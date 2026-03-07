阿妹@Lolly Talk驚變紙片人！大爆減肥動機 網民掛住「圓潤感」靚相

人氣女團Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）近日（5日）現身音樂劇宣傳活動，纖瘦身形瞬間成為全場焦點！她身穿貼身粉紅色連身裙，鎖骨分明，整個人散發出前所未有的「輕盈感」。對比早前「圓潤感」身材，阿妹可謂判若兩人，不過亦惹粉絲擔心太瘦唔好睇！