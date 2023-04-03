厚顏黃心穎唔理負評夾泥鯭曬恩愛 疑戒姣性專心從良
黃心穎洗心革面戒蕩性 唔再撬仔做好女友
黃心穎未爆安心偷食之前，係無綫力捧嘅花旦，多年來緋聞傳不斷，每逢拍劇同男演員合作，都會被指撻着某某君，就算之前同馬國明一齊，都係緋聞不斷。
而「安心事件」過後，黃心穎淡出幕前，然後被拍攝撻著泥鯭，依家無乜再傳勾佬緋聞，似乎已經洗心革面做好女友，早前她更飛到英國支持男友的《RubberBand Ciao World Tour 2023》世界巡唱，在社交平台分享多張到打卡靚相，仲罕有與泥鯭同框合照。合照中黃心穎搭着泥鯭膊頭，左手托腮，笑容好鬼燦爛，愛火四射，黃心穎仲賣晒口乖留言：「感謝這趟旅程美好的人和地方。」
黃心穎新歌MV300人同時在線睇直播 網民：唔好浪費時間
黃心穎新歌《Crown Me》MV在2月14日香港時間晚上8點公開，當時一公開就引來326人同時在線上看MV首播。有部分網民留言讚黃心穎有勇氣復出，並且支持她重新出發；但大部分網民都邊睇邊鬧，除了不斷提起「安心事件」另一主角許志安之外，又批評黃心穎歌藝、舞藝都麻麻，奉勸黃心穎不要浪費時間和金錢出道做歌手。
黃心穎新歌MV被指老土 出盡姣功露波賣性感
黃心穎在情人節發表新單曲《Crown Me》，歌詞不但自嘲叫大家盡情封佢做八婆，並自嘲Cheap等，MV簡介中亦寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜。撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」
MV中的黃心穎出盡力，雖然舞技麻麻，但都差唔多條足成首歌。服裝打扮方面亦夠性感大膽，不斷高抄曬波罅大賣性感。今次復出MV中能夠看得出黃心穎為整個MV花了許多心思，但成品卻指像70年代Disco風MV，非常老土。
黃心穎偷啜許志安成經典 身敗名烈被雪藏變人棄王
2019年4月，傳媒收到一條約16分鐘車廂偷情短片，男女主角居然是有婦之夫許志安同當時跟馬國明一齊嘅黃心穎。
片段安仔、心穎和男友人坐在車廂後座，男友人堅持先送心穎返家，戴了黑色口罩的心穎爆粗反對：「唔好扮嘢啦！X你！兜X咗我先？」安仔都撐心穎話要先送男友人返屋企，心穎再向男友人爆粗：「你住邊呀？X你！佢(安仔)送我返去呀！」安仔叫司機把車開去大坑，期間心穎曾主動蹺實安仔左臂挨在他身上，又用手袋遮掩偷偷地十指緊扣。約3分鐘後男友人抵家預備落車，安仔話：「而家你走先，跟住我返我屋企，佢(心穎)返佢屋企。」男友人：「你講堅？」安仔：「係，堅！」但男友人落車後二人跟司機說：「鯉魚門(心穎寓所地點)！」
友人下車後，心穎隔口罩咀了安仔一啖，不久索性除下口罩攬住安仔咀嘴，安仔將手貼在心穎大腿上，之後又忍唔住十指緊扣心穎，由大坑到鯉魚門短短10多分鐘車程，期間二人連環咀逾20次，心穎好進激，全程採取「主動」情挑安仔不停攬他狂錫，但安仔也有回敬心穎錫她面珠一啖，睇番二人當晚未覺有醉意，兩人到心穎香閨後齊齊落車！事後黃心穎身敗名烈，代言的廣告全部下架，慘被觀眾唾棄和TVB雪藏，需要短暫告別幕前至現在。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！