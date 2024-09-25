黃心穎著超少布泳衣撇大肚疑雲 Deep V泳衣開到落肚臍
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現年35歲的黃心穎最近首次前往阿聯酋旅遊，並在社交網站上分享了多張在杜拜拍攝的性感泳衣照，其中一件黑色泳衣雖然係一件頭，但卻中門大開，Deep V開到落肚臍，另一件三點式泳衣則有洩春光的疑雲！
黃心穎 中門大開泳衣超動感
黃心穎在社交平台上分享了多張泳衣照，相中見她先是穿上了一件白色比堅尼，隨後換上了一件黑色的中門大開泳衣，表示：「Charged and tanned, Thank you Sun, Sand, and Dubai.（充電了也曬黑了，謝謝太陽、沙和迪拜。）」
比堅尼造型疑洩春光
黃心穎去年和RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在去年10月結婚後，經常孖住老公周遊列國，早前曬出用手遮肚的照片，一度惹來大肚疑雲。今次她曬出的兩套泳衣都睇到網民狂噴鼻血，其中她穿著白色比堅尼做出雙手張張的動作，更被網民指疑似泳衣移位露暈，不過更多網民就認為只是泳衣邊沿的陰影位。
與泥鯭沙漠中牽手玩浪漫
黃心穎更曬出同老公泥鯭在末來博物館的黑白自拍合照，以及在沙漠中手牽手的背影相，大玩浪漫。黃心穎早前剛為泥鯭慶祝了他的50歲生日，今次旅行原來也是紀念日，她在限時動態中分享了一張寫著「Happy Anniversary」的蛋糕照，網民猜測是慶祝他們的拍拖周年紀念。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinebwong