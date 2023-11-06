黃心穎婚後首派老公視角福利 反轉獨角獸被指暗串湯洛雯

現年34歲黃心穎（Jacqueline）早前與Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）完婚，一向保持低調的黃心穎婚後一改作風，除了在社交平台分享多張婚照外，緊接其後更大派老公視角的泳裝福利！雖然是久違派福利，但黃心穎身後倒轉的獨角獸則被指是暗串湯洛雯，引起網民熱議！