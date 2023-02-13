黃心穎為洗底刪大量IG舊相 約圈中人搞飯局為復出鋪路

黃心穎自2019年4月被爆出「安心偷食」事件後，形象一直插水，亦未獲無綫給予機會復出，相隔近4年，近日她終於公布有新動向，原來係自組唱片品牌，轉型做跳唱歌手，並宣布將於情人節（14日）推出新歌《Crown Me》，有指她早已相約圈中人搞飯局，為復出鋪路，不過想洗底重新出發的她，就被網民發現刪除了大量的IG舊相！