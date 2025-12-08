64歲黃日華驚爆息影！太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰
64歲黃日華前日出席好友賈思樂演唱會記者會時，突然向傳媒宣布已退出娛樂圈，不會再接任何影視演出。這位入行45年的TVB五虎將坦言自覺能力不復當年勇，寧願留下好印象給觀眾，而非勉強重返幕前。他更透露太太梁潔華生前是自己的「頭號粉絲」，喪妻後已失去演戲動力，連女兒都深知其性格不會勸他復出。
黃日華正式宣布息影 拒絕所有邀約
黃日華在記者會上被問及近況時，明確表示「基本上我係已經退出娛樂圈，唔會再接任何影視演出」。他透露近年的確收到許多人邀約演出，但已全部拒絕。這位曾經憑《射鵰英雄傳》郭靖、《天龍八部》喬峰等角色深入民心的大俠，坦言「做咗咁多年都夠啦」，認為自己已無法重回以前的巔峰狀態。黃日華更直言「不如留返啲好嘅印象畀觀眾」，顯示他對自己演技狀態的清醒認知。
太太離世失去頭號支持者 女兒不會勸父復出
黃日華一直以顧家好男人形象示人，十分愛惜太太梁潔華與女兒。他曾公開表示太太是自己的「頭號粉絲」，對其演藝事業給予最大支持。然而太太離世後，黃日華明顯失去了繼續演戲的最大動力和精神支柱。當記者問及如果女兒出面勸說會否考慮復出時，黃日華搖頭表示「佢知道我性格點樣嘅，唔會開口叫我啦」，可見家人都理解並尊重他的決定。
80年代五虎將輝煌歲月回顧
黃日華於八十年代簽約TVB出道，與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「五虎將」，是該年代最具代表性的男演員之一。入行45年來，他演出過無數經典作品，除了最為人熟知的《射鵰英雄傳》郭靖及《天龍八部》喬峰外，《義不容情》、《天地豪情》等劇集至今仍令不少觀眾回味無窮。這些作品不僅奠定了他在觀眾心中的地位，更成為香港電視劇黃金時代的重要標誌。
網民不捨大俠告別 盼珍惜經典作品
黃日華宣布息影的消息傳出後，不少網民表示不捨，紛紛留言「多謝黃日華為我哋帶嚟咁多經典角色」、「郭靖同喬峰永遠係我心目中嘅大俠」。有網民認為他的決定值得尊重，「知道自己能力有限，寧願留低好印象，呢種態度好值得欣賞」。亦有粉絲表示會重溫他的經典作品，「雖然唔會再有新作品，但舊劇可以一路重溫落去」，顯示觀眾對這位資深演員的深厚感情和不變支持。
