黃心穎復出 | 回顧黃心穎如何從力捧花旦跌落神壇 曾一年獲4項台慶提名
黃心穎復出娛樂圈 情人節出新歌
轟動全城的「安心事件」已經過了差不多4年，一直有歌手夢的黃心穎在其個人IG、FB 及YouTube 宣布將於情人節(14日)推出新歌《Crown Me》，音樂品牌的名字正是心穎拼音「sumthing」。新歌MV預告中，黃心穎更至少換上3個不同造型，似乎黃心穎已經準備就緒，要復出做唱跳歌手！
回顧黃心穎如何從力捧花旦跌落神壇
港姐亞軍入行 一出道即成無綫力捧花旦
黃心穎於2012參選《香港小姐競選》並且奪得亞軍，入行不到半年就客串《On Call 36小時II》。隨後亦受到無綫力捧，2015年開始更接拍台慶劇《東坡家事》、《華麗轉身》、《師奶MADAM》，開始劇集一套接一套。同年在《萬千星輝頒獎典禮2015》更獲提名「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」、「最佳女配角」及「最佳節目主持」，成為該年度獲提名最多的女藝人。黃心穎入行7年，總共接拍了14套劇集，風頭一時無兩！
除了劇集，黃心穎也在《學是學非》等綜藝節目出現，結果在《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「最佳綜藝節目」和「最佳資訊節目」兩大獎項。
入行以來緋聞多多 曾有「姣Wing」之稱
入行7年以來，總共拍過14套劇集的黃心穎，每次拍新劇都必定會同劇中男主角傳出緋聞。在2014年拍攝《再戰明天》當時就同吳啟華傳出緋聞，2015年拍攝《東坡家事》時就同王浩信傳出緋聞，被指經常與男方出雙入對，之後亦同過李思捷、周志文等人傳出緋聞。
「安心事件」後形象大插水 戲份即被無綫抽起
出道以來緋聞多多的黃心穎，當全世界都以為她會在馬國明公開認愛後收心養性的時候，就即刻傳出她與有婦之夫許志安在的士車廂出軌的片段。雖然黃心穎在事件曝光後馬上發文致歉，但大批網民依然唔收貨，甚至要求黃心穎代言的品牌停止同黃心穎的合約，否則就會罷買產品。
無綫亦即刻抽起黃心穎在《法證先鋒IV》的戲份，由湯洛雯頂替並重新拍攝；至於《牛下女高音》、《丫鬟大聯盟》等劇集受到拖累，曾經一度被宣佈無限期停播！
觀眾要求《愛．回家》換主題曲 網民：「聽到黃心穎把聲覺得好嘔心！」
一直有歌手夢的黃心穎亦處境劇《愛・回家之開心速遞》唱主題曲。可是經過「安心事件」之後，有不少網民要求TVB能夠換掉《愛．回家》的主題曲，指「聽到會諗起偷食畫面」，仲話「如果愛回家首主題曲仲係黃心穎主唱嘅話就罷睇！」搞到《愛回家》個多月來都博播純音樂版主題曲，到六月底才換上新的主題曲。
常見問題
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