黃愷怡夥健身港男「瑜珈褲實驗」　途人有彈有讚，師奶：接受唔到！

女性著瑜珈褲出街的爭議不斷，但大眾都開始慢慢習慣，並學懂欣賞。不過男性著瑜珈褲大家又能否習慣和接受？有港男就嘗試著瑜珈褲在街上遊走，吸引了不少男女的目光，發現社會上不論男女都不太能接受男士穿瑜珈褲，更直指：「好嘔心」。