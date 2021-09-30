「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標

前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」(真名李嘉文Jessica），17年毅然離港，搣甩「黃慘盈」藝名並遠赴美國紐約修讀戲劇課程，周身刀的她一直在當地等機會，最近有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季亮相，成功打入美劇市場，並以陳法拉為目標，希望能在荷李活發光發亮！

撰文：東方新地 圖片：李嘉文IG