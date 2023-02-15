黃心穎復出 | 黃心穎露波賣性感新MV被指老土 MV公開12小時破10萬點擊
黃心穎新MV被指老土 出盡力露波賣性感
黃心穎在昨日馬國明生日宣佈復出，並於今天情人節發表新單曲《Crown Me》，歌詞不但自嘲叫大家盡情封佢做八婆，並自嘲Cheap等，MV簡介中亦寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜。撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」
MV中的黃心穎出盡力，雖然舞技麻麻，但都差唔多條足成首歌。服裝打扮方面亦夠性感大膽，不斷高抄曬波罅大賣性感。今次復出MV中能夠看得出黃心穎為整個MV花了許多心思，但成品卻指像70年代Disco風MV，非常老土。
MV暗寸大眾將黃心穎物化 叫自己「898」
黃心穎在MV中加入不少場面描述自己在醜聞後的心路歷程。MV一開始就將自己放入透明箱子內，似乎想暗示大眾將黃心穎自己物化；其後箱外的人又將黃心穎叫價拍賣，其中一個帶上面罩的男人更舉起「898」的牌子，貌似想借此暗示大眾在「安心事件」後叫不再接受黃心穎自己，要求黃心穎退出娛樂圈。
300人同時在線睇直播 網民：唔好浪費時間
MV在2月14日香港時間晚上8點公開，一公開就引來326人同時在線上看MV首播。有部分網民留言讚黃心穎有勇氣復出，並且支持她重新出發；但大部分網民都邊睇邊鬧，除了不斷提起「安心事件」另一主角許志安之外，又批評黃心穎歌藝、舞藝都麻麻，奉勸黃心穎不要浪費時間和金錢出道做歌手。
一齊睇黃心穎新MV《Crown Me》：
黃心穎好多個角度都好似蔡一智！
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