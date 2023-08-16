34歲黃心穎被爆同泥鯭入紙註冊結婚 被批好勝心強要爬過馬國明頭

2019年4月因偷食許志安令形象插水到谷底的黃心穎，沉靜4年，近年終於密謀復出，不過網民亦唔多接受。而當時另一半馬國明果斷與她分手，其後在2020年與湯洛雯拍拖，在今年1月1在IG宣布同湯洛雯求婚成功…