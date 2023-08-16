34歲黃心穎不否認雙喜臨門 曾被指IG封鎖湯洛雯再搶先對方結婚

現年34歲的黃心穎（Jacqueline）和樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）今日（16日）被傳媒踢爆秘密入紙申請結婚，被外界猜測有此舉動是否因為雙喜臨門，還是為了趕及在舊愛馬國明和女友湯洛雯結婚前成功扒頭！對於種種的猜疑，心穎於中午回應傳媒……