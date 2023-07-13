黃心穎「安心事件」後首次開歌迷見面會 僅得3人撐場場面冷清
一講泥鯭即刻笑笑口
包辦《Crown Me》和《沙包》2首歌作曲填詞的心穎表示，在創作過程中與男友兼RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）有分歧：「同泥鯭就多少少分歧，但只係我覺得呢個Vocal Take好過上一個，只係呢啲位上面，但我都係比較聽話，我係好聽話㗎！」她亦坦言，非常希望邀請到林夕為她填詞：「呢個係夢想，因為一份好嘅詞好似藝術品咁，所以好希望儲到呢分藝術品，但我自己都要進步多啲先。」
僅得3位粉絲到場
早前黃心穎在Instagram轉載招募粉絲出席粉絲聚會的帖文，並大呼「好緊張」。據悉參加辦法很簡單，只要於帖文下方留言問黃心穎3個問題及tag 2位朋友便有機會被抽中。雖然沒有講會抽出幾多位粉絲，但最後僅得3位粉絲到場撐心穎，並各自捧住「黃」、「心」、「穎」三個字的燈牌，場面望落去都頗為冷清。
心穎唔願做演員
「安心事件」令心穎形象受到重創，重頭劇《法證先鋒IV》女主角之一的她亦被逼臨時換角，改由湯洛雯頂上兼重拍相關戲份，而她3部主演的《丫鬟大聯盟》、《牛下女高音》和《堅離地愛堅離地》都因此要作出調動。事隔4年，心穎坦言相比起演員，更加想做旅遊節目主持：「有時我起身，嘩，唔使早起身唔使返工，嗰種感覺係好幸福，所以要遇到我好鍾意嘅劇本先！」
黃心穎神隱4年 今年進軍樂壇
黃心穎今年撞正舊愛馬國明生日當天，無預警下宣布出歌，新歌《Crown Me》在情人節當天上架，一手包辦作曲填詞，以英文歌詞自嘲「naughty」、「bitch」、「cheap」，忽然轉航道做跳唱歌手，已經夠晒耐人尋味。相隔四個月，上月再出新歌《沙包》，今次以「罪人」自稱「只要做一個麻木沙包好了」。更以歌手身份接受商台《叱咤樂壇》謝茜嘉等訪問，宣傳新歌！
黃心穎宣布搞歌迷聚會：好緊張
安心事件當中的男主角許志安還在外地開騷試水溫，在港的曝光率少之有少。而黃心穎今年全力進軍香港樂壇，更與媒體大搞粉絲聚會，黃心穎在社交網轉貼消息大呼「好緊張」。該娛樂平台以粉絲招募方式，為黃心穎舉行粉絲聚會，預告主角會即席獻唱新歌。而參加辦法同抽電影戲飛相若，要在「招募粉絲」的帖文下留言想問黃心穎三個問題及tag兩位朋友，like and share這個post，便有機會被抽中。
「單位數」報名！網民：趁鄭秀文開唔成騷衝出嚟搶位？
有網民被吸引去到留言，雖然跟足指示表示想參加黃心穎粉絲聚會的，但目前留言數量少得可憐，只有20多名網民留言。不過大部分網民留言極其絕核，「出席嗰班全部係人哋老公」、「我幫你通知安仔」、「Sammi係咪神秘嘉賓？」、「趁鄭秀文開唔成騷，黃心穎就衝出嚟搶位」、「娛樂圈小強」、「係咪泥鯭啲粉絲去撐場？」、「1點解死唔同Sammi道歉？2點解仲發明星夢？3點解無人想睇你仲出嚟獻世？希望抽中我」、「睇咗成日，得一個半個跟足指示話想參加，呢個活動係咪直接取消？」、「我想去，帶定臭雞蛋」、「會去嘅只有麻甩佬」、「佢好勇，安仔都未敢咁張揚，佢就主動走入群眾，等畀人鬧」。
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