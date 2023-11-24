黃心妙性感再出擊 騷半球自拍超吸睛 但係有一個地方瘦到嚇親人？

現年40歲的黃心妙（Shelby）向來作風大膽，又經常會在社交平台大方騷超火辣身材，相比起細妹黃心穎高調得多。最近天氣開始轉涼，雖然氣溫跌咗唔少，但係仍然無阻黃心妙派福利嘅決心！日前黃心妙就係社交平台連環騷身材，睇到大家嘩嘩聲，簡直就係入冬為大家送溫暖之舉！