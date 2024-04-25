40歲黃心妙大方揭衫騷腹肌 真空上陣極誘惑獲激讚
黃心妙真空上陣極火辣
黃心妙在社交平台大派福利，她在相中自信騷腹肌，並配文表示：「我那蠱惑的腹肌不是每天都在的，吃多了、水腫的時候都會消失不見，所以必須記下這出來的日子。」不過網民的焦點似乎落咗係黃心妙真空上陣的部分，更激讚：「太犯規喇」、「蠱惑的不是腹肌，是若隱若現的…」、「哇南半球」、「犀利呀二家姐，六塊腹肌喔！」、「最喜歡你夠大方！」
黃心妙性感再出擊 騷半球自拍超吸睛 但係有一個地方瘦到嚇親人？
現年40歲的黃心妙（Shelby）向來作風大膽，又經常會在社交平台大方騷超火辣身材，相比起細妹黃心穎高調得多。最近天氣開始轉涼，雖然氣溫跌咗唔少，但係仍然無阻黃心妙派福利嘅決心！日前黃心妙就係社交平台連環騷身材，睇到大家嘩嘩聲，簡直就係入冬為大家送溫暖之舉！
黃心妙突襲派福利 騷半球超吸睛
黃心妙日前再在社交平台上大派福利，以一件頭泳衣出鏡，除了大騷小蠻腰外，仲性感出擊騷半球，火辣程度爆表！但是黃心妙今次看起來瘦了不少，肋骨超明顯的自拍照也引起網民的關注，令大家紛紛希望黃心妙唔好再減肥喇！
黃心妙吊帶短裙甜笑騷胸
黃心妙在社交平台上分享了一張躺在床上「高炒」的相片，以吊帶低胸短裙示人嘅黃心妙大騷豐滿的上圍，除咗對鏡頭甜笑外，仲配文：「See if you can spot 5 differences（看看你能否找到 5 個不同之處）」，叫大家找不同！有網民表示：「唔好意思，為咗要找不同我放大左張圖去搵」、「對眼好忙」、「呢個角度真係冇得輸」。
黃心妙連環派福利 比堅尼騷零贅肉身材
黃心妙相隔不夠一天又在社交平台派福利，而今次的性感程度比起上一個post更進取！黃心妙以比堅尼出鏡，除咗多角度自拍騷傲人上圍外，更大騷零贅肉身材，S型曲線十分吸睛！火辣到網民齊齊大讚：「身材太好了，一啲紋都冇」、「呢個身材完全唔似生咗3個」、「呢個冬天有你就好溫暖！」
黃心妙性感水著大騷火辣身材 中門大開越露越大膽 曾遭狠批「教壞細路」
藝人黃心穎與RubberBand鼓手黎萬宏 (泥鯭) 今年8月入紙申請結婚，昨日 (27/10) 兩人舉行婚禮，幾位家姐都有見證呢個重要時刻！二家姐雖然已經是三個小朋友的媽媽，但依然身材Fit到漏，時不時在社交平台大騷性感身材。近日黃心妙又再PO性感水著照，今次就換上中門大開的性感水著，睇到網民都心心眼！
黃心妙性感水著大騷火辣身材
黃心妙近日在社交平台分享了一輯性感泳衣照，寫到：「不是只有我自己覺得今天的泳衣很可愛。 #跟心情一樣開了花 #以後朋友會不會只送我泳衣啦」從照片中可見黃心妙身穿一件頭白色碎花泳衣，大Deep V的設計令黃心妙中門大開，盡顯美好身段，獲網民紛紛留言大讚「好索」。
狂PO性感泳衣照搶Fo
黃心妙雖然已經是三個小孩的媽媽，但依然保養得宜。深知自己身材Fit到漏嘅佢，亦經常在社交平台狂PO性感泳衣照。早前以淺粉紅色的一件頭泳衣示人，豐滿的上圍成功搶Fo超吸睛。身為「泳衣達人」的黃心妙在社交平台上分享過的泳衣就已經不下十款，有網民曾留言問她在哪裡買泳衣，而黃心妙也大方回覆泳衣是由淘寶購入。
身材火辣 完全唔似三孩之母
黃心妙自2009年嫁給澳門商人後，二人育有3子女，家庭十分美滿。而作為3孩之母的黃心妙保養得宜，無論是身材還是樣貌都完全看不出已經40歲！黃心妙曾經分享身穿低胸露腰上衣的性感照片，大方展示豐滿的上圍和線條有致的腹肌，再配以貼身黑色超短褲出鏡大騷長腿，火辣程度滿分！
性感照出自兒子之手 網民狠批教壞晒
正當網民以為黃心妙的性感照是老公視角之際，照片的配文卻十分出人意表：「是日龍友Lucio，一直教我怎麼擺，原來我最自在是對住個仔，對著別人絕對害羞，阿仔仲超有耐性的！感動感動！」。原來黃心妙的這輯性感照是出自兒子Lucio之手，雖然Lucio親自操刀的確是了不起，但是有不少網民認為黃心妙不應該讓兒子替自己拍如此有性暗示的照片，擔心會教壞細路：「個仔咁細個就叫佢幫你影埋啲咁嘅相！」、「阿媽對住個仔擺性感post好尷尬……」、「影相冇問題，但係唔可以影啲健康啲嘅feel咩？」、「個仔大個仲得了……」等等，可謂負評不斷！
黃心妙比黃心穎更活躍
34歲的黃心穎行錯一步自毀星途，近年深居簡出洗底，與RubberBand的泥鯭拍拖亦唔敢高調，不過二家姐黃心妙就同黃心穎相反，雖然她是圈外人，09年嫁給澳門商人，但近年行徑高調出位，不時孖住老公現身公開活動，而且比黃心穎更愛晒性感，已有育有兩女一子的她，經常大晒事業線及長腿，過著闊太般的奢華生活。日前黃心妙趁40歲生日，身穿黑白色三點式賀壽，盡顯窈窕身材，心口開大窿的設計更是令人大開眼界，非常吸睛。