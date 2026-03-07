阿妹@Lolly Talk驚變紙片人！大爆減肥動機 網民掛住「圓潤感」靚相
人氣女團Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）近日（5日）現身音樂劇宣傳活動，纖瘦身形瞬間成為全場焦點！她身穿貼身粉紅色連身裙，鎖骨分明，整個人散發出前所未有的「輕盈感」。對比早前「圓潤感」身材，阿妹可謂判若兩人，不過亦惹粉絲擔心太瘦唔好睇！
阿妹黃敏蕎纖瘦亮相 鎖骨分明！
面對媒體訪問時，阿妹坦誠分享減肥的真實想法，直言今次好努力減肥，希望上鏡時候瘦啲會好睇啲。阿妹又指最近努力做運動，變得健康。她表示自己非常清楚鏡頭前的視覺效果，為了呈現最佳狀態而下定決心改變。
黃敏蕎刻意食少啲嘢 減走十多公斤
阿妹大方公開自己的減肥秘訣主要做運動，而在飲食方面，阿妹決定忍口：「刻意去食少啲嘢啦，同埋可能有啲垃圾食物，就唔好食咁多，戒咗佢咁樣。」談到減肥成功，阿妹表現得相當興奮和自豪。
粉絲激讚阿妹身材擔當地位穩固
回顧阿妹在Lolly Talk的表現，她一直以來都以出眾身材著稱，經常在社交平台分享性感照片，引來大批粉絲留言支持。網民紛紛留言讚賞：「點解阿妹可以咁靚」、「阿妹確係Lolly Talk嘅身材擔當」。不是亦有粉絲希望唔好太過消瘦，保持「圓潤感」身材就更好。
圖片來源：IG@hsiaksueudidi資料或影片來源：原文刊於新假期