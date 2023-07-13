黃心穎「安心事件」後首次開歌迷見面會 僅得3人撐場場面冷清

黃心穎（Jacqueline）自「安心事件」後形象插水，今年她宣布以唱作歌手身份復出，不但自資出歌拍MV，短短4個月內便出了2首歌曲《Crown me》和《沙包》，日前更在網上招募粉絲出席歌迷聚會。今日（13日）心穎現身歌迷聚會，除了現場唱live外，亦分享自己以歌手身份再出道的心路歷程，不過意想不到的是，到現場為心穎打氣的粉絲只有3位！