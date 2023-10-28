黃心妙性感水著大騷火辣身材 中門大開越露越大膽 曾遭狠批「教壞細路」
黃心妙性感水著大騷火辣身材
黃心妙近日在社交平台分享了一輯性感泳衣照，寫到：「不是只有我自己覺得今天的泳衣很可愛。 #跟心情一樣開了花 #以後朋友會不會只送我泳衣啦」從照片中可見黃心妙身穿一件頭白色碎花泳衣，大Deep V的設計令黃心妙中門大開，盡顯美好身段，獲網民紛紛留言大讚「好索」。
狂PO性感泳衣照搶Fo
黃心妙雖然已經是三個小孩的媽媽，但依然保養得宜。深知自己身材Fit到漏嘅佢，亦經常在社交平台狂PO性感泳衣照。早前以淺粉紅色的一件頭泳衣示人，豐滿的上圍成功搶Fo超吸睛。身為「泳衣達人」的黃心妙在社交平台上分享過的泳衣就已經不下十款，有網民曾留言問她在哪裡買泳衣，而黃心妙也大方回覆泳衣是由淘寶購入。
身材火辣 完全唔似三孩之母
黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，二人育有3子女，家庭十分美滿。而作為3孩之母的黃心妙保養得宜，無論是身材還是樣貌都完全看不出已經40歲！黃心妙曾經分享身穿低胸露腰上衣的性感照片，大方展示豐滿的上圍和線條有致的腹肌，再配以貼身黑色超短褲出鏡大騷長腿，火辣程度滿分！
性感照出自兒子之手 網民狠批教壞晒
正當網民以為黃心妙的性感照是老公視角之際，照片的配文卻十分出人意表：「是日龍友Lucio，一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」。原來黃心妙的這輯性感照是出自兒子Lucio之手，雖然Lucio親自操刀的確是了不起，但是有不少網民認為黃心妙不應該讓兒子替自己拍如此有性暗示的照片，擔心會教壞細路：「個仔咁細個就叫佢幫你影埋啲咁嘅相！」、「阿媽對住個仔擺性感post好尷尬……」、「影相冇問題，但係唔可以影啲健康啲嘅feel咩？」、「個仔大個仲得了……」等等，可謂負評不斷！
黃心妙比黃心穎更活躍
34歲的黃心穎行錯一步自毀星途，近年深居簡出洗底，與RubberBand的泥鯭拍拖亦唔敢高調，不過二家姐黃心妙就同黃心穎相反，雖然她是圈外人，09年嫁給澳門商人，但近年行徑高調出位，不時孖住老公現身公開活動，而且比黃心穎更愛晒性感，已有育有兩女一子的她，經常大晒事業線及長腿，過著闊太般的奢華生活。日前黃心妙趁40歲生日，身穿黑白色三點式賀壽，盡顯窈窕身材，心口開大窿的設計更是令人大開眼界，非常吸睛。
黃心妙09年嫁去澳門做闊太
黃心妙早在09年黃心穎仍未選港姐時，已嫁給了一位澳門的商人，婚後移居澳門生活，專心照顧家庭和孩子的成長，近年黃心妙還開設fb專頁「美媽Shelby」做個靚媽KOL不時出親子po，黃家四姊妹感情要好，黃心妙不時往返港澳兩地，與父母及黃心美、黃心穎等姊妹共敘天倫。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！