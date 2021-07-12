黃心穎孖泥鯭拖狗約會嘆Tea好Sweet 約圈中人搞飯局為復出鋪路

黃心穎自2019年4月被爆出「安心偷食」事件後，形象一直插水，亦未獲無綫給予機會復出，在這低潮時期，黃心穎卻並不孤單，全因RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）不時都會陪著黃心穎，更先後被影到二人同遊寵物店，又夜訪女方香閨，從而傳出緋聞；而日前，黃心穎就孖泥鯭、家姐黃心美一齊拖狗嘆Tea，生活都過得幾寫意。

編輯：東方新地｜圖片來源：黃心穎IG、泥鯭＠Facebook ｜原文：新Monday