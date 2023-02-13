黃心穎為洗底刪大量IG舊相 約圈中人搞飯局為復出鋪路
黃心穎 IG刪剩10個po
黃心穎的IG曾有不少她在TVB工作時的舊照，又有她開心集郵的靚相，包括她向許志安集郵時兩人的合照，不過現在這些舊相都已在其IG中「被消失」，只剩下她和愛犬及姨甥女的合照，還有她在前年慶生時的照片，最新一個po，則是介紹她的新歌，當中的留言功能自「安心偷食」事件早已關閉，而她在Facebook的帳號亦早已刪除，並在近日為了推出新歌，重新開了一個帳號。
自封「集郵穎」曾飛撲澳門向王力宏集郵
曾自稱「集郵穎」的黃心穎，「集郵」對象包括有其偷食對象許志安以及被李靚蕾爆出愛約炮、召妓等醜聞的王力宏。2018年12月專程飛撲到澳門欣賞王力宏的《龍的傳人2060 世界巡迴演唱會》，當時她曾在社交網上載在後台與王力宏的合照，表現得非常興奮，而歷年被黃心穎集郵的男星更係多不勝數，現在這些合照竟然被黃心穎一舖清走。
黃心穎跳唱新歌《Crown Me》預告僅得20秒
黃心穎以音樂品牌「sumthing」推出的新歌《Crown Me》MV預告僅得20秒，但黃心穎已於Facebook更新了MV多個造型，片中見到心穎至少轉了3個造型，主要走型格路線，更有多位dancer出現，準備十足。RubberBand的粉絲或者都好想知道，今次泥鯭有否助黃心穎一臂之力。
網民：挑戰大婆樂壇地位
有不少網民在其YouTube影片下留言表示：「小三仲想挑戰大婆樂壇地位」、「唔係話退出娛樂圈咩？」、「小三的逆襲」、「咁都敢出黎唱，真係唔知醜字點寫」、「雖然安心出行已死，你嘅安心出行仍在香港人心中」、「走音實力最高」、「出黎扭身扭勢仲要大唱『溝Me』，攞正牌咁款！」、「轉行拍三級片可能有機會翻身」、「支持你加入樂壇同許志安合唱‘會過去的’」等等，不過也有網民力撐她：「剩係計華人，時間管理大師羅志祥同埋約炮爸寶王力宏都有得復出，唔怪得你都敢啦，但事實呢個世界就對女人好唔公平」。
黃心穎搞圈中人飯局為復出鋪路
雖然得不到大部分網民的支持，但黃心穎預告出新歌的IG po，就獲得許文軒、陳子豐、孟希璘、林師傑和張明偉等圈中人紛紛畀Like。其實早前已有消息指黃心穎為了復出，不時大搞飯局，向幕後朋友和圈中好友探路，亦有人曾有意安排她客串演出，而黃心穎沒有即時拒絕，想接拍但又擔心外界未能接受自己。
黃心穎泥鯭出雙入對 疑似已同居
黃心穎自2019年的士車廂偷食許志安後，事業愛情一鋪清袋，之不過，黃心穎絕不孤單，皆因RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）多次被影到與黃心穎出雙入對，先在2021年2月時，就被網友影到黃心穎與泥鯭一起行街買寵物用品，雖然事後她就表示自己領養了新的唐狗BB「Love」，所以就向對方取養狗經；及後又被影到泥鯭陪伴黃心穎帶唐狗睇獸醫，之後更結伴返香閨。
黃心穎與泥鯭約會被撞破
黃心穎同泥鯭在2022年4月時再被撞破約會，有網友影到泥鯭和黃心穎在將軍澳南海濱長廊Frites餐廳撐枱腳，二人更穿上情侶tee一齊放狗，又在餐廳戶外較開揚位置用膳，似乎沒有刻意避開人群，拍拖斷正。爆料人提到：「兩點半過咗食晏高峰時間，見到佢哋嗰陣差唔多食到一半。但戶外座位始終人來人往，見佢哋都唔敢太張揚，黃心穎警覺性好高，佢哋打對坐，密密食，唔算多嘢講。」黃心穎不時分心照顧早前領養的黑唐狗，一邊食不忘一直拉住狗繩，以免狗仔走失，相當負責任。
黃心穎泥鯭儼如一家三口般
黃心穎一直未有復出幕前，卻與泥鯭保持緊密聯絡，去年7月有傳媒拍得同戴cap帽的黃心穎同泥鯭，帶著唐狗「Love」，黃心穎家姐黃心美亦有同行，手上抱住愛犬魔天使一齊同行到寵物生活館內，他們先在地下觀看寵物用品及寵物美容服務，之後眾人就移師到二樓的餐廳內休憩及進膳；三人兩狗玩得不亦樂乎，期間，黃心穎起身去洗手間，泥鯭就對著唐狗「Love」講：「媽咪去廁所呀！」，黃心穎返回座位，泥鯭又對狗狗講：「媽咪返嚟啦！」整個畫面儼如一家三口般。
黃心穎被問與泥鯭同居幾耐先結婚？
黃心穎接受傳媒訪問時表現大方，泥鯭則全程緊貼保護，黃心穎被問到嚟緊有咩大計，佢笑住答想再享受吓自由身先，結婚方面就仲要等等，暫時會以事業為先。其實「安心事件」發生後，泥鯭基本上日日都陪黃心穎，關係更親密到搬埋一齊住，得閒就一齊落街放狗買餸煮飯仔，雖然冇親口承認，但種種行為亦無否認，似乎二人都默默認戀。而馬國明接受傳媒訪問時亦祝福舊愛，表示「希望佢開開心心」。
以「心靈雞湯」文訴心聲：就算三更半夜都會陪著你，給你噓寒問暖，有情有義
黃心穎（Jacqueline）在去年許志安復出演出活動後數小時，就在IG STORY上轉載網絡愛情作家「李專」的心靈雞湯文，並寫下心聲：「收到家姐傳呢篇俾我，亦收到好多訊息問候我情況，呢篇文章正好總括了我的心情。多謝大家不用太擔心，人生會愈來愈好的。」當中一句「有的人和事，你本以為很重要，非要不可，但到了這些重要關頭，原來只是輕如鴻毛」，黃心穎似是藉心靈雞湯道出對許志安的心聲。
泥鯭住油麻地600呎「居屋王」富榮花園
黃心穎形象插水，近4年沒工開零收入，但前年被指出售於2017年買入的啟德天寰單位，持貨近4年賬面賺約145萬元。而泥鯭所住的油麻地600呎「居屋王」富榮花園，有指已升值至近千萬港元，也不愁生活。2017年，泥鯭向前女友求婚成功，但女方後來悔婚，二人最終分手收場，十分可惜。
常見問題
黃心穎認與泥鯭同居？
日前，有傳媒拍到黃心穎同RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）一齊落街放狗，男友身份終獲肯定⋯⋯詳見：黃心穎肯定泥鯭男友身份
黃心穎準備復出？
有消息指出黃心穎為了復出，不時大搞飯局向幕後朋友和圈中好友探路，亦有人曾有意安排她客串演出⋯⋯詳情請看
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