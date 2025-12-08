64歲黃日華驚爆息影！太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰

64歲黃日華前日出席好友賈思樂演唱會記者會時，突然向傳媒宣布已退出娛樂圈，不會再接任何影視演出。這位入行45年的TVB五虎將坦言自覺能力不復當年勇，寧願留下好印象給觀眾，而非勉強重返幕前。他更透露太太梁潔華生前是自己的「頭號粉絲」，喪妻後已失去演戲動力，連女兒都深知其性格不會勸他復出。