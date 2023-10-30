黃心穎泥鯭結婚｜IG公開透視婚照放閃 黎太想拎2萬蚊生育金暗示雙喜臨門

現年34歲的黃心穎（Jacqueline）和48歲RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）於上周五（27日）低調成婚，正式成為黎太的心穎於婚禮後陸續在Instagram公開2人的婚紗相，以及當日婚禮上的照片，大曬幸福。對於外界一直盛傳「雙喜臨門」，她更直言很想要……