40歲黃心妙甜曬大仔咬耳仔相 仲疑被老公影全裸床照？
黃心妙甜曬大仔咬耳仔相
黃心妙日前在社交平台喪派泳裝福利，雖然佢曼妙嘅身材引來唔少網民激讚，不過性感爆燈嘅泳裝照都唔及大仔從後咬黃心妙耳仔嘅照片搶fo，更令網民留言表示不妥：「我仲以為係佢老公」、「仔仔開始大，仲有啲太親暱嘅動作好似唔太好喎」、「呢個動作好似有啲……」、「我到底睇咗睇咩？」、「上次叫個仔幫手影性感相已經唔好啦」
黃心妙疑被老公影全裸床照
雖然唔少網民都認為黃心妙同大仔的合照唔太妥，不過就似乎冇影響佢大膽嘅作風。皆因黃心妙隨後就再派出更大尺度福利，在其老公的限時動態中更被曬出疑似全裸趴喺床出鏡的照片，相中佢只以被單冚住臀部，意識相當大膽，亦令唔少網民都留言表示黃心妙老公「真係好慷慨」！
40歲黃心妙曬長腿狂影性感照 搵錯攝影師遭網民狠批教壞細路
現年40歲的黃心穎二家姐黃心妙身材一向火辣，而且亦經常在社交平台大曬性感照，曼妙的身材收穫不少網民的稱讚。而黃心妙最近上載在社交平台的性感照卻一反常態，被網民狠批用錯攝影師！
身材火辣 完全唔似三孩之母
黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，二人育有3子女，家庭十分美滿。而作為3孩之母的黃心妙保養得宜，無論是身材還是樣貌都完全看不出已經40歲！在黃心妙最近分享的照片中，她身穿低胸露腰上衣，大方展示豐滿的上圍和線條有致的腹肌，再配以貼身黑色超短褲出鏡大騷長腿，火辣程度滿分！
性感照出自兒子之手 網民狠批教壞晒
正當網民以為黃心妙的性感照是老公視角之際，照片的配文卻十分出人意表：「是日龍友Lucio，一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」。原來黃心妙的這輯性感照是出自兒子Lucio之手，雖然Lucio親自操刀的確是了不起，但是有不少網民認為黃心妙不應該讓兒子替自己拍如此有性暗示的照片，擔心會教壞細路：「個仔咁細個就叫佢幫你影埋啲咁嘅相！」、「阿媽對住個仔擺性感post好尷尬……」、「影相冇問題，但係唔可以影啲健康啲嘅feel咩？」、「個仔大個仲得了……」等等，可謂負評不斷！