40歲黃心妙水著賀壽 3孩之母展現窈窕體態 完勝細妹黃心穎

上周日（4月16日）是「安心事件」4周年，黃心穎似乎已經重過新生活，早前推出英文新歌《Crown Me》後又再靜晒，想翻身做跳唱歌手似乎唔係咁易。在家中排行最細，上有三個家姐的黃心穎，其中二家姐黃心妙嫁得好仲keep得好好，日前40歲生日的她在社交網po泳裝賀壽，其窈窕身形零贅肉，點睇都唔似3孩之母。