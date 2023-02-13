黃心穎情人節推新跳唱歌《Crown Me》 信心爆棚自資做歌手

黃心穎自「安心事件」之後淡出幕前，近月半公開與RubberBand的泥鯭拍拖。向來對歌唱表演的黃心穎原來仍有歌手夢，今年決定自組唱片品牌做跳唱歌手！黃心穎在其個人IG、FB YouTube 宣布將於情人節(14日)推出新歌《Crown Me》，音樂品牌的名字正是心穎拼音「sumthing」。