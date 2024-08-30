黃心美回應細妹心妙狂晒性感照 曾受「安心事件」影響 離巢後8個月冇收入

五年前，黃心穎與許志安的「安心偷食」事件曝光後，不僅兩人的形象受損，連黃心穎的姐姐黃心美也受到波及，經歷了一段長時間的無工作冰河期。曾獲稱為「ViuTV一姐」42歲黃心美在2018年宣佈離巢ViuTV，至今年再度「回家」主持選美真人騷《美麗40路》！

