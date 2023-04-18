40歲黃心妙水著賀壽 3孩之母展現窈窕體態 完勝細妹黃心穎
黃心妙比黃心穎更活躍
34歲的黃心穎行錯一步自毀星途，近年深居簡出洗底，與RubberBand的泥鯭拍拖亦唔敢高調，不過二家姐黃心妙就同黃心穎相反，雖然她是圈外人，09年嫁給澳門商人，但近年行徑高調出位，不時孖住老公現身公開活動，而且比黃心穎更愛晒性感，已有育有兩女一子的她，經常大晒事業線及長腿，過著闊太般的奢華生活。日前黃心妙趁40歲生日，身穿黑白色三點式賀壽，盡顯窈窕身材，心口開大窿的設計更是令人大開眼界，非常吸睛。
女網民都讚不絕口
黃心妙充滿自信大晒水著照，生了三個依然全身零贅肉，就連女網民的眼球都被她吸引住，不少網民留言：「流晒鼻血啦」、「女人見到都忍唔住啦⋯⋯」
黃心妙反問34歲時點解冇人關注
黃心妙水著賀壽引發網民關注，令她受寵若驚，她在社交網的限時動態出po，並上載了34歲時身穿同一件泳衣的照片，留言反問：「2017年我34歲穿這件泳衣沒人說，現在40歲卻得到關注，所以重點不在泳衣，重點在於我40歲呀」還加了一句「好現實」，其實黃心妙現在身形比6年前更弗，係抵讚喎！
定期派福利展現中女自信美
其實早前黃心妙已在其社交平台貼出了幾張泳照，寫道：「還有幾個月就轉4，我知道40 is the new 20，心態是有擺正， 但也想外型盡量的跟上，現在想把握好自己生活的節奏， 一步一步的把計畫中的事情做好，今天想為自己的努力和堅持打打氣，也為所有的媽媽們女士們加油！不當誰的女神 當自己的女王吧！」年到40的黃心妙原來堅持每星期游4次水，無時無刻發放正能量。
黃心妙09年嫁去澳門做闊太
黃心妙早在09年黃心穎仍未選港姐時，已嫁給了一位澳門的商人，婚後移居澳門生活，專心照顧家庭和孩子的成長，近年黃心妙還開設fb專頁「美媽Shelby」做個靚媽KOL不時出親子po，黃家四姊妹感情要好，黃心妙不時往返港澳兩地，與父母及黃心美、黃心穎等姊妹共敘天倫。
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