黃心妙

40歲黃心妙水著賀壽 3孩之母展現窈窕體態 完勝細妹黃心穎

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上周日（4月16日）是「安心事件」4周年，黃心穎似乎已經重過新生活，早前推出英文新歌《Crown Me》後又再靜晒，想翻身做跳唱歌手似乎唔係咁易。在家中排行最細，上有三個家姐的黃心穎，其中二家姐黃心妙嫁得好仲keep得好好，日前40歲生日的她在社交網po泳裝賀壽，其窈窕身形零贅肉，點睇都唔似3孩之母。

黃心妙 黃心穎有3個家姐，左起二家姐黃心妙、三家姐黃心慧及最右的大家姐黃心美。
黃心穎有3個家姐，左起二家姐黃心妙、三家姐黃心慧及最右的大家姐黃心美。（圖片來源：[email protected]

黃心妙比黃心穎更活躍

34歲的黃心穎行錯一步自毀星途，近年深居簡出洗底，與RubberBand的泥鯭拍拖亦唔敢高調，不過二家姐黃心妙就同黃心穎相反，雖然她是圈外人，09年嫁給澳門商人，但近年行徑高調出位，不時孖住老公現身公開活動，而且比黃心穎更愛晒性感，已有育有兩女一子的她，經常大晒事業線及長腿，過著闊太般的奢華生活。日前黃心妙趁40歲生日，身穿黑白色三點式賀壽，盡顯窈窕身材，心口開大窿的設計更是令人大開眼界，非常吸睛。

黃心妙 40歲的黃心妙已經是3孩之母，不過身材依然弗到漏。
40歲的黃心妙已經是3孩之母，不過身材依然弗到漏。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 有網民睇完黃心妙的水著照，留言表示她比黃心穎更適合入行做藝人。
有網民睇完黃心妙的水著照，留言表示她比黃心穎更適合入行做藝人。（圖片來源：[email protected]

女網民都讚不絕口

黃心妙充滿自信大晒水著照，生了三個依然全身零贅肉，就連女網民的眼球都被她吸引住，不少網民留言：「流晒鼻血啦」、「女人見到都忍唔住啦⋯⋯」

黃心妙 網民大讚黃心妙好完美。
網民大讚黃心妙好完美。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 女網民都話睇完黃心妙水著相流鼻血中。
女網民都話睇完黃心妙水著相流鼻血中。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 連女人都話忍唔住啦！
連女人都話忍唔住啦！（圖片來源：[email protected]

黃心妙反問34歲時點解冇人關注

黃心妙水著賀壽引發網民關注，令她受寵若驚，她在社交網的限時動態出po，並上載了34歲時身穿同一件泳衣的照片，留言反問：「2017年我34歲穿這件泳衣沒人說，現在40歲卻得到關注，所以重點不在泳衣，重點在於我40歲呀」還加了一句「好現實」，其實黃心妙現在身形比6年前更弗，係抵讚喎！

黃心妙 黃心妙重po34歲時身穿同一件泳衣的照片，問當年點解冇人關注佢。
黃心妙重po34歲時身穿同一件泳衣的照片，問當年點解冇人關注佢。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 老實講，黃心穎無論樣貌與身形都輸畀二家姐黃心妙。
老實講，黃心穎無論樣貌與身形都輸畀二家姐黃心妙。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 黃氏三姊妹與黃母的合照，原來她們都遺傳了母親的良好基因。
黃氏三姊妹與黃母的合照，原來她們都遺傳了母親的良好基因。（圖片來源：[email protected]

定期派福利展現中女自信美

其實早前黃心妙已在其社交平台貼出了幾張泳照，寫道：「還有幾個月就轉4，我知道40 is the new 20，心態是有擺正， 但也想外型盡量的跟上，現在想把握好自己生活的節奏， 一步一步的把計畫中的事情做好，今天想為自己的努力和堅持打打氣，也為所有的媽媽們女士們加油！不當誰的女神 當自己的女王吧！」年到40的黃心妙原來堅持每星期游4次水，無時無刻發放正能量。

黃心妙 黃心妙在40歲前已曾經大晒泳衣照，不過冇今次咁震撼。
黃心妙在40歲前已曾經大晒泳衣照，不過冇今次咁震撼。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 原來堅持定期做運動昳黃心妙的保養之道。
定期做運動是黃心妙的保養之道。（圖片來源：[email protected]

黃心妙09年嫁去澳門做闊太

黃心妙早在09年黃心穎仍未選港姐時，已嫁給了一位澳門的商人，婚後移居澳門生活，專心照顧家庭和孩子的成長，近年黃心妙還開設fb專頁「美媽Shelby」做個靚媽KOL不時出親子po，黃家四姊妹感情要好，黃心妙不時往返港澳兩地，與父母及黃心美、黃心穎等姊妹共敘天倫。

黃心妙 黃心妙一家五口非常幸福。
黃心妙一家五口非常幸福。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 除了排行第三的黃心慧嫁去外國少見面，黃心妙與黃心美、黃心穎定期都在香港聚會，生日更會一齊慶祝。
除了排行第三的黃心慧嫁去外國少見面，黃心妙與黃心美、黃心穎定期都在香港聚會，生日更會一齊慶祝。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 黃心妙與老公都是名店VIP。
黃心妙與老公都是名店VIP。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 黃心妙是豪門少奶奶，衣著打扮都好性感。
黃心妙是豪門少奶奶，衣著打扮都好性感。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 黃心妙與老公經常晒恩愛。
黃心妙與老公經常晒恩愛。（圖片來源：[email protected]
黃心妙 黃心妙與老公不時孖住出席公開活動，社交生活比細妹黃心穎更加活躍。
黃心妙與老公不時孖住出席公開活動，社交生活比細妹黃心穎更加活躍。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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