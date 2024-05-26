黃心美時隔6年正式回歸ViuTV 頭炮節目內容率先曝光
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曾被譽為「ViuTV一姐」的黃心美，自2018年離開ViuTV後，近日傳出將回歸舊巢，引起網民熱烈討論。官方證實，她將出席即將舉行的《ViuTV年中無休2024節目發布會》，網民對此反應熱烈，黃心美亦以4字回應回巢消息。
黃心美相隔6年回歸ViuTV
曾獲稱為「ViuTV一姐」黃心美在2018年宣佈離巢ViuTV。ViuTV Facebook專頁亦正式宣佈其回歸消息！《ViuTV年中無休2024節目發布會》出席名單，黃心美的名字赫然在列。
對此，黃心美在社交媒體上的動態也顯示她已經開始參與新節目的拍攝工作，並分享了她在大澳取景的經歷。網民對此反應熱烈，紛紛在社交平臺上留言期待她的回歸，黃心美本人也在社交媒體上回應，「See you on Monday」，似乎間接確認了回歸消息。
離巢後接近8個月冇收入
自從黃心美於2018年底離開ViuTV後，她選擇跟隨經理人外闖，尋求更多的發展機會。然而，她坦承在離開後的初期遭遇了長達8個月的冰河期，期間幾乎沒有任何工作機會。這段時間對她來說充滿了挑戰和不確定性，但她並沒有放棄，而是努力尋找新的機會。
曾受「安心事件」影響
黃心美在這幾年中不僅面臍職業上的挑戰，她的家庭也經歷了一系列的波折。她的胞妹黃心穎捲入了媒體廣泛報導的「安心事件」，而她的父親黃沛霖也在此期間病逝。這些事件對黃心美造成了巨大的壓力和情緒低落，她曾公開表示，這段時間她非常害怕面對媒體，並且長時間封閉自己，生活和事業都受到了極大的影響。
逐步恢復與回歸
經過一段艱難的時期後，黃心美逐漸恢復了狀態，並開始重新尋找工作機會。她曾為HOY TV的《男士堂》擔任主持，並在去年作為特別嘉賓參與了J2的《超級毛特兒大賽》。此外，她也積極參與各種活動主持工作，逐步找回了自己的節奏和熱情。
圖片來源：IG@scarlett328、網上圖片、Facebook@ViuTV、Facebook@Scarlett Wong 黃心美