性感水著，睇到網民都心心眼！