64歲黃日華親揭唔再拍戲原因 曾因喪妻陷低谷含淚感激苗僑偉助走出陰霾

1996年「四料港姐冠軍」李珊珊，經歷情緒病低谷後，近年積極復出並創辦YouTube頻道《三坐山 Mount Trio》。日前，她邀請多年未見的好友黃日華擔任嘉賓，兩人於鏡頭前再度重聚，分享彼此人生低潮與重生經歷，感動無數網民。