黃心穎 泥鯭

34歲黃心穎被爆同泥鯭入紙註冊結婚 被批好勝心強要爬過馬國明頭

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2019年4月因偷食許志安令形象插水到谷底的黃心穎，沉靜4年，近年終於密謀復出，不過網民亦唔多接受。而當時另一半馬國明果斷與她分手，其後在2020年與湯洛雯拍拖，在今年1月1在IG宣布同湯洛雯求婚成功…

黃心穎被爆已入紙註冊結婚

不過今天（16日）便有報道爆出34歲的黃心穎趁馬國明還沒有正式結婚前，搶先舊愛一步與現任男友樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）入簽結婚。

黃心穎 泥鯭 二人曾經有過一段情！
二人曾經有過一段情！（圖片來源：馬國明微博）
黃心穎 泥鯭 黃心穎錯出軌許志安令事業直插谷底！
黃心穎錯出軌許志安令事業直插谷底！（圖片來源：IG@Jacqueline Wong）

好勝心極強黃心穎早前度馬國明一步結婚

一直被指好勝心強的黃心穎今天（16日）被爆出與男友泥鯭已正式入紙申請註冊結婚，擺明搶先馬國明和湯洛雯結婚咁話！

黃心穎 泥鯭 搭到實一實。
心穎今日（16日）被爆同男友拉埋天窗。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭 黃心穎自車廂偷食許志安後，事業愛情一鋪清。
黃心穎曾多次被影到同男友一齊放狗。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）
黃心穎 泥鯭 泥鯭被影到多次與黃心穎出雙入對，又陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，分別同狗狗合照爆戀情﹗
泥鯭初時與黃心穎拍拖並沒有承認，與心穎同狗狗合照才爆出戀情！（圖片來源：Facebook＠RubberBandHK）

黃心穎曾講過專心事業未有結婚計劃

黃心穎與泥鯭拍拖起初時是不承認，直到近年才大方認愛，當時接受傳媒訪問表示專注事業，未有諗過結婚一事。但一年後已經入紙申請結婚，無預警下的這個舉動，令人揣測是否雙喜臨門，有另一件喜事公布。

同失婚泥鯭拉埋天窗

據知心穎與泥鯭於本月13日入紙申請排期結婚，泥鯭比女友年長14歲。泥鯭在婚姻狀態填了離婚，心穎是填寫未婚，兩人報住油塘同一地址。

黃心穎 泥鯭 黃心穎想再享受吓自由身，結婚方面仲要等等，暫時會以事業為先。
黃心穎有喜事，令人揣測係雙喜臨門。（圖片來源：IG@jacquelinebwong）

狙擊舊愛有前科！

雖然黃心穎搵到真愛，但睇住舊愛馬國明同昔日好姊妹現時相當幸福，似乎相當不甘。今年係馬國明生日前夕以性感造型推出處女歌《Crown Me》，曾被網民鬧爆係咪贈興，而馬國明宣布年底同湯洛雯喺外地舉辦婚禮，心穎今次又爬頭入紙結婚，難免被話好勝要爬前度頭。

黃心穎 泥鯭 黃心穎 安心事件 黃心穎 外遊心情靚 黃心穎 雖然冇預告片嘅露波邊，但有不斷加插高抄露波罅嘅場面！
馬國明生日前推出新歌。（圖片來源：YouTube@Jacqueline 黃心穎）
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（圖片來源：IG@roxannetong）

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撰文：東方新地圖片來源：馬國明微博 IG@Jacqueline Wong

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