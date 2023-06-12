黃心穎現身宣傳新歌 首度開腔談負評：人哋點話我都係我嘅因果

2019年的「安心事件」震驚整個娛樂圈，女主角黃心穎的星途毀於一旦，沉寂四年，她突然重返幕前並轉型做跳唱歌手。她今日（12日）現身《叱咤樂壇》接受謝茜嘉和Woody訪問，除宣傳新歌外，更剖白受盡千夫所指的心情。