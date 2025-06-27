64歲黃日華親揭唔再拍戲原因 曾因喪妻陷低谷含淚感激苗僑偉助走出陰霾
單對單｜難忘老婆臨終前話「唔想死」 黃日華願為愛妻減壽20年
太太是頭號粉絲 失去支持失去動力
現年64歲的黃日華一向被譽為圈中絕世好丈夫，近日他罕有現身李珊珊直播節目，親自剖白多年來不再拍戲的真正原因。黃日華坦言，太太一直是他最忠實的觀眾，每一部作品都會細心觀看並給予意見。正因為有太太的支持與分析，他才能不斷進步。自從太太離世後，他直言：「佢走咗，睇唔到我做戲，我仲做嚟做咩？」這番話道盡喪偶後的心碎與無力，也解釋了他多年來淡出幕前的真正原因。
全心全意照顧愛妻 病榻前不離不棄
黃日華太太梁潔華於13年患上急性骨髓性白血病，在梁潔華患病期間，黃日華放下所有工作，全天候陪伴照顧。他分享，作為照顧者，最重要是給予正能量，不讓負面情緒影響對方。「做人老公就要愛鍚佢，你揀返嚟㗎嘛，無可能放棄。」這份堅持與承諾，成為網民心中的愛情典範。
喪妻之痛曾陷低谷 感激苗僑偉夫婦陪伴揮下男兒淚
太太離世後，黃日華一度陷入人生低谷，甚至胡思亂想。幸得好友苗僑偉不斷陪伴，邀約飲茶、傾偈，才讓他慢慢走出陰霾。他更揮下男兒淚，感激表示：「三哥三嫂喺我最低谷時候拉返我上嚟，好多謝佢。」這段兄弟情同樣感動不少觀眾。
女兒成新支柱 學會慢慢放下
雖然失去了太太，黃日華坦言，還有女兒和家庭需要照顧，這成為他繼續前行的動力。他坦言，雖然偶爾仍會感到不開心，但會盡量忘記過去，學會承受與調整，繼續守護家人。
經典角色無人能及 網民激讚黃日華演技與人品
黃日華曾塑造過無數經典角色，包括《射鵰英雄傳》的郭靖、《天龍八部》的蕭峯等。不少網民大讚黃日華的演技與個人魅力，認為他就像金庸小說走出來的主角，經典角色深入民心，「真你好似金庸小說行出嚟嘅主角……」、「射雕在大陸好紅，根本佢求其上去耍兩套降龍十八掌已經搵到食」、「黃日華真係好好戲」。不過黃日華自2017年後便再無新作，他直言自己本身並非特別熱愛演藝事業，加上經濟無壓力，選擇將精力放在家庭與生活。
網民更提及他與太太的深厚感情，認為這份情義難得，「夫妻之間的感情，都是經歷長年累月的」、「好難得對曾經背叛過自己的人仲咁深情」。亦有網民感慨人生無常，對於黃日華經歷喪妻之痛表示同情，希望他能早日走出失去愛妻的陰霾：「做咗幾廿年人都唔明白呢個世界嘅定律」、「太太早排走咗，兩位一齊咗幾十年，聽得出好傷心」。