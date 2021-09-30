「黃慘盈」李嘉文赴美4年成功進軍荷李活 以陳法拉為發奮目標
撰文：東方新地 圖片：李嘉文IG
「黃慘盈」有份參演美劇
4年前離開香港遠赴美國追夢的「黃慘盈」，終於搵到理想出路，曾在訪問中表示在美國發展被拒絕過無數次的「黃慘盈」，最近在美劇《Modern Love》第二季中有出鏡機會，劇集於8月13日上架，而Jessica則於第四集《A Life Plan for Two, Followed by One》（兩個人很美好，一個人也不賴）中出場，她飾演一名大學生，並與女主角Dominique Fishback有對手戲。
得一句對白總好過冇
雖然「黃慘盈」對住女主角只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.（喂，你搵布魯克林？佢沖緊涼呀）」，但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈，對於「黃慘盈」這位新人來說已算不錯。
「黃慘盈」從不氣餒再接再勵
「黃慘盈」去美國紐約修讀戲劇，就像陳法拉一樣，不過經歷很不一樣，由零開始的「黃慘盈」，曾表示試鏡無數次都名落孫山，她知道萬事起頭難，所以她靜待時機。除了《Modern Love》之外，「黃慘盈」亦曾在其他美劇中演出，例如NBC劇集《New Amsterdam》（紐約新醫革命）和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》，即使冇對白做二打六，她都願意去做。
表示無悔離開舒適區
今年5月，「黃慘盈」接受「紐約香港協會」訪問時，談到美國的演藝生活，她表示好有成功感：「即使要離開自己的舒適區，冇賺到更多嘅錢，但我覺得好成功。」她又指自己好想念香港茶餐廳的「茶走」：「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』，真係好掛住隻味道。」
新聞系畢業曾做空姐
「黃慘盈」畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系，曾做過短期空姐，本來打算加入香港電視（HKTV），可惜在正式簽約前面對香港電視不獲發牌事件，輾轉之下加入了《100毛》成為編輯及主播。4年前離開香港去美國，她說過可能不再回來，如今在美國的演藝事業剛起步，又認識了一位土生土長的男朋友Willis，相信她已有計劃在美國落地生根。