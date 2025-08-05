35歲長腿前東張女神宣布有喜！嫁初戀機師老公6年 曾遇越南騙案機智脫險！
黃愷怡IG震撼宣布喜訊 唯美孕照全曝光
昨日（4日）黃愷怡在個人社交平台IG上載多張與機師老公Billy合影的孕照，正式向外界宣布懷孕的喜訊。相中可見，黃愷怡身穿簡約服飾，腹部明顯隆起，她與老公Billy在鏡頭前甜蜜互動，一時溫柔輕撫孕肚，一時深情對望，幸福之情溢於言表。她更以英文溫馨寫道：「Every step so far has been a blessing. Let’s grow up and explore the world together, our little one.」（意譯：至今每一步都是祝福。讓我們一起成長，一起探索這個世界吧，我們的小寶貝。）消息一出，大批圈中好友及網民紛紛湧入留言送上祝福，為她即將成為人母感到高興。
黃愷怡情定初戀機師老公 結婚6年愛情路全回顧
黃愷怡與任職飛機師的老公Billy的愛情故事，是圈中一段由校園走到教堂的佳話。二人是初戀情人，在香港中文大學讀書時期已經認識並相戀，2019年12月：結束7年愛情長跑，二人在12日先舉辦中式婚宴，再於14日在跑馬地聖瑪加利大堂舉行西式婚禮，正式拉埋天窗。
黃愷怡越南遇騙案險出事 老公機智拆解保平安
除了甜蜜的愛情故事，黃愷怡與老公Billy更曾共渡患難，成為一時熱話。時間回到2020年初，新婚不久的二人在越南旅遊時遇上驚險騙案。當時他們透過App召喚出租車，卻有一名「假司機」上前，不斷重複「Grab、Grab、Grab」意圖誤導他們上車。該名男子更突然取走Billy的手機，聲稱要檢查行程，此舉立即引起Billy警惕。他發現App上顯示司機根本尚未到達，於是冷靜地向對方說：「如果佢係我哋司機使乜Check（行程）？」並隨即取回手機，成功智破騙局，避免了潛在的危險。事件曝光後，不少網民大讚二人反應迅速，非常機智，患難見真情。
東張女神過檔開電視 網民祝福雙喜臨門
現年35歲的黃愷怡畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，是名副其實的才女。她於2012年加入TVB，初期多主持《Think Big 天地》等兒童節目，直到2019年加入《東張西望》擔任外景主持後，憑藉甜美外貌及親和力，被網民封為「東張女神」，人氣急升。2021年底，黃愷怡宣布離開效力多年的TVB，並於2022年轉投香港開電視（現稱HOY TV），繼續主持《一線搜查》等資訊節目，事業發展穩定。如今在事業順利之際，再宣布懷孕喜訊，不少粉絲及網民都紛紛留言送上祝福，大讚她是「人生勝利組」、「事業愛情兩得意，恭喜！」、「期待小Babe的來臨！」，為她感到無比高興。