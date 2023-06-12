黃心穎現身宣傳新歌 首度開腔談負評：人哋點話我都係我嘅因果
藉寫歌宣洩情緒 男友泥鯭定規則唔畀鬧交
新歌《沙包》由黃心穎及泥鯭一同監製，她透露二人合作時，男友定下的第一條規則就是「唔好鬧交，先抽離角色」：「我好有主見，不過佢話『如果你叫我做監製，就要聽我嘅建議』」。她又讚泥鯭算是一位鼓勵型的監製：「我成日問佢我係咪好Stupid，我以前做嘅時候冇諗過要發表我嘅音樂，但佢話唔Stupid，想做就做。」至於新歌，她就給予自己6分。
成為歌手，對黃心穎來說是一個新嘗試，亦是很好的情緒宣洩：「有時會有唔同嘅情緒去攻擊我，盡量去感受，但需要Keep Going，如果冇呢啲情緒，人就會好麻木。」除已推出的兩首歌曲外，她透露已作好幾首歌，今年將繼續以歌手身份發展。
受盡千夫所指 家人陪伴助走出低潮
「安心事件」後，黃心穎受盡千夫所指，星途更是毀於一旦，面對海量的負評，她坦言以前會很介意別人的評論，但現時內心已經平靜很多：「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣話我都係我嘅因果，只可以做好自己，其他事冇得控制」，她亦趁機學佛，放下了不少執著。
黃心穎坦承曾有一段時間不敢與人接觸，但在家人的陪伴以及領養狗狗後，慢慢開始走出低潮：「有家人喺身邊幫我揭開雲霧，就有動力繼續向前。我唔忍心見到爸爸咁樣，之後我領養咗狗狗。我當時唔敢同人太近，之後去放狗就漸漸放開，同人接觸多咗，日常嘅人同事會令我慢慢打開心扉。之後我接觸咗佛學，幫我放低咗好多，例如執著，人亦平靜咗，而家好咗好多。」最後，她更向主持人道謝：「好多謝你哋邀請我上嚟做呢個訪問，好多嘢唔係必然。」
黃心穎情人節發表單曲被嘲老土
黃心穎早前在情人節發表單曲《Crown Me》，歌詞不但自嘲叫大家盡情封佢做八婆，並自嘲Cheap等，MV簡介中亦寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜。撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」
MV中的黃心穎出盡力，雖然舞技麻麻，但都差唔多跳足成首歌。服裝打扮方面亦夠性感大膽，不斷高抄曬波罅大賣性感。今次復出MV中能夠看得出黃心穎為整個MV花了許多心思，但成品卻指像70年代Disco風MV，非常老土。
黃心穎《Crown Me》MV：
黃心穎好多個角度都好似蔡一智！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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