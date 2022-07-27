33歲黃心穎認戀泥鯭 上月離巢變自由身 馬國明有回覆
黃心穎肯定泥鯭男友身份
黃心穎喺「安心事件」後飛咗去美國避風頭，幾乎消失於幕前，連累無綫劇集《法證先鋒IV》改用其湯洛雯頂上翻拍黃心穎被刪戲分。事隔三年，黃心穎同TVB份合約終於完，可以回復自由身。呢段時間，黃心穎絕對係事業低潮期，幸得RubberBand成員泥鯭陪伴扶持，一步一步走出谷底。二人曾被傳媒拍到去工廈買竉物用品，不過當時二人否認關係，泥鯭只簡單回應自己係單身。至日前被傳媒拍到同行放狗，二人關係逐漸明朗化。
同居幾耐先結婚？
黃心穎接受傳媒訪問時表現大方，泥鯭則全程緊貼保護，黃心穎被問到嚟緊有咩大計，佢笑住答想再享受吓自由身先，結婚方面就仲要等等，暫時會以事業為先。其實「安心事件」發生後，泥鯭基本上日日都陪黃心穎，關係更親密到搬埋一齊住，得閒就一齊落街放狗買餸煮飯仔，雖然冇親口承認，但種種行為亦無否認，似乎二人都默默認戀。
黃心穎 繼續唔畀人留言
黃心穎被爆出「安心偷食」後，唔止人設崩壞，是徹底形象破產，前男友馬國明與湯洛雯都發展到談婚論嫁，黃心穎依然解凍無期。為怕被網民再唾罵，黃心穎即使在社交網出po都關掉留言功能，到今時今日依然未重啟。
招牌笑容再現
今年年初踏入33歲的黃心穎上載了一張手捧蛋糕相，展現其招牌露牙肉笑容，更與兩位胞姊黃心美和黃心妙同框合照，留言：「Thank you all and wish you all well too, it’s been a long time. 🌹」黃心穎同大家講好久不見，被指是想為復出試水溫，相隔兩年半，相信網民對她的反感已逐漸淡化。
泥鯭在哪兒
或許當時因為疫情關係，黃心穎兩次慶生都似在家中舉行，不過除了兩位家姐、爸爸與一屋愛犬，未見傳與黃心穎地下情的泥鯭現身。另外，二家姐黃心妙也上載了跟黃心穎慶生的合照，其中一張相是三姊妹齊齊攬狗，另一張是三姐姊和父親的合照，黃心妙寫下：「Happy Birthday to 小B（黃心穎乳名）#唔講以為狗仔生日 #要健康快樂喔 #還是缺一」
黃心穎去年聖誕節Post新相
事業因「安心偷食」一鋪清袋的黃心穎，去年12月曾蒲頭Post相說：「Warm wishes to all。」相中滿滿都是聖誕節日氣氛，包括有裝飾得相當漂亮掛滿裝飾的聖誕樹，大大棵置於疑似家中客廳；不只，入鏡的還有心穎愛犬，愛犬回頭望鏡，相當精靈。是次更新的相片，美中不足就是心穎本人沒有入鏡，看不到她最近還好嗎？尚愛看少女漫畫嗎？講笑，只是網民都好奇她近況、有否清減等等，並留言要求：「心穎似乎大時大節先會Post下相，不如逢節日都Post啦，清明、重陽呀，4月16日呀咁（安心偷食於2019年4月16日曝光）。」
黃心穎瘦足成個碼
黃心穎被揭同許志安偷食一事轟動娛圈，二人事業一鋪清袋，形象直插谷底。男方早前已經復出樂壇，不過心穎依然零工作，鮮有在幕前出現，IG更新近況。不過ViuTV主持詹朗林曾在IG上載照片，竟然發現心穎的身影，原來心穎孖家姐黃心美、詹朗林、前娛樂新聞主播鄭文等人出席慈山寺大型法會。眼見心穎穿上白色素服，比以前清減不少，昔日的Baby Fat同包包面明顯消失了，身形更瘦足成個碼！
曾到慈山寺洗滌心靈
黃心穎驚喜出現在詹朗林的IG，有網友就笑問詹朗林：「你入去追星！」佢就話：「你係唔係講緊觀音菩薩係大星？每一位參與法會嘅人士都係有緣人， 而佢哋本身全部都係我好朋友。」不過亦有網民對心穎留言：「收皮啦！全香港人用『安心出痕』就會記番起你。」其實黃心穎去年亦曾到慈山寺洗滌心靈，更在IG上載喺慈山寺影嘅背影相，寫上「靜」和「舒服」等字眼，看來真的是想修心養性。
黃心穎與泥鯭約會被撞破
黃心穎同泥鯭在去年四月時再被撞破約會，有網友影到泥鯭和黃心穎在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳撐枱腳，二人更穿上情侶tee一齊放狗，又在餐廳戶外較開揚位置用膳，似乎沒有刻意避開人群，拍拖斷正。爆料人提到：「兩點半過咗食晏高峰時間，見到佢哋嗰陣差唔多食到一半。但戶外座位始終人來人往，見佢哋都唔敢太張揚，黃心穎警覺性好高，佢哋打對坐，密密食，唔算多嘢講。」黃心穎不時分心照顧早前領養的黑唐狗，一邊食不忘一直拉住狗繩，以免狗仔走失，相當負責任。
黃心穎一直未有復出幕前，卻與泥鯭保持緊密聯絡，早前有傳媒拍得同戴cap帽的黃心穎同泥鯭，帶著唐狗「Love」出行，黃心穎家姐黃心美亦有同行，手上抱住愛犬魔天使一齊同行到寵物生活館內，他們先在地下觀看寵物用品及寵物美容服務，之後眾人就移師到二樓的餐廳內休憩及進膳；三人兩狗玩得不亦樂乎，期間，黃心穎起身去洗手間，泥鯭就對著唐狗「Love」講：「媽咪去廁所呀！」，黃心穎返回座位，泥鯭又對狗狗講：「媽咪返嚟啦！」整個畫面儼如一家三口般。
黃心穎被問與泥鯭關係笑笑口：唔需要同大家講
黃心穎、泥鯭與黃心美一同離開寵物生活館時，記者上前拍照並問二人關係，黃心穎笑笑口表示認為唔需要同大家講，並指自己現時的生活尚可，隨後就上車離開。
當中一句「有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛」，黃心穎似是藉心靈雞湯道出對許志安的心聲。