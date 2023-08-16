34歲黃心穎被爆同泥鯭入紙註冊結婚 被批好勝心強要爬過馬國明頭
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2019年4月因偷食許志安令形象插水到谷底的黃心穎，沉靜4年，近年終於密謀復出，不過網民亦唔多接受。而當時另一半馬國明果斷與她分手，其後在2020年與湯洛雯拍拖，在今年1月1在IG宣布同湯洛雯求婚成功…
黃心穎被爆已入紙註冊結婚
不過今天（16日）便有報道爆出34歲的黃心穎趁馬國明還沒有正式結婚前，搶先舊愛一步與現任男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入簽結婚。
好勝心極強黃心穎早前度馬國明一步結婚
一直被指好勝心強的黃心穎今天（16日）被爆出與男友泥鯭已正式入紙申請註冊結婚，擺明搶先馬國明和湯洛雯結婚咁話！
黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃
黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。
同失婚泥鯭拉埋天窗
據知心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，泥鯭比女友年長14歲。泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎是填寫未婚，兩人報住油塘同一地址。
狙擊舊愛有前科！
雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又爬頭入紙結婚，難免被話好勝要爬前度頭。
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撰文：東方新地圖片來源：馬國明微博 IG@Jacqueline Wong