42歲黃心妙換火辣泳衣大玩邪惡視角 騷驚艷身材感嘆「快保不住」

42歲黃心妙日前在社交平台分享一系列火辣照片，大膽拉高上衣露出纖腰，更換上性感泳衣展示驕人身材。身為三孩之母的她坦言最近貪吃，擔心身材快要保不住，決定瘋狂自拍作紀錄。然而她隨後曝光的邪惡視角照片，卻展現出完美胸型和曲線，令網民大為驚艷。