34歲黃心穎不否認雙喜臨門 曾被指IG封鎖湯洛雯再搶先對方結婚
與失婚泥鯭拉埋天窗
據悉，心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，比心穎年長14歲的泥鯭於2017年曾經向拍拖多年的圈外女友「阿欣」求婚成功，但翌年女方悔婚最終分手收場，但根據傳媒消息指，泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎則填寫未婚，兩人亦報住油塘同一地址。有網民發現，8月13日是許志安生日翌日，黃心穎刻意於這個日子申請入紙，其用意亦馬上引起猜疑。
黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃
黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。
黃心穎泥鯭被爆已入紙註冊結婚
黃心穎於2019年4月被傳媒踢爆偷食人夫許志安而形象插水至谷底，並與當時男友馬國明分手，其後馬國明於2020年與湯洛雯拍拖，更於今年1月1在IG宣布求婚成功！今天（16日）有報道爆出34歲的黃心穎趁馬國明還沒有正式結婚前，搶先舊愛一步與現任男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入紙申請結婚。
準黎太承認婚訊
黃心穎回應傳媒時，代表泥鯭一併感謝大家的祝福。但被問到是否雙喜臨門，以及被問及會何時擺酒等問題時，她則不作回應，但未有否認雙喜臨門的說法，僅僅表示沒有補充。另外，泥鯭亦有再回覆傳媒，但回應亦與黃心穎一模一樣，僅表示沒有補充，並多謝大家。
馬國明送上祝福
得悉舊愛黃心穎入紙結婚，馬國明向傳媒表示沒什麼回應，但仍大方送上祝福說「恭喜佢啦」，兼且附上一個戴太陽眼鏡emoji及一個雙手合十的emoji！
狙擊舊愛有前科！
雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又扒頭入紙結婚，難免被話好勝要贏過前度。
黃心穎疑IG封鎖湯洛雯
黃心穎發生「安心事件」後與馬國明分手，馬國明回復單身後於2020年更公開與湯洛雯的戀情。事實上，黃心穎與湯洛雯曾經是好姊妹，經常在社交網站上頻頻有互動，當年得悉前男友與湯洛雯拍拖，黃心穎亦一度大方送上祝福。不過，當時有網民翻看湯洛雯的IG發現與黃心穎的合照上，黃心穎的IG tag全部消失不見，懷疑黃心穎不但unfollow了對方，更加是封鎖了對方。至於湯洛雯當年則解釋，自己沒有主動unfollow黃心穎，但會了解一下。現在，黃心穎早已清空「安心事件」前的所有IG相片，而湯洛雯亦已低調刪走2人昔日的合照。
黃心穎30歲生日曾與湯洛雯馬國明同場
黃心穎跟湯洛雯同屬2012年度香港小姐，一齊入行之後又多次合作拍劇主持節目，向來係好閨蜜；去年初（「安心偷食」爆出前）黃心穎踏入30歲大關，跟一眾圈中好友大搞校服派對提早慶祝生日，除了當時男友馬國明外，還有湯洛雯、朱千雪、高海寧等圈中好友出席。
湯洛雯幫手籌備生日派對 揸胸贈慶
心穎特意留言多謝靚湯，因為呢個派對係對方幫手籌備的，認真夠好姐妹！當時黃心穎仲留言「感動係。。。當你覺得要搞party好stressful、又要開工又無時間plan嘅時候、有個人同你講、「30歲喎、big birthday 黎㗎、我幫你搞喇！」多謝呢位湯洛雯小姐、love ya girl !」
舊文重溫：黃心穎同其他男人合照：「我老公啊！」
藝人黃心穎和馬國明拍拖近3年半，多年來馬明都未能奪視帝一位，而心穎選美後又被網民指樣貌像蔡一智，觀眾緣一般。不過兩位幾年來都不離不棄，更一度指二人快將結婚。
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