40歲黃心妙甜曬大仔咬耳仔相 仲疑被老公影全裸床照？

現年40歲的黃心妙向來作風大膽，在社交平台亦比細妹黃心穎表現得更活躍，仲會經常大派泳裝福利。日前黃心妙就同老公帶住3個仔女齊齊去泰國旅行，心情大靚嘅黃心妙都連環派咗唔少福利，不過當中就有唔少引起網民熱議，更紛紛認為黃心妙的做法似乎唔太好……

