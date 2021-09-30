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「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標

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撰文：東方新地

前100毛員工、毛記電視主播「黃慘盈」(真名李嘉文Jessica），17年毅然離港，搣甩「黃慘盈」藝名並遠赴美國紐約修讀戲劇課程，周身刀的她一直在當地等機會，最近有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季亮相，成功打入美劇市場，並以陳法拉為目標，希望能在荷李活發光發亮！

撰文：東方新地 圖片：李嘉文IG

「黃慘盈」有份參演美劇

4年前離開香港遠赴美國追夢的「黃慘盈」，終於搵到理想出路，曾在訪問中表示在美國發展被拒絕過無數次的「黃慘盈」，最近在美劇《Modern Love》第二季中有出鏡機會，劇集於8月13日上架，而Jessica則於第四集《A Life Plan for Two, Followed by One》（兩個人很美好，一個人也不賴）中出場，她飾演一名大學生，並與女主角Dominique Fishback有對手戲。

「黃慘盈」在《Modern Love》第四集出場。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」在《Modern Love》第四集出場。（圖片來源：李嘉文IG）
劇情講述女主角見到「黃慘盈」在男友宿舍房間中心感不悅。（圖片來源：李嘉文IG）
劇情講述女主角Dominique Fishback見到「黃慘盈」在男友宿舍房間中心感不悅。（圖片來源：李嘉文IG）
Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季。（圖片來源：劇集宣傳照）
Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季。（圖片來源：劇集宣傳照）

得一句對白總好過冇

雖然「黃慘盈」對住女主角只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.（喂，你搵布魯克林？佢沖緊涼呀）」，但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈，對於「黃慘盈」這位新人來說已算不錯。

「黃慘盈」拍劇時的造型。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」拍劇時的造型。（圖片來源：李嘉文IG）
在美國娛樂圈競爭激烈，所以「黃慘盈」很珍惜每個演出機會。（圖片來源：李嘉文IG）
在美國娛樂圈競爭激烈，所以「黃慘盈」很珍惜每個演出機會。（圖片來源：李嘉文IG）

「黃慘盈」從不氣餒再接再勵

「黃慘盈」去美國紐約修讀戲劇，就像陳法拉一樣，不過經歷很不一樣，由零開始的「黃慘盈」，曾表示試鏡無數次都名落孫山，她知道萬事起頭難，所以她靜待時機。除了《Modern Love》之外，「黃慘盈」亦曾在其他美劇中演出，例如NBC劇集《New Amsterdam》（紐約新醫革命）和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》，即使冇對白做二打六，她都願意去做。

在《Awkwafina Is Nora from Queens》中，「黃慘盈」飾演一名侍應，劇中她被客人撞跌托盤之餘，更遭對方侮辱，非常慘情。（圖片來源：劇集畫面）
在《Awkwafina Is Nora from Queens》中，「黃慘盈」飾演一名侍應，劇中她被客人撞跌托盤之餘，更遭對方侮辱，非常慘情。（圖片來源：劇集畫面）
「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
李嘉文在美國有上台表演唱歌機會，歌藝不俗﹗（圖片來源：李嘉文IG）

表示無悔離開舒適區

今年5月，「黃慘盈」接受「紐約香港協會」訪問時，談到美國的演藝生活，她表示好有成功感：「即使要離開自己的舒適區，冇賺到更多嘅錢，但我覺得好成功。」她又指自己好想念香港茶餐廳的「茶走」：「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』，真係好掛住隻味道。」

「黃慘盈」順勢留在美國發展尋求機會，近兩年愈做愈順的她，明顯行緊陳法拉赴美發展條路！（圖片來源：YouTube/@Hong Kong Association of New York）
「黃慘盈」順勢留在美國發展尋求機會，近兩年愈做愈順的她，明顯行緊陳法拉赴美發展條路！（圖片來源：YouTube/@Hong Kong Association of New York）
「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。（圖片來源：毛記電視畫面）
「黃慘盈」原名為李嘉文，其藝名惡搞自無綫新聞主播黃紫盈，當年她在毛記電視的《六點半左右新聞報道》擔任主播大受歡迎，喜歡唱歌的她亦推出了原創歌曲《慘情歌》，圓了她本人由小到大的歌手夢。（圖片來源：毛記電視畫面）

新聞系畢業曾做空姐

「黃慘盈」畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系，曾做過短期空姐，本來打算加入香港電視（HKTV），可惜在正式簽約前面對香港電視不獲發牌事件，輾轉之下加入了《100毛》成為編輯及主播。4年前離開香港去美國，她說過可能不再回來，如今在美國的演藝事業剛起步，又認識了一位土生土長的男朋友Willis，相信她已有計劃在美國落地生根。

「黃慘盈」曾是100毛其中一位受歡迎的「偽員」。（圖片來源：100毛封面）
「黃慘盈」曾是100毛其中一位受歡迎的「偽員」。（圖片來源：100毛封面）
「黃慘盈」當年與利君牙及盤菜瑩子同期出道。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」當年與利君牙（左二）及盤菜瑩子（右二）同期出道。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」在美國認識男友Willis，二人感情穩定，打風都打唔甩。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」在美國認識男友Willis，二人感情穩定，打風都打唔甩。（圖片來源：李嘉文IG）
修讀新聞系的「黃慘盈」，大學時參加過劇社並愛上演戲，所以決心向演員之路進發。（圖片來源：李嘉文IG）
修讀新聞系的「黃慘盈」，大學時參加過劇社並愛上演戲，所以決心向演員之路進發。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
李嘉文轉戰美國，打扮氣質都唔同晒﹗（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」自從去了美國，穿了鼻環，一頭長鬈髮成了她的標記，形象也變得野性。（圖片來源：李嘉文IG）
「黃慘盈」自從去了美國，穿了鼻環，一頭長鬈髮成了她的標記，形象也變得野性。（圖片來源：李嘉文IG）

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