黃心穎新動向曝光！ 隔11月再Post新相 有伴陪住唔使孤身過聖誕

黃心穎自從「安心事件」後鮮有在幕前出現，除了8月時被ViuTV主持詹朗林「出賣」，在IG上載與心穎的合照後，網絡上再無心穎新相片，而心穎本人更是直到今日12月25日聖誕節，相隔11個月才再度更新IG，上載相片。