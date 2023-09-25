40歲黃心妙曬長腿狂影性感照 搵錯攝影師遭網民狠批教壞細路
身材火辣 完全唔似三孩之母
黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，二人育有3子女，家庭十分美滿。而作為3孩之母的黃心妙保養得宜，無論是身材還是樣貌都完全看不出已經40歲！在黃心妙最近分享的照片中，她身穿低胸露腰上衣，大方展示豐滿的上圍和線條有致的腹肌，再配以貼身黑色超短褲出鏡大騷長腿，火辣程度滿分！
性感照出自兒子之手 網民狠批教壞晒
正當網民以為黃心妙的性感照是老公視角之際，照片的配文卻十分出人意表：「是日龍友Lucio，一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」。原來黃心妙的這輯性感照是出自兒子Lucio之手，雖然Lucio親自操刀的確是了不起，但是有不少網民認為黃心妙不應該讓兒子替自己拍如此有性暗示的照片，擔心會教壞細路：「個仔咁細個就叫佢幫你影埋啲咁嘅相！」、「阿媽對住個仔擺性感post好尷尬……」、「影相冇問題，但係唔可以影啲健康啲嘅feel咩？」、「個仔大個仲得了……」等等，可謂負評不斷！
40歲黃心妙水著賀壽 3孩之母展現窈窕體態 完勝細妹黃心穎
上周日（4月16日）是「安心事件」4周年，黃心穎似乎已經重過新生活，早前推出英文新歌《Crown Me》後又再靜晒，想翻身做跳唱歌手似乎唔係咁易。在家中排行最細，上有三個家姐的黃心穎，其中二家姐黃心妙嫁得好仲keep得好好，日前40歲生日的她在社交網po泳裝賀壽，其窈窕身形零贅肉，點睇都唔似3孩之母。
黃心妙比黃心穎更活躍
34歲的黃心穎行錯一步自毀星途，近年深居簡出洗底，與RubberBand的泥鯭拍拖亦唔敢高調，不過二家姐黃心妙就同黃心穎相反，雖然她是圈外人，09年嫁給澳門商人，但近年行徑高調出位，不時孖住老公現身公開活動，而且比黃心穎更愛晒性感，已有育有兩女一子的她，經常大晒事業線及長腿，過著闊太般的奢華生活。日前黃心妙趁40歲生日，身穿黑白色三點式賀壽，盡顯窈窕身材，心口開大窿的設計更是令人大開眼界，非常吸睛。
女網民都讚不絕口
黃心妙充滿自信大晒水著照，生了三個依然全身零贅肉，就連女網民的眼球都被她吸引住，不少網民留言：「流晒鼻血啦」、「女人見到都忍唔住啦⋯⋯」
黃心妙反問34歲時點解冇人關注
黃心妙水著賀壽引發網民關注，令她受寵若驚，她在社交網的限時動態出po，並上載了34歲時身穿同一件泳衣的照片，留言反問：「2017年我34歲穿這件泳衣沒人說，現在40歲卻得到關注，所以重點不在泳衣，重點在於我40歲呀」還加了一句「好現實」，其實黃心妙現在身形比6年前更弗，係抵讚喎！
定期派福利展現中女自信美
其實早前黃心妙已在其社交平台貼出了幾張泳照，寫道：「還有幾個月就轉4，我知道40 is the new 20，心態是有擺正， 但也想外型盡量的跟上，現在想把握好自己生活的節奏， 一步一步的把計畫中的事情做好，今天想為自己的努力和堅持打打氣，也為所有的媽媽們女士們加油！不當誰的女神 當自己的女王吧！」年到40的黃心妙原來堅持每星期游4次水，無時無刻發放正能量。
黃心妙09年嫁去澳門做闊太
黃心妙早在09年黃心穎仍未選港姐時，已嫁給了一位澳門的商人，婚後移居澳門生活，專心照顧家庭和孩子的成長，近年黃心妙還開設fb專頁「美媽Shelby」做個靚媽KOL不時出親子po，黃家四姊妹感情要好，黃心妙不時往返港澳兩地，與父母及黃心美、黃心穎等姊妹共敘天倫。
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