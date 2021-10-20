黃心穎神隱大半年 悄悄換電話號碼 傳8年無綫長約在身準備隨時復出
撰文：東方新地｜圖片來源：[email protected]黃心穎、IG＠詹朗林、Facebook＠泥鯭、[email protected]樂易玲 部份內容：New Monday
黃心穎神隱大半年激瘦蒲頭
黃心穎自從爆出「安心事件」後，一直遭無綫雪藏，未有現身幕前，雖然曾有傳她打算轉行做保險，但兩年以來都只是聞樓梯響，未有見她有實際行動。至於過往喜歡在社交平台開心share近況的她，就連其IG亦甚少更新，觀乎其IG，自從今年1月生日後，她便沒有再post任何相片和留言，相隔逾半年，早在今年8月底時，她終於「浮上水面」孖家姐黃心美以及ViuTV節目《晚吹─總有一瓣喺左近》的主持之一詹朗林（JJ），到慈山寺出席法會，以往頗有肉地的黃心穎，在相中明顯消瘦不少，過往招牌「包包面」亦告消失了，兩頰變得瘦削，猶幸笑容滿面，精神頗佳。
黃心穎、泥鯭約會常被撞破
黃心穎被無綫雪藏期間，一直都行蹤低調，但仍不時被媒體影到她與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）時常出雙入對，先在去年2月時，就被網友影到心穎與泥鯭一起行街買寵物用品，雖然事後她就表示自己領養了新的唐狗BB「Love」，所以就向對方取養狗經；及後又被影到泥鯭陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，之後更結伴返香閨。
情場得意事業歸零
而在今年四月時，有網友影到泥鯭和黃心穎在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳食飯，更穿上情侶tee一齊放狗，疑似是拍拖斷正；七月時，又有媒體就在佐敦影到黃心穎同泥鯭均頭戴Cap帽，帶著唐狗「Love」，而家姐黃心美亦有和愛犬魔天使一齊同行到寵物生活館內，他們先在地下觀看寵物用品及寵物美容服務，之後眾人就移師到二樓的餐廳內休憩及進膳，似乎情場得意。
黃心穎悄悄換電話號碼
黃心穎自今年1月上載自己拿著蛋糕慶祝生日後，就沒有再更新社交網，近日有消息指出，向來有Call必覆的黃心穎亦在月前已悄悄更換了電話號碼，未知是否想重新做人，不想再被媒體找到，又或者是想再低調神隱過活。
與無綫還有8年合約
雖然在去年8月，無綫助理總經理兼邵氏電影執行董事及總經理樂易玲出席活動時，被問到會否讓黃心穎參演網劇試水溫，樂小姐當時表示未有這個想法，但仍間中有與黃心穎透過即時通訊軟件傾談，而據知黃心穎對於娛樂事業未死心，更有傳與無綫有長達8年的合約在身，相信現時只是靜待好時機，準備隨時再出發。