黃心穎新歌《Crown Me》由男友泥鯭監製 親填歌詞自嘲：叫我八婆話我cheap
黃心穎成為唱作歌手 泥鯭全力協助
近年黃心穎事業失意，卻患難見真情，與RubberBand的鼓手泥鯭(黎萬宏)愈愛愈高調，為了一圓黃心穎的歌手夢，泥鯭義不容辭助女友一把，終於在今年情人節宣布自組唱片品牌做跳唱歌手。黃心穎的音樂品牌與心穎的英文拼音好近似「sumthing」，日前20秒MV預告令黃心穎繼「安心出行」事件再度成為新聞人物。
《Crown Me》
作詞：黃心穎 作曲：黃心穎
編曲：泥鯭/Him Hui/黃心穎
監製：泥鯭/Him Hui/黃心穎
Crown me naughty
Crown me bitch
Crown me beauty
Just crown me please
My teeth is pearly
My brows are trimmed
My face is pointy
My waist is cinched
*Come and give me a score
I’m ready for you to make me belong
I’ve got the perfect smile 3 inches wide
I’ve got the desired 33-23-35
I’ve got my personality revised
Why is it still not enough for you and I*
Crown me flashy
Crown me cheap
Crown me baby
Just crown me please
I want your comments
I want your views
I want the attention
Just like me please
REPEAT *
My virtual self has her virtual words
And her virtual vision of unconditional love
This very virtual world got me my virtual belief
That the best part of me is my virtual worth
《Crown me》歌詞如度身訂造
黃心穎於情人節推出全新歌曲《Crown Me》，以歌手身分正式復出，新歌於本地各大音樂媒體推出，作曲、作詞、編曲和監製都是由黃心穎一手包辦，而男友泥鯭亦有參與編曲和監製。《Crown Me》全首都是英文歌詞，歌詞中叫大家封佢為八婆、頑皮、Baby、Cheap等等，全部稱呼她都非常樂意接受。其中一句「I’ve got my personality revised. Why is it still not enough for you and I？」意思是黃心穎已修正了人格，為何對你我來說仍然不夠？成首歌不乏自嘲和求饒，黃心穎似乎想憑歌寄意吐盡這4年的心聲。MV將於今晚8點上架，而《Crown Me》的20秒預告，上載一日已經有7萬的觀看次數。
黃心穎跳唱新歌《Crown Me》預告逐格睇
黃心穎新歌《Crown Me》MV預告僅得20秒，但黃心穎已於Facebook 更新了MV多個造型，片中見到心穎至少轉了3個造型，更有多位dancer出現，準備十足。 原來RubberBand的泥鯭在背後全力助黃心穎一臂之力，令她可以再次充滿自信在人前表演。
黃心穎一直恨做歌手 TVB年代曾有性感演出
黃心穎在TVB期門曾獲無綫安排唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》，令人印象深刻是2017年與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組成「女神團」跳唱《到此一遊》，當時她們的MV大騷白滑美腿，亦有不少性感撩人動作，在未有ViuTV女團出現前，有觀眾曾期待無綫可組港姐女團，可惜最後告吹。
其實黃心穎個人舞蹈功架十足，曾任《2017年勁歌金曲頒獎典禮》打頭陣表演嘉賓。過往多次在訪問中，都透露希望可以擁有自己的歌曲，觀眾印象最深莫過於與許志安手牽手合唱《會過去的》。
新歌《Crown Me》將於2月14日發布 ，MV在當晚8點於黃心穎個人Youtube上架。
常見問題
黃心穎認與泥鯭同居？
有傳媒拍到黃心穎同RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）一齊落街放狗，男友身份終獲肯定⋯⋯詳情請看
馬國明對黃心穎新戀情有何回應？
馬國明接受傳媒訪問時以七字祝福舊愛⋯⋯詳情請看
讀者留言