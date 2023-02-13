黃心穎 歌手 crown me plt

黃心穎情人節推新跳唱歌《Crown Me》 信心爆棚自資做歌手

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黃心穎自「安心事件」之後淡出幕前，近月半公開與RubberBand的泥鯭拍拖。向來對歌唱表演的黃心穎原來仍有歌手夢，今年決定自組唱片品牌做跳唱歌手！黃心穎在其個人IG、FB YouTube 宣布將於情人節(14日)推出新歌《Crown Me》，音樂品牌的名字正是心穎拼音「sumthing」。

黃心穎跳唱新歌《Crown Me》預告逐格睇

黃心穎 歌手 crown me plt
（圖片來源：黃心穎）
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（圖片來源：黃心穎）
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（圖片來源：黃心穎）
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（圖片來源：黃心穎）
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（圖片來源：黃心穎）
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（圖片來源：黃心穎）
黃心穎 歌手 crown me plt
（圖片來源：黃心穎）
黃心穎 歌手 crown me plt
（圖片來源：黃心穎）

新歌《Crown Me》MV預告僅得20秒，但黃心穎已於Facebook 更新了MV多個造型，片中見到心穎至少轉了3個造型，更有多位dancer出現，準備十足。RubberBand的粉絲或者都好想知道，今次泥鯭有否助黃心穎一臂之力。

黃心穎一直恨做歌手

黃心穎在TVB期門曾獲無綫安排唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》，令人印象深刻是2017年與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成「女神團」跳唱《到此一遊》，當時她們的MV大騷白滑美腿，亦有不少性感撩人動作，在未有ViuTV女團出現前，有觀眾曾期待無綫可組港姐女團，可惜最後告吹。

其實黃心穎個人舞蹈功架十足，曾任《2017年勁歌金曲頒獎典禮》打頭陣表演嘉賓。過往多次在訪問中，都透露希望可以擁有自己的歌曲，觀眾印象最深莫過於與許志安手牽手合唱《會過去的》。

新歌《Crown Me》將於2月14日發布 ，MV在當晚8點於黃心穎個人Youtube上架。

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

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圖片來源：黃心穎

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