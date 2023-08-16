黃心穎 泥鯭

34歲黃心穎不否認雙喜臨門 曾被指IG封鎖湯洛雯再搶先對方結婚

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現年34歲的黃心穎（Jacqueline）和樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）今日（16日）被傳媒踢爆秘密入紙申請結婚，被外界猜測有此舉動是否因為雙喜臨門，還是為了趕及在舊愛馬國明和女友湯洛雯結婚前成功扒頭！對於種種的猜疑，心穎於中午回應傳媒……

與失婚泥鯭拉埋天窗

據悉，心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，比心穎年長14歲的泥鯭於2017年曾經向拍拖多年的圈外女友「阿欣」求婚成功，但翌年女方悔婚最終分手收場，但根據傳媒消息指，泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎則填寫未婚，兩人亦報住油塘同一地址。有網民發現，8月13日是許志安生日翌日，黃心穎刻意於這個日子申請入紙，其用意亦馬上引起猜疑。

黃心穎 泥鯭 泥鯭
泥鯭（圖片來源：IG@rubberband）

黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃

黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。

黃心穎 泥鯭 黃心穎想再享受吓自由身，結婚方面仲要等等，暫時會以事業為先。
黃心穎有喜事，令人揣測係雙喜臨門。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

黃心穎泥鯭被爆已入紙註冊結婚

黃心穎於2019年4月被傳媒踢爆偷食人夫許志安而形象插水至谷底，並與當時男友馬國明分手，其後馬國明於2020年與湯洛雯拍拖，更於今年1月1在IG宣布求婚成功！今天（16日）有報道爆出34歲的黃心穎趁馬國明還沒有正式結婚前，搶先舊愛一步與現任男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入紙申請結婚。

黃心穎 泥鯭 黃心穎錯出軌許志安令事業直插谷底！
黃心穎錯出軌許志安令事業直插谷底！（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭 搭到實一實。
心穎今日（16日）被爆同男友泥鯭拉埋天窗。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

準黎太承認婚訊

黃心穎回應傳媒時，代表泥鯭一併感謝大家的祝福。但被問到是否雙喜臨門，以及被問及會何時擺酒等問題時，她則不作回應，但未有否認雙喜臨門的說法，僅僅表示沒有補充。另外，泥鯭亦有再回覆傳媒，但回應亦與黃心穎一模一樣，僅表示沒有補充，並多謝大家。

黃心穎 泥鯭 黃心穎自車廂偷食許志安後，事業愛情一鋪清。
黃心穎曾多次被影到同男友一齊放狗。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭 泥鯭被影到多次與黃心穎出雙入對，又陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，分別同狗狗合照爆戀情﹗
泥鯭初時與黃心穎拍拖並沒有承認，與心穎同狗狗合照才爆出戀情！（圖片來源：Facebook＠RubberBandHK）

馬國明送上祝福

得悉舊愛黃心穎入紙結婚，馬國明向傳媒表示沒什麼回應，但仍大方送上祝福說「恭喜佢啦」，兼且附上一個戴太陽眼鏡emoji及一個雙手合十的emoji！

黃心穎 泥鯭 二人曾經有過一段情！
二人曾經有過一段情！（圖片來源：馬國明微博）
黃心穎 泥鯭 馬國明和湯洛雯正積極準備婚禮。
馬國明和湯洛雯正積極準備婚禮。（圖片來源：IG@roxannetong）

狙擊舊愛有前科！

雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又扒頭入紙結婚，難免被話好勝要贏過前度。

黃心穎 泥鯭 黃心穎 安心事件 黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 雖然冇預告片嘅露波邊，但有不斷加插高抄露波罅嘅場面！
馬國明生日前推出新歌。（圖片來源：YouTube@Jacqueline 黃心穎）
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（圖片來源：IG@roxannetong）

黃心穎疑IG封鎖湯洛雯

黃心穎發生「安心事件」後與馬國明分手，馬國明回復單身後於2020年更公開與湯洛雯的戀情。事實上，黃心穎與湯洛雯曾經是好姊妹，經常在社交網站上頻頻有互動，當年得悉前男友與湯洛雯拍拖，黃心穎亦一度大方送上祝福。不過，當時有網民翻看湯洛雯的IG發現與黃心穎的合照上，黃心穎的IG tag全部消失不見，懷疑黃心穎不但unfollow了對方，更加是封鎖了對方。至於湯洛雯當年則解釋，自己沒有主動unfollow黃心穎，但會了解一下。現在，黃心穎早已清空「安心事件」前的所有IG相片，而湯洛雯亦已低調刪走2人昔日的合照。

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（圖片來源：IG@roxannetong）
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（圖片來源：IG@roxannetong）
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（圖片來源：IG@roxannetong）
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（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

黃心穎30歲生日曾與湯洛雯馬國明同場

黃心穎跟湯洛雯同屬2012年度香港小姐，一齊入行之後又多次合作拍劇主持節目，向來係好閨蜜；去年初（「安心偷食」爆出前）黃心穎踏入30歲大關，跟一眾圈中好友大搞校服派對提早慶祝生日，除了當時男友馬國明外，還有湯洛雯、朱千雪、高海寧等圈中好友出席。

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當年馬國明（前排左二）、黃心穎（前排中）及湯洛雯（上排左四）一同出席。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

湯洛雯幫手籌備生日派對 揸胸贈慶

心穎特意留言多謝靚湯，因為呢個派對係對方幫手籌備的，認真夠好姐妹！當時黃心穎仲留言「感動係。。。當你覺得要搞party好stressful、又要開工又無時間plan嘅時候、有個人同你講、「30歲喎、big birthday 黎㗎、我幫你搞喇！」多謝呢位湯洛雯小姐、love ya girl !」

黃心穎 泥鯭 心穎緊係要同好友靚湯影張錫錫相啦！
心穎緊係要同好友靚湯影張錫錫相啦！（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭 靚湯隻手......
靚湯隻手……（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
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湯洛雯與黃心穎曾合作古裝劇《丫鬟大聯盟》。（圖片來源：TVB）

舊文重溫：黃心穎同其他男人合照：「我老公啊！」

藝人黃心穎和馬國明拍拖近3年半，多年來馬明都未能奪視帝一位，而心穎選美後又被網民指樣貌像蔡一智，觀眾緣一般。不過兩位幾年來都不離不棄，更一度指二人快將結婚。

黃心穎 泥鯭 重溫！湯洛雯、黃心穎閏密情誼 新歡舊愛伴馬國明校服派對
（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎 泥鯭 重溫！湯洛雯、黃心穎閏密情誼 新歡舊愛伴馬國明校服派對
（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎 泥鯭 二人在劇集《宮深計2深宮計》入面情侶檔搵真銀
二人在劇集《宮深計2深宮計》入面情侶檔搵真銀（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎 泥鯭 重溫！湯洛雯、黃心穎閏密情誼 新歡舊愛伴馬國明校服派對
（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎 泥鯭 拍住拖出席《萬千星輝賀台慶》
拍住拖出席《萬千星輝賀台慶》（圖片來源：新傳媒資料庫）
黃心穎 泥鯭 重溫！湯洛雯、黃心穎閏密情誼 新歡舊愛伴馬國明校服派對
（圖片來源：新傳媒資料庫）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@jacquelinebwong、IG@rubberband、馬國明微博、IG@roxannetong

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