黃心穎情人節推新跳唱歌《Crown Me》 信心爆棚自資做歌手
黃心穎跳唱新歌《Crown Me》預告逐格睇
新歌《Crown Me》MV預告僅得20秒，但黃心穎已於Facebook 更新了MV多個造型，片中見到心穎至少轉了3個造型，更有多位dancer出現，準備十足。RubberBand的粉絲或者都好想知道，今次泥鯭有否助黃心穎一臂之力。
黃心穎一直恨做歌手
黃心穎在TVB期門曾獲無綫安排唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》，令人印象深刻是2017年與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成「女神團」跳唱《到此一遊》，當時她們的MV大騷白滑美腿，亦有不少性感撩人動作，在未有ViuTV女團出現前，有觀眾曾期待無綫可組港姐女團，可惜最後告吹。
其實黃心穎個人舞蹈功架十足，曾任《2017年勁歌金曲頒獎典禮》打頭陣表演嘉賓。過往多次在訪問中，都透露希望可以擁有自己的歌曲，觀眾印象最深莫過於與許志安手牽手合唱《會過去的》。
新歌《Crown Me》將於2月14日發布 ，MV在當晚8點於黃心穎個人Youtube上架。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！