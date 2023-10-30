黃心穎泥鯭結婚｜IG公開透視婚照放閃 黎太想拎2萬蚊生育金暗示雙喜臨門
公開透視婚紗相
黃心穎在IG上載她和老公泥鯭的婚紗相，照片中的她穿上一件透視紅色中式裙褂婚紗，手上還拿上一個寫上「囍」字的花球，泥鯭從後攬實她的樣子非常恩愛，而且2人的愛犬亦一同入鏡，「一家四口」相當有愛。心穎更用文字感謝外界對他們的祝福：「多謝大家嘅祝福❤️ 令我地感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友、以及各個幫忙嘅單位，為我哋保密咗咁耐。Everything was smooth, weather was awesome, and my dogs behaved exceptionally well!Couldn’t have asked for more.（一切都很順利，天氣很好，我的愛犬也表現得非常好！不能要求更多）祝福大家健康快樂、隨心滿願！」
黎太直認想生仔
另外，當日出席婚禮的DJ謝茜嘉上載了婚禮當日的照片，並祝福新婚的2人「永遠幸福、早生貴子」，又強調說盼他們能拿到政府的生育基金：「兩萬蚊等緊你哋！」黎太亦隨即轉發，並回覆說：「我要呀！」兼且還配上2個用手掩面笑的表情符號，難道正如傳言所講的「雙喜臨門」？
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黃心穎泥鯭結婚｜元朗低調舉行婚禮
現年34歲的黃心穎今年8月被爆與RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）入紙結婚，當時黃心穎回覆表示：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝」，其後二人一直未有向外界透露婚禮細節。原來一對新人於今晚（27日）在元朗低調舉行婚禮。婚禮現場搭建了多個白色帳篷，並有現場樂隊演奏，樂隊Rubberband成員6號、樂隊Mr. 鼓手Tom以及火火等都有到場祝賀。由於一對新人想低調結婚，婚禮現場守衛森嚴，每位賓客都需要出示邀請函才能入內，亦因婚宴舉行地點在元朗，故他們都有安排旅遊巴士接送賓客，相當窩心！
不回應雙喜臨門
黃心穎不時用手遮住肚子，令人聯想可能雙喜臨門，連與母親合照時亦獲對方出手「護肚」！不過她即回應指感謝大家的祝福，又強調沒有補充。
馬國明大方送祝福 不介意被「搶閘」
馬國明回應媒體大方送祝福，並表示：「結婚跟返自己時間表，最緊要自己開心，冇話搶唔搶閘嘅。點都好，我祝佢白頭到老，甜甜蜜蜜。」
黃心穎身穿低胸婚紗 減價兩萬入手超慳家
黃心穎今晚（27日）身穿一件白色低胸喱士透視婚紗，是以色列品牌Berta Privee出品的婚紗，一查發現原來最近正做減價！黃心穎與泥鯭結婚這晚穿上的Berta Privee婚紗，呈方形領設計，低胸透視之餘，更是吊帶及裙腳呈魚尾設計，黃心穎選穿的婚紗全身以精美的法國蕾絲制成，配上浪漫迷人的立體花朵細節，根據婚紗網站出售，黃心穎同款婚紗的價錢，原價為7,520歐元（約62,000港元），現正減價只需5,490歐元（約4,5000港元），認真慳家！
姐妹感情濃厚 大家姐搶到花球勁開心
黃心穎出嫁大大喜日子當然少不了兩個家姐的陪伴，婚禮後黃心穎亦於IG上載限時動態分享合照，其中一張更是大家姐黃心美搶到花球的照片，並配文：「係你喇！」，有機會做下一個新娘子！
黃心穎曾表示與泥鯭「患難見真情」
黃心穎自「安心事件」後曾消失於幕前，21年被影到與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）一齊放狗，令戀情曝光。而今年她推出《Crown Me》及《沙包》兩首新歌，都由泥鯭編曲及監製。黃心穎在6月接受《叱咤樂壇》主持謝茜嘉、Woody訪問時首度開腔提起男友泥鯭，她指兩人合作做歌時，男友設定的第一個規條就是「唔好嗌交」，「佢話抽離咗個角色先，因為我好有主見，但佢話如果你叫我做監製，就要聽我嘅意見。」
她不諱言男友都算是個鼓勵型的監製，無論在公在私都很支持自己，「我成日都問佢我而家做嘅嘢係咪好stupid，我學音樂冇諗過要發表我嘅音樂，亦冇諗學嚟做咩，但佢話：『唔Stupid呀，鍾意咪繼續做囉。』個鼓勵一直喺度，唔關做唔做監製事，所以我都好多謝佢一直push我。」
好勝心極強黃心穎早前度馬國明一步結婚
一直被指好勝心強的黃心穎今年8月16日被爆出與男友泥鯭已正式入紙申請註冊結婚，擺明搶先馬國明和湯洛雯結婚咁話！
黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃
黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。
同失婚泥鯭拉埋天窗
據知心穎與泥鯭於今年8月13日入紙申請排期結婚，泥鯭比女友年長14歲。泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎是填寫未婚，兩人報住油塘同一地址。
馬國明送上祝福
得悉舊愛黃心穎入紙結婚，馬國明向傳媒表示沒什麼回應，但仍大方送上祝福說「恭喜佢啦」，兼且附上一個戴太陽眼鏡emoji及一個雙手合十的emoji！湯洛雯亦有恭喜祝福2人。
黃心穎狙擊舊愛有前科！
雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又爬頭入紙結婚，難免被話好勝要爬前度頭。
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