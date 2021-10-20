黃心穎神隱大半年 悄悄換電話號碼 傳8年無綫長約在身準備隨時復出

黃心穎與許志安的「安心偷食」發生至今已兩年半，許志安不但獲太太鄭秀文原諒，今年更現身Chill Club及到台灣拍劇，重返娛樂圈，反觀黃心穎仍未有復出機會，行蹤神秘，只見她不時孖家姐黃心美四圍外出，更被記者拍到與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）一齊放狗，近日有消息指她悄悄地更換了手機號碼，重新出發，為復出做準備。

撰文：東方新地｜圖片來源：[email protected]黃心穎、IG＠詹朗林、Facebook＠泥鯭、[email protected]樂易玲 部份內容：New Monday