厚顏黃心穎唔理負評夾泥鯭曬恩愛 疑戒姣性專心從良

黃心穎自「安心事件」後成全城公敵被喪插，有好幾年佢畀人幕前都冇蒲頭，人氣姐仔變人棄藝人。最近黃心穎厚顏復出推新歌，大玩重口味吸觀眾，成面雀斑係咁咬唇，水花狂濺Body，網民都話睇到眼凸，幾乎一面倒鬧爆黃心穎，但似乎心穎BB份人睇得好開，話唔介意吸負評，最驚大家唔吼咁話！最近黃心穎夾實男朋友RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏），狂曬恩愛合照，心情靚爆唔受影響，似乎真係專心一意收起副「姣婆格」，從良做好女友…