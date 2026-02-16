63歲黃文標罕談感情生活 自爆女友因經濟壓力分手 揭人生唯一遺憾
談到感情生活時，標哥難掩傷感地透露五年前與拍拖多年的女友分手，經濟因素是主要原因之一。他回憶「遊手好閒嗰兩年，女朋友一路都有催我要搵返份工，話：『喂！你好搵嘢做，唔可以咁。』」雖然標哥不抗拒做其他工作，但現實是「無老細請我」，最終感情也敵不過現實壓力。他坦承「同女朋友分開都好多原因，經濟係其一，佢家庭亦有壓力」，分手對他造成巨大打擊。更令人動容的是，標哥哽咽地分享人生最大遺憾：「媽咪成日想飲我杯新抱茶，但最終唔可以圓佢嘅夢。」這句話道盡了一個孝順兒子的愧疚與無奈，也讓觀眾看到光鮮演藝圈背後的人生百態。
黃文標自爆TVB減騷慘況 兩個戶口不足100元
標哥在節目中首度揭露離開TVB前面對的嚴峻困境，情況比外界想像更加慘烈。他透露「係唔夠生活，我試過兩個戶口加埋唔夠100蚊」，這個震撼數字完全顛覆了觀眾對電視藝人生活的想像。更令人心酸的是，他詳述薪酬被不斷下調的過程：「訓練班出嚟一年120個騷都會爆騷，後期80集劇只係度我拍一、兩場戲，我就生活唔到。由120個騷減到一年60個，最後仲改制要還騷。」這種「減騷」文化不僅影響標哥一人，他更爆料有女藝員向公司反映生活困難時，竟被建議考的士牌賺外快，標哥直斥「咁大間公司叫個Artist考的士牌，根本講唔通，唔單止侮辱嗰個演員，係侮辱緊成個行業」。
黃文標轉投HKTV失敗後失業兩年 洗光積蓄做散工
2012年心淡離巢的標哥轉投王維基旗下HKTV，滿懷希望卻遇上未獲發牌的打擊，令他從2016年開始陷入失業困境。他坦言「試過兩年遊手好閒，洗晒啲積蓄」，為了維持生計，這位曾經在螢幕上叱咤風雲的「御用惡人」被迫從事各種散工。標哥透露先後於朋友的海鮮檔任職司機送魚，以及近年於裝修公司任除甲醛師傅，但他強調這些全是兼職性質，「一有戲拍就回到演員本業，從未考慮轉行」。儘管生活如此艱難，標哥對演戲的熱愛依然不減，他解釋「因為我真係好鍾意，最吸引係可以演譯唔同人生。現實生活，我點可以做有錢佬、強姦犯、或者劫匪？係好過癮！」