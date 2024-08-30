黃心美回應細妹心妙狂晒性感照 曾受「安心事件」影響 離巢後8個月冇收入
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五年前，黃心穎與許志安的「安心偷食」事件曝光後，不僅兩人的形象受損，連黃心穎的姐姐黃心美也受到波及，經歷了一段長時間的無工作冰河期。曾獲稱為「ViuTV一姐」42歲黃心美在2018年宣佈離巢ViuTV，至今年再度「回家」主持選美真人騷《美麗40路》！
黃心美新開始與挑戰
在社交平台上，黃心美分享了一張照片並附上留言：「Journey of a thousand miles begins with single step。」這句話的中文意思是「千里之行，始於足下」，寓意著她期待在ViuTV的新開始能夠一步一步走向成功。
黃心美婉轉回應黃心妙狂晒性感照
記者會上，當被問及其妹妹黃心妙頻繁在社交媒體上發布性感照片時，黃心美表示妹妹已經長大，加上對方住得遠已經幾個月沒有見面：直言：「佢咁大個人甫乜相唔關我事。」
離巢後接近8個月冇收入
自從黃心美於2018年底離開ViuTV後，她選擇跟隨經理人外闖，尋求更多的發展機會。然而，她坦承在離開後的初期遭遇了長達8個月的冰河期，期間幾乎沒有任何工作機會。這段時間對她來說充滿了挑戰和不確定性，但她並沒有放棄，而是努力尋找新的機會。
曾受「安心事件」影響 1句話維護妹妹
黃心美在這幾年中不僅面臍職業上的挑戰，她的家庭也經歷了一系列的波折。她的胞妹黃心穎捲入了媒體廣泛報導的「安心事件」，而她的父親黃沛霖也在此期間病逝。這些事件對黃心美造成了巨大的壓力和情緒低落，她曾公開表示，這段時間她非常害怕面對媒體，並且長時間封閉自己，生活和事業都受到了極大的影響。
黃心美還當時還指屋企人「冇所謂拖唔拖累」，維護妹妹心穎稱：「千錯萬錯佢都係我妹，你哋想我可以點樣？」更強調呢世都不離不棄。這句話盡顯她是好家姐典範！
逐步恢復與回歸
經過一段艱難的時期後，黃心美逐漸恢復了狀態，並開始重新尋找工作機會。她曾為HOY TV的《男士堂》擔任主持，並在去年作為特別嘉賓參與了J2的《超級毛特兒大賽》。此外，她也積極參與各種活動主持工作，逐步找回了自己的節奏和熱情。
圖片來源：IG@scarlett328、IG@shelbywong