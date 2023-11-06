黃心穎婚後首派老公視角福利 反轉獨角獸被指暗串湯洛雯
泳裝福利性感大打折扣 收心養性做人妻
黃心穎上載在社交平台的照片中，她以天藍色比堅尼示人，並將成個人浸入水中，只隱隱見到一雙長腿，性感方面大打折扣！因為是婚後的第一個post，不少網民猜測黃心穎應該正與泥鯭度蜜月，而福利相亦十分有可能是出自老公之手，難怪黃心穎會收起性感出鏡！
獨角獸有所暗示 好勝心婚後有增無減
而網民的關注則落在了黃心穎身後倒轉的獨角獸，皆因獨角獸是湯洛雯的最愛，就連宣布被求婚的照片也是以獨角獸為主角，因此黃心穎的照片令不少人聯想到她是否暗串自己「打倒」湯洛雯以及舊愛馬國明。其實黃心穎早前就被指有意「爬頭」，想早過馬國明拉埋天窗，今次此舉令網民狠批黃心穎：「成日搞搞震，結婚要早過佢地，而家又搞埋啲小動作，真係好X小學雞！」、「反轉隻獨角獸再奸笑喎，就算無心 又唔係唔知自己咩料」、「機心重到，人地獨角獸你又獨角獸」
湯洛雯懶理傳言 大方送祝福
對於黃心穎暗藏玄機的泳裝照，湯洛雯則大方回應：「大家唔需要咁敏感，大家依家都有各自新生活」，又表示：「祝福佢新婚」，十分大方！
黃心穎泥鯭結婚｜前度馬國明大方送上祝福恭喜 湯洛雯亦祝福2人
黃心穎泥鯭｜2019年4月因偷食許志安令形象插水到谷底的黃心穎，沉靜4年，近年終於密謀復出，不過網民亦唔多接受。而當時另一半馬國明果斷與她分手，其後在2020年與湯洛雯拍拖，在今年1月1在IG宣布同湯洛雯求婚成功…
黃心穎泥鯭被爆已入紙註冊結婚
不過今天（16日）便有報道爆出34歲的黃心穎趁馬國明還沒有正式結婚前，搶先舊愛一步與現任男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入紙結婚。
好勝心極強黃心穎早前度馬國明一步結婚
一直被指好勝心強的黃心穎今天（16日）被爆出與男友泥鯭已正式入紙申請註冊結婚，擺明搶先馬國明和湯洛雯結婚咁話！
黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃
黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。
同失婚泥鯭拉埋天窗
據知心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，泥鯭比女友年長14歲。泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎是填寫未婚，兩人報住油塘同一地址。
馬國明送上祝福
得悉舊愛黃心穎入紙結婚，馬國明向傳媒表示沒什麼回應，但仍大方送上祝福說「恭喜佢啦」，兼且附上一個戴太陽眼鏡emoji及一個雙手合十的emoji！湯洛雯亦有恭喜祝福2人。
黃心穎狙擊舊愛有前科！
雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又爬頭入紙結婚，難免被話好勝要爬前度頭。
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