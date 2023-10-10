黃心妙性感照迎接八號風 11字疑暗撐細妹黃心穎

藝人黃心穎的二家姐黃心妙身材火辣，雖然已經踏入40歲，但是保養得宜的她完全看不出實際年齡，而她也不時會在社交平台大派福利照騷魔鬼身段！適逢早前颱風小犬吹襲，身處澳門的黃心妙直接與家人入住酒店，又上載了幾張泳裝照，完全無懼颱風來襲！