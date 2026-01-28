《尋秦記》滕翼現實近況曝光！撞樣耶穌成熱話 兼職運魚因1事被細24年女友飛
廣告
《尋秦記》中項少龍的結拜兄弟「滕翼」63歲黃文標近日被網民野生捕獲，鬚髮俱白現身商場，精神飽滿的模樣令劇迷大感安慰。隨著《尋秦記》電影版熱潮，呢位昔日TVB綠葉的近況再成為熱話。
網民商場偶遇滕翼大哥精神飽滿
有網民在Threads分享約一年前在商場偶遇黃文標的經歷，當時雖然猶豫片刻，但覺得機會難得，最終仍上前詢問：「請問係咪《尋秦記》嘅滕翼大哥？」並提出合照請求。黃文標不但未有拒絕，更親切答應，令該網民大讚他為人親切。從分享的合照可見，黃文標身穿黑藍色外套，內搭條紋Polo衫和揹著一個斜揹袋，造型休閒。即使他年過60歲，鬚髮皆白，但仍精神飽滿，面色紅潤，面對鏡頭笑容滿面，流露親和力。
黃文標撞樣耶穌 古天樂爆笑回覆！
另一方面，亦有網民大玩「你個樣都幾似耶穌」呢個gag，見到黃文標同動畫福音電影《萬王之王》耶穌合照，真係有種撞樣嘅感覺。古天樂在Threads都回覆：「阿二弟我都話你似耶穌㗎啦！」唔少人都希望透過《尋秦記》熱潮，可以睇多啲佢嘅演出，大讚他是一位好戲之人。這個有趣的發現令網民紛紛留言，表示黃文標的外貌確實有幾分神似，特別是那種慈祥的氣質。
離開TVB後兼職運魚維持生計
其實在離開電視台後，黃文標為維持生計放下演員身段。經朋友介紹，他曾兼職開車運魚，每日清晨到魚市場取貨。同時亦為前藝人好友游飈的環保科技公司擔任銷售工作。雖然生活不易，他始終未放棄演藝工作。他曾向老闆表明，若有拍攝工作，會以演戲為先，完成後再回來上班，可見其對演藝事業的熱誠。
被細24年女友狠飛更慘遭好友撬牆腳
事業以外，黃文標的感情路亦不平順。他曾透露，與一位比他年輕24歲、拍拖9年的女友分手，除了因為女方的媽媽一直討厭自己外，當中也涉及第三者的介入。他無奈表示：「其實這樣說，第三者是我一個朋友，我不祝福他的，但我會祝福女方。」在黃文標與前女友拍拖近9年的時間裏，和女方的媽媽一直都零接觸，直到最後也沒化解。他坦言：「相信是一般父母的看法，第一年紀大，我大她24年，這是很大的差距，很多父母也接受不到，收入又不穩定，因為在以前的機構收入真的偏低，所以這兩個因素已經是死症。」
圖片來源：threads、Threads、電影劇照、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期