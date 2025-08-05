35歲長腿前東張女神宣布有喜！嫁初戀機師老公6年 曾遇越南騙案機智脫險！

昨日（4日）35歲前「東張女神」黃愷怡（Jasmin）在IG震撼宣布懷孕喜訊，與機師老公Billy結婚6年終於榮升準父母！她分享多張唯美孕照，相中輕撫孕肚，與老公甜蜜對望，幸福滿瀉。消息一出，大批網民及圈中好友紛紛湧入留言送上祝福！