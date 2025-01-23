黃心穎36歲生日曬合照 圓潤身材孕味濃 同框兩位家姐fit爆搶鏡！

黃心穎今日迎來36歲生日，這位香港女星在過去一年中經歷了許多重要的人生事件。2023年10月，她與樂隊RubberBand的鼓手黎萬宏（泥鯭）步入婚姻的殿堂，婚後的她經常在社交媒體上分享幸福的婚姻生活。今天，她在社交平台上分享了一系列溫馨的家庭照片，慶祝自己的生日。