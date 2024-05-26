黃心美時隔6年正式回歸ViuTV 頭炮節目內容率先曝光

曾被譽為「ViuTV一姐」的黃心美，自2018年離開ViuTV後，近日傳出將回歸舊巢，引起網民熱烈討論。官方證實，她將出席即將舉行的《ViuTV年中無休2024節目發布會》，網民對此反應熱烈，黃心美亦以4字回應回巢消息。

