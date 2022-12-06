黃愷怡夥健身港男「瑜珈褲實驗」 途人有彈有讚，師奶：接受唔到！
《一線搜查》實測男士穿瑜珈褲街上引途人奇怪目光：好不雅
前《東張》主持黃愷怡在HOY TV的《一線搜查》，近日找來健身教練Alvin穿著瑜珈褲在街上進行一場社會實驗，觀察「社會對男士穿瑜珈褲的接受程度」，以及向途人訪問意見。
健身港男瑜珈褲實驗 黃愷怡訪問途人意見：好現代
節目主持黃愷怡拿著一張男士穿瑜珈褲的圖片訪問路人，路人表示：「好嘔心，下體部份凸哂出嚟，男士最好加返條波褲喺出面」、「好嘔心，好不雅，睇落有啲唔舒服」； 亦有人認為「作為一個男性在公眾地方露出自己的私隱部位有啲奇怪，會比較吸引目光，不過喺現代社會又無乜嘢嘅」等。
健身教練穿瑜珈褲極吸睛
平日有穿著緊身褲做運動的健身教練Alvin，認為緊身褲舒適及方便。而節目組請到他身著瑜珈褲在街上拉筋，同時都引來途人的目光。
當節目主持人黃愷怡問到「為甚麼向Alvin投以異樣眼光」時，他們指：「唔太OK男仔咁著，如果太突又真係會引起注目」、「好少男仔咁著，嗰啲『底褲』嚟㗎嘛」、「年紀大接受唔到咁窄嘅褲」； 又有一名途人指：「無問題，陽光朝氣，展示自己驕人身段，OK㗎」等。
當事人唔介意畀人望
事後主持黃愷怡又問到Alvin有沒有介意別人的目光，他就表示：「我都唔太理會其他人目光，唔同人都有唔同諗法，別人點諗唔會介意，但要尊重他人的選擇」。他又指：「外國不論男女都會咁著，佢哋唔會太介意身型，只要有信心就得」等。
負責人：男女瑜珈褲剪裁用料不一
瑜珈褲負責人指出男女瑜珈褲設計不一樣的：「男士的瑜珈褲在用料上會採用密度、支撐度較高的布料； 剪栽上在前褲襠用上大塊布、會將前褲襠做得更深，可以將私人部位掩蓋得比較好」等。
網民錯重點留意黃愷怡同樣激凸做訪問
除了男士著瑜伽褲備受途人留意外，亦有網民錯重點，發現由TVB《東張西望》過檔到HOY TV《一線搜查》的女主持黃愷怡，在節目中做街訪時，亦延續了做《東張》時的風格，穿著貼身衫上陣，上圍跟瑜伽男的下身一樣，同樣激凸。
33歲黃愷怡新聞系畢業入行10年
現年33歲的黃愷怡（Jasmine）畢業於中文大學新聞及傳播系學士課程，畢業後她在2012年參加無綫網絡電視所舉辦的「不得了人才招募」活動而加入演藝圈。初入行，黃愷怡因主持TVB兒童節目《Think Big 天地》而為人認識，後來加入《東張西望》成為外景主持之一。
曾以流利英語採訪內地遊客
《東張西望》中黃愷怡曾到其母校香港中文大學採訪內地遊客到「天人合一亭」打卡的情況，並以流利英語與一位說話夾雜英普口音的內地男遊客交流，引起網民熱烈討論，不少網民大讚黃愷怡成功用英文玩謝對方，為當時「淪陷」的中文景點爭返口氣，自此黃愷怡被封為「東張女神」之一。
與好友林希靈同步離巢
黃愷怡於21年12月31與好友林希靈同步宣布離巢，並同時加入HOY TV《一線搜查》，繼續做採訪主持。離巢時黃凱怡表示「盡做，無有怕」，並揚言轉戰YouTube界，又不時拍健身短片，大騷Fit爆身型。
重溫東方昇著瑜珈褲遊走銅鑼灣街頭 活潑拉筋開心分享無「現形煩惱」
一向敢作敢為的「毛記偽人」東方昇早前為了體驗女性的衣著感受，亦試過去lululemon選購並試著貼身瑜伽褲，遊走銅鑼灣體驗途人的目光！
東方昇《國家級任務》親著瑜伽褲出街 諷刺港男「奇怪目光」
東方昇在最新一集《國家級任務》中，探討關於港女近年熱愛單穿瑜伽褲出街，不過有唔少網民則認為單穿瑜伽褲的行為不討好，既會承受唔少人的「怪異目光」，而且有時更會線條現形。東方昇則在節目中訪問了穿著瑜伽褲的港女，她們均表示穿著的原故是因為「做運動方便」，又指不會理會網上的聲音，但都同樣表示自己承受不少外界的怪異目光。
親身上陣試著貼身lululemon
東方昇為驗證此事，特地去知名品牌lululemon，原來店員都表示該品牌的瑜伽褲男女合穿，經店員指引下，東方昇購入一條瑜伽褲並去試驗途人的目光，於銅鑼灣街頭拉筋擺甫士！過程中發現的確有不少人因為其貼身造型而多加張望。
惡搞升級塗鴉「非禮勿視，非禮勿𥄫」秒變「儒家褲」
之後東方昇決定在褲上以毛筆寫上「儒家褲」以及「非禮勿視，非禮勿𥄫」的宇眼，去讓褲子能夠承載孔子的儒家思想，十分有意思！
作曲填詞表心聲 諷刺港仔思想歪曲
他更加係寫咗首歌去表達自己的感受，當中歌詞都好有意思，提及「我又冇鐺鐺」，「只係條褲貼身啲啫，犯法呀？」，「你哋班PX，淨係識打XX」，「假若孔子在生，都望你哋俾螞蟻咬下鞭。」。
網民正評：東方昇永遠都走在時代尖端
影片出街都榮獲網民好評，有網民力撐東方昇並指：「東方昇果然係維護男女平等嘅第一人」、「正到爆, 支持東方昇」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「現 袋愚家褲」，更有人支持瑜伽褲係男女都著得，不應該只是評擊女性著瑜伽褲出街。不過都有人認為望東方昇的途人都是因為知道他是誰，而非瑜伽褲所致。
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