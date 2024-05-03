40歲黃心妙極進取喪派福利 床上自拍驚現激凸畫面引熱議

40歲黃心妙作風一向以大膽聞名，擁有魔鬼身材嘅黃心妙從來都唔會收收埋埋，反而經常在社交平台大派超進取福利，令唔少網民都激讚佢夠晒大方！繼早前黃心妙驚喜派真空福利後，最近佢再性感出擊，豪曬超震撼嘅床上自拍，不過就被網民見到疑似激凸嘅畫面……

