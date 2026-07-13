黃心穎生活富貴！攜泥鯭豪歎世界盃「超前排靚位」 郊外突施一絕技完美KO老公
黃心穎溫哥華睇世界盃坐頭十行感受現場氣氛
黃心穎昨日（12日）在社交平台分享與老公泥鯭到溫哥華卑詩體育館觀看世界盃16強瑞士對哥倫比亞賽事，兩人齊齊穿上黃色衫力撐哥倫比亞，心穎更悉心戴上黃色頭巾裝備十足。從相片可見，他們坐在頭十行內超前靚位，近距離感受現場熾熱氣氛。心穎以英文留言表示自己「jet lagged到爆」，但好開心終於可以在下午1點睇波，而不是香港時間凌晨5點。最終瑞士以4比3互射12碼淘汰哥倫比亞，心穎大讚睇到10球12碼非常精彩，更搞笑透露有球迷想要他們的可樂樽，才發現裡面藏有FIFA貼紙。
心穎一招後勾挑波完美K.O.老公泥鯭
除了入場睇波，心穎亦把握時間享受家庭樂，與媽媽、二家姐黃心妙及三家姐黃心慧一家到郊外旅行。全程緊貼世界盃賽事的她，收看完英格蘭對挪威賽事後，即興與泥鯭在草地上大展腳法。從她上載的片段可見，泥鯭率先嘗試示範後勾動作卻失敗收場，心穎見狀即刻伸手指住老公無情恥笑。怎料換心穎親自上陣時，她竟然跳得更高，輕鬆向後一勾就將足球完美踢高，身手相當靈活，一招絕技技勝一籌，當場令老公啞口無言。
黃心穎婚後周遊列國生活富泰令人羨慕
黃心穎自2023年10月與RubberBand鼓手泥鯭結婚後，一直過著幸福人妻生活，兩公婆不時周遊列國大晒恩愛。她曾在社交平台大曬多個愛馬仕名牌手袋，生活質素明顯大躍進。回顧2019年「安心偷食事件」令她事業跌入谷底，遭無限期停工後最終離巢，其後轉型為獨立歌手重新出發。如今嫁得好歸宿，與泥鯭甜蜜關係穩定，今次更趁世界盃熱潮一同飛到加拿大探親兼睇波，生活相當寫意。
網民大讚心穎身手靈活笑指泥鯭輸得心甘情願
黃心穎上載草地鬥波片段後，隨即引來大批網民留言熱議。有網民笑言「老公輸俾老婆都甘願」，亦有人大讚心穎身手靈活：「估唔到佢咁有運動細胞」。另有網民表示羨慕兩人甜蜜互動：「睇得出好開心好恩愛」，更有人留意到心穎坐前排靚位睇波，直言「人生贏家」。整段片段充滿歡樂氣氛，泥鯭被老婆完美K.O.的畫面成為網民熱傳焦點。