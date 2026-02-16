63歲黃文標罕談感情生活 自爆女友因經濟壓力分手 揭人生唯一遺憾

63歲黃文標因古天樂重召舊拍檔拍攝電影版《尋秦記》，再度飾演經典角色「滕翼」而人氣急升！這位被譽為「綠葉王」的資深演員近日接受電台專訪，首度深度剖白37年演藝路的辛酸血淚，從巔峰到谷底的坎坷經歷令人動容。標哥更哽咽透露人生最大遺憾，就是未能讓已故母親飲到「新抱茶」，感人肺腑的告白瞬間引爆全城共鳴。