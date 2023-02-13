黃心穎復出 | 回顧黃心穎如何從力捧花旦跌落神壇 曾一年獲4項台慶提名

自「安心事件」後淡出幕前的黃心穎在昨日發出一段MV片段，片中黃心穎親自上陣之餘，仲要極度性感妖艷。一直有歌手夢的黃心穎，似乎已經準備好復出，自組唱片品牌做跳唱歌手。港姐亞軍出身的黃心穎，在入行後一直受到無綫力捧，前途無可限量的她到底是如何從力捧花旦跌落神壇的呢？