黃心穎新歌《Crown Me》由男友泥鯭監製 親填歌詞自嘲：叫我八婆話我cheap

黃心穎在毫無預警之下搖身一變成為跳唱歌手，在其個人IG、FB 及YouTube 宣布於今日(14日)情人節推出新歌《Crown Me》，20秒的MV預告成功引起關注，這首英文歌原來由黃心穎包辦曲、詞，男友泥鯭亦有份編曲同監製。至於《Crown Me》的歌詞，可見是黃心穎嘔心瀝血之作，曲中意思是叫大家盡情封佢做八婆，並自嘲Cheap等等，黃心穎表示一一樂意接受，看來有心置諸死地而後生。