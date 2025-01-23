黃心穎36歲生日曬合照 圓潤身材孕味濃 同框兩位家姐fit爆搶鏡！
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黃心穎今日迎來36歲生日，這位香港女星在過去一年中經歷了許多重要的人生事件。2023年10月，她與樂隊RubberBand的鼓手黎萬宏（泥鯭）步入婚姻的殿堂，婚後的她經常在社交媒體上分享幸福的婚姻生活。今天，她在社交平台上分享了一系列溫馨的家庭照片，慶祝自己的生日。
家庭成員齊聚一堂慶生黃心穎圓潤身材成焦點
在黃心穎分享的照片中，可以看到她的42歲大家姐黃心美、41歲二家姐黃心妙、母親以及丈夫泥鯭等家庭成員一同為她慶祝生日。照片中的黃心穎身穿寬鬆的上衣，看起來較以往圓潤，且多數照片只顯示她的上半身，似乎有意遮掩腹部，這引起了網民的猜測，紛紛推測她可能已經懷孕。
家姐黃心妙晒姊妹合照fit爆搶鏡！
黃心穎在社交平台更新狀態，用英文寫道：「生日跟農曆新年如此近，令我覺得現在是年廿八，多謝大家的祝福，我的心和肚子已滿足，無乜嘢，我繼續執屋喇！」此外，她的二家姐黃心妙也在社交網站上分享了與黃心穎的慶生照片，並溫馨地表示：「姐我希望妳，做著喜歡的事情，找到屬於自己生命中的意義，我會一如既往地支持妳 ，陪伴妳，就這樣約定囉~ 」這些溫馨的話語和照片讓網民感受到黃氏家族的親密和幸福。
圖片來源：jacquelinebwong、shelbywong資料或影片來源：原文刊於新假期