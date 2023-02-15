黃心穎復出 | 黃心穎露波賣性感新MV被指老土 MV公開12小時破10萬點擊

潛水近四年的黃心穎宣布復出，並於今日情人節發表新單曲MV《Crown Me》，吸引300人同時在線睇MV直播。在MV中黃心穎大賣性感，不斷高抄曬波罅大賣性感，仲喺MV中暗大眾叫自己「898」。雖然黃心穎今次為復出出盡力，但大眾反應依然冷淡！